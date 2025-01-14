7 ваших червоних прапорців, які можуть розлякати друзів і коханих

У кожного з нас бувають моменти, коли ми розмовляємо з кимось і відчуваємо, що він просто не слухає нас. Або ж ми бачимо, що стосунки починають згасати і не знаємо, чому.

Іноді не стільки те, що ми робимо, скільки те, як ми це робимо, може призвести до незацікавленості інших. Від браку уваги до емоційних стін або постійного негативу – ці риси можуть створювати простір між вами та іншими, пише 24 Канал з посиланням на Times Of India. Давайте детальніше розглянемо 7 червоних прапорців, підкріплених психологією, які можуть ненавмисно відштовхнути людей – і як їх усвідомлення може допомогти зміцнити ваші зв'язки.

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Неуважність або відволікання

Коли хтось неуважний під час розмови, це може викликати у співрозмовника відчуття, що він не представляє цінності. Постійне відволікання на перевірку телефону або зосередженість призводить до віддалення. Буде важко встановити зв'язок, коли співрозмовник не присутній подумки. Людям подобається, коли ви приділяєте їм всю свою увагу, оскільки це показує, що ви дбаєте про них і цінуєте їх.

Бути емоційно недоступним

Якщо одна людина приховує свої почуття або не може говорити про емоції, це створює роз'єднаність для іншої людини. Емоційна відкритість дає близькість і довіру; протилежне робить стосунки поверхневими і не вартими розмови. Йдеться не про надмірну відкритість, а про готовність відкритися, коли це важливо; інакше це може перетворитися на дружбу.

Емоційна недоступність руйнує стосунки / Фото wavebreakmedia_micro

Надмірні ревнощі

Трохи ревнощів може бути природним, але коли вони надмірні, то стають надто контролюючими. Постійні запитання про місцеперебування партнера і про те, з ким він проводить час, починають буквально душити. Здорові ревнощі є відображенням турботи, однак надмір ревнощів є симптомом невпевненості та недовіри. Будь-які стосунки потребують фундаменту довіри, без якого все руйнується.

Постійний негатив

Коли людина завжди очікує найгіршого або перетворює все на негативну ситуацію, з нею не хочеться бути поруч. Ніщо ніколи не здається достатньо хорошим. Бути позитивним, навіть у важкі часи, зближує, а не відштовхує людей і робить виклики більш керованими. Люди віддають перевагу людям, які роблять їх кращими, а не гіршими.

Погані навички спілкування

Може здатися, що людині байдуже, якщо вона не продовжує розмову або не ставить жодних запитань. Змістовна розмова необхідна для побудови стосунків і кращого розуміння один одного. Дуже важко встановити справжній емоційний зв'язок, не маючи можливості спілкуватися та ділитися ідеями. Хороша комунікація дає змогу іншій людині відчути, що її цінують і помічають.

Ваші навички спілкування впливають на стосунки / Фото jcomp

Відсутність амбіцій

З людиною, яка не має амбіцій, може бути дуже нецікаво перебувати поруч, оскільки може здатися, що вона не має жодного напрямку в житті. Люди, як правило, цікавляться людьми з амбіціями і тими, хто прагне чогось особистого чи професійного. Це робить стосунки черствими, ніби між ними нічого не росте. Розділяти з кимось мету – це захоплююче і дає енергію для зв'язку.

Використання ультиматумів

Ультиматуми змушують когось діяти, і самі по собі вони звучать трохи маніпулятивно. Коли питання ставлять в ультимативній формі, немає місця для здорової дискусії та компромісу. Люди зазвичай відчувають образу на ультиматуми, замість того, щоб відчувати себе здатними робити вибір самостійно. Стосунки, в усякому разі, повинні будуватися не для того, щоб чинити тиск, щоб отримати бажане, а для того, щоб розв'язувати проблеми разом, як команда.

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У всьому, що ми перелічили вище, тішить один факт: усе це можна змінити. Головне – робити це вчасно, щоб не було надто пізно.