До "полунички" без документів – зась: у Британії порно покажуть лише тим, у кого є паспорт

Порнографія стала надзвичайно легко доступною у наш час. У Великій Британії взялись за боротьбу з тим, щоб її не дивились неповнолітні.

Так, до липня 2025 року, усі ресурси з порнографією, зокрема соціальні мережі, повинні будуть запровадити "надійні" методи верифікації користувачів. Як пише 24 Канал з посиланням на BBC, мовиться про необхідність надати світлини документа, що засвідчує особу, або ж здійснити перевірку кредитки.

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Без паспорта порно не буде

Відповідне рішення ухвалив регулятор Ofcom. А зробив він це у межах Закону про онлайн-безпеку (Online Safety Act). Мета проста – зменшити доступ дітей до перегляду порнографічних матеріалів.

Як зазначив Ofcom, самостійне визначення віку – уже не "високоефективний" метод. Відтак, він не годиться для перевірки. Тому до липня цього року ресурси, на яких є порнографічний контент, зобов'язані будуть потурбуватись про кращі способи верифікації віку. До прикладу, можна буде перевіряти користувачів за допомогою:

Фото ID;

Перевірки кредитної картки;

Банківських даних;

Біометричної оцінки віку відвідувача з допомогою обличчя;

Або ж інші методи, які запропонує той чи інший ресурс.

Потрібно буде довести своє повноліття / Фото freepik

Порно дивляться все молодші і молодші

На сполох б'ють не просто так. У Великій Британії, згідно з дослідженнями, середній вік молодих людей, котрі вперше бачать порно, становить 13 років. Правда, є й ті, хто стикається з відповідним контентом значно раніше.

Мелані Доуз, глава Ofcom, наголосила, що "занадто довго багато онлайн-сервісів, які дозволяють доступ до порнографії та іншого шкідливого контенту, ігнорували той факт, що діти отримують доступ до їхніх послуг". За її словами, нині це нарешті зміниться.

Як ми зауважили вище, правила актуальні і для соціальних мереж. Їм необхідно буде або здійснювати "ефективну перевірку", або навіть повністю обмежити доступ дітей до ресурсів.

Звернімо увагу! Разом з тим, деякі порносайти, а також захисники конфіденційності мають свою думку щодо цього. Вони вважають, що такі заборони можуть штовхати користувачів до пошуків відповідного контенту у темних закутках мережі.

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Водночас слід розуміти, що відповідні правила мають безліч плюсів. Компанії, які займаються віковою перевіркою, зазначають, що це дасть можливість зробити інтернет безпечнішим для дорослих користувачів. Тим часом захисники конфіденційності переймаються тим, що існують ризики, пов'язані з безпекою та приватністю.