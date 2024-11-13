Барбер зробив диво: нова стрижка змусила чоловіка сяяти та забути про проблеми з волоссям

Хлопець подолав дві з половиною години перельоту з Техасу до Вірджинії у США, щоб зустрітися з перукарем, який давно став вірусним у соціальних мережах. Звісно, заради того, щоб барбер вразив його приголомшливим перетворенням.

І фахівець, як пише 24 Канал із посиланням на Daily Star, не підвів. Не тільки сам клієнт, а і його 1,6 мільйона підписників привітали нове професійне досягнення барбера nguyensteadycutting.

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Чоловік вражений своїм новим виглядом після кардинальної трансформації у барбера

Клієнт розповів, що його дружина сказала йому, що його волосся рідшає вже деякий час. При цьому він не стригся з січня. А відрощувати волосся чоловік почав ще під час ковіду, хоча раніше носив короткі стрижки.

Після короткої розмови перукар взявся до роботи та, звісно, не розчарував. Чоловік тепер хизується новою акуратною шевелюрою з кучерями на маківці. Описуючи свої відчуття, він сказав перукареві:

Твоїм рукам я довіряю. Я ніколи раніше не стригся у такий спосіб, і це має добрий вигляд. Мені подобається, і моєму синові сподобається!

Барбер взявся до роботи та, звісно, не розчарував: дивіться відео nguyensteadycutting

Відео зібрало десятки тисяч уподобань і сотні коментарів. До прикладу:

"Братик тут рятує шлюби більше, ніж консультант".

"Його дружина закохається в нього знову".

"Ого, а він і справді гарний".

Хоча дехто вказував, що зачіска не пасує чоловікові. А проте мати хейтерів – це також певного штибу досягнення.