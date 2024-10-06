Цю книгу Білл Гейтс рекомендує для того, щоб ви навчилися не обмежувати свій успіх

Білл Гейтс дізнався багато важливих речей з книг. Одні навчили його важливості сну, інші – найкращим стратегіям для бізнесу, звичкам, які допомагають жити довше і краще тощо.

У своєму блозі GatesNotes, пише GQ, Гейтс створив спеціальний розділ, де розповідає про книги, які справили на нього враження. І одна з них навчила його простого методу, що дозволяє не обмежувати свій успіх та примножувати його.

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Яку книгу Білл Гейтс каже прочитати, щоб припинити обмежувати свій успіх

Книга, яку рекомендує Гейтс – "Діапазон: чому універсали перемагають у спеціалізованому світі" Девіда Епштейна.

На думку Гейтса, якщо не спеціалізуватися і не замикатися в собі, якщо пробувати різні речі, це допоможе людині бути набагато успішнішою та набагато краще справлятися з роботою. Це те, що роблять і спортсмени, щоб бути набагато сильнішими.

У книзі автор наводить приклад Роджера Федерера, який паралельно з тенісом займався скейтбордингом, футболом і плаванням. І навіть вирішив не ставитися до спорту надто серйозно, коли почав грати на професійному рівні.

Гейтс каже, що в цій книзі він відкрив для себе один з найважливіших уроків про успіх / Фото Racool_studio@freepik

На думку Білла Гейтса, це вчить нас важливості різноманітності, пошуку різних інтересів, адже так ми можемо підживлювати основний інтерес і знаходити кращі способи робити свої справи, зміцнювати навички та зростати як особистості.

У світі, який все більше заохочує і навіть вимагає гіперспеціалізації, нам потрібно більше Роджерів: людей, які починають з широкого бачення і в міру свого розвитку охоплюють різноманітний досвід і перспективи,

– пише Гейтс.

Підприємець вважає, що це одна з причин, чому Microsoft стала такою успішною компанією: "Ми мислили ширше, ніж інші стартапи того часу".

Коли ви маєте ширший спектр знань і навичок, то можете підходити до проблем і перешкод з різних поглядів, знаходити креативні рішення. Ви можете ламати шаблони, диференціювати себе і здобувати навички, які допоможуть іти далі.

Девід Епштейн каже, що є сфери, в яких необхідно спеціалізуватися. Але завжди корисно слідувати різним інтересам і темам. Як це робить і Гейтс, наприклад, читаючи біографії людей, бізнес яких дуже відрізняється від його власного, науково-фантастичні історії або й художні книги, які просто розважають.