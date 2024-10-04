Позбудьтесь цього негайно: чоловічі речі, яким не місце у вашому гардеробі

Мода може бути мінливою панянкою. Те, що актуально вчора, сьогодні може бути поза трендом. Те, що ми носили минулого сезону, цього рекомендують викинути.

Задля справедливості, тут замішана також швидка мода. Тоді, коли бренди кожного сезону закидують нас безліччю умовних трендових речей, які через кілька місяців уже стають не модними. Портал Fashion Beans назвало елементи гардероба, яких варто позбутись. Деякі з них живуть у наших шафах роками.

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Зверніть увагу! Коли ми говоримо про те, що речі потрібно викинути, це не буквальний заклик до дій. Ви можете продати, віддати, подарувати ці речі. Можете покласти їх до спеціальних боксів, щоб вони могли послужити тим, кому необхідні.

Футболки з глибоким V-подібним вирізом

Якщо ви не колишня порнозірка, колишній актор серіалу "Джерсі Шор" або Кріштіану Роналду зразка 2007 року, то вам краще мати самоповагу, щоб не затягувати себе в шматки бавовни, що оголюють груди. Футболки з глибоким V-подібним вирізом не мають нічого спільного з відчуттям смаку.



Футболка з V-подібним вирізом – несмак / Фото Arthur Hidden

Взуття з квадратним носком

Ми не знаємо, навіщо вони були винайдені, але, попри те, наскільки "ошатно" вони виглядають або наскільки зручні, ми закликаємо вас до людяності. Позбудьтесь цих туфель, якщо вони досі лежать у вашій шафі.

Навіть Gucci намагалися зробити їх і зазнали невдачі. Якщо бренд, який заробив мільярди, не може змусити їх працювати, то ніхто не зможе. Тож, відмовтеся від них і дотримуйтеся перевірених часом стилів взуття, таких як класичні оксфорди та дербі з круглим носком. Ваші ноги будуть вдячні вам, і ми теж.

Чоловічі уги

Ясна річ, що ноги мають бути у теплі. Але хто сказав вам, що у 2024 році досі варто носити уги? Ні-ні, позбудьтесь їх негайно. Ми б пожартували, що їх можна носити біля дому, але і тут це взуття не підійде, бо є максимально непрактичним.



Забудьте про уги раз і назавжди / Фото allsole

Подякуйте чоловікам-зіркам, котрі зробили уги популярними свого часу. А тепер, витираючи сльози, викиньте їх. Звільніть простір для іншого, не менш зручного та стильного взуття на холодну пору року.

Обвислі джинси

Якщо ви досі зависли у кінці 90-х або на початку 2000-х, то такі джинси ще можна знайти у вашому гардеробі. Але ми закликаємо негайно ж позбутись їх. Пам'ятайте, що джинси повинні сидіти на стегнах, не бути надто тісними або надто вільними. І, ясна річ, вони мають бути вашого розміру, щоб не нагадувати мішок на вас.

Крокси

Crocs – це, мабуть, найбільший приклад неправдивої реклами у 21 столітті. З такою назвою ви очікуєте чогось досить крутого, але ви отримуєте пінопластові сабо. Піна. Калоші. Не схоже, що це буде мати добрий вигляд, чи не так?



Кроксам не місце у вашому гардеробі / Фото freepik

Відверто кажучи, нікого не хвилює, наскільки добре в них почуваються ваші ноги. На відміну від колись скандально відомих Birkenstock, вони ніколи не відновлять свій стильний статус.

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Як ми вже зауважили на початку, не потрібно буквально викидати ці речі. Просто потурбуйтесь про те, щоб їх не було у вашому гардеробі, щоб бути на висоті!