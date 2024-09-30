Ось трендові кольори чоловічої моди осені 2024 і як їх носити

Як і в кожному сезоні, восени 2024 року є трендові кольори, на які варто орієнтуватися чоловікам у виборі одягу. В цю пору року зазвичай переважають земляні тони, але завжди є сюрпризи, які допомагають нам надати нашому стилю імпульс.

У цьому сезоні домінують нові кольори, тож важливо знати, які саме. Ось чому на порталі GQ зібрали ці трендові кольори осені, проаналізувавши колекції будинків моди Gucci, Dior, Prada, Loewe, Valentino, Fendi, Louis Vuitton, Zegna та інших.

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Список трендових кольорів сезону осені 2024

Коричневий. Як і щороку, один із найпопулярніших кольорів, тільки цьогоріч стилізований під 2024. Для Valentino це означає поєднання з синіми деталями, Loro Piana демонструє його в тотальному образі, а Fendi контрастує з бордовим. Якщо ви хочете бути модним цієї осені, не цурайтеся коричневого.

Як і щороку, один із найпопулярніших кольорів, тільки цьогоріч стилізований під 2024. Для Valentino це означає поєднання з синіми деталями, Loro Piana демонструє його в тотальному образі, а Fendi контрастує з бордовим. Якщо ви хочете бути модним цієї осені, не цурайтеся коричневого. Бордовий. Без сумніву, це основний колір осені 2024 року. Хоча протягом останніх кількох сезонів він з'являвся лише проблисками, нині він досяг піка, матеріалізувавшись у різних формах і місцях. Від аксесуарів, таких як сумки та взуття у Gucci, до тотальних образів у Louis Vuitton. Тут порада проста: поєднуйте бордовий абсолютно з усім. Ви можете зупинити свій вибір на невеликих деталях, таких як пара мокасинів, або ж піти далі, на контраст із трохи сірим, як у колекції Valentino Fall 2024, або навіть з відтінками синього і зеленого, як у Fendi.

У цьому сезоні осені 2024 року домінують нові кольори, тож чоловікам важливо знати, які саме / Фото freepik