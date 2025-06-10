Від свіжого бризу до пікантних спецій: ось 10 найкращих парфумів для чоловіків у 2025
- Стаття представляє 10 найкращих чоловічих парфумів у 2025 році, які поєднують свіжість, прянощі та деревні ноти, та підкреслюють сучасні тренди й уподобання.
- Серед рекомендованих ароматів – Creed Aventus, Dior Sauvage, Tom Ford Oud Wood, Giorgio Armani Acqua di Gio, Chanel Bleu de Chanel та інші.
Є дуже багато чоловічих парфумів, безліч ароматів, що, з одного боку, добре – бо є всі шанси знайти той, який буде ідеальним саме для вас. З іншого боку, звузити вибір серед такого різноманіття може бути непросто.
При тому ще й, що у 2025 році популярність мають як класичні, так і нові композиції від відомих брендів. Тож 24 Канал завдяки матеріалам InStyle та GQ вирішив виокремити для вас чільну десятку чоловічих ароматів – що поєднують свіжість, прянощі, деревні ноти, та ідеально підходять для різних подій.
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Секрети чоловічої харизми: ці 10 парфумів – у топі 2025 року
10 парфумів, на які ми пропонуємо звернути увагу, відбивають сучасні тренди та вподобання чоловіків по всьому світу. Ці аромати додають харизми, стилю та краси.
- Creed Aventus – складний аромат із нотами ананаса, кедра та мускусу, що символізує силу та успіх.
- Dior Sauvage – свіжий і чуттєвий, з нотами бергамота, перцю та амбри, ідеальний для будь-якої пори року.
- Tom Ford Oud Wood – благородний деревний аромат із нотами уда та сандала, чудовий для впевнених чоловіків.
- Giorgio Armani Acqua di Gio – легендарний свіжий аромат із морськими та цитрусовими нотами.
- Chanel Bleu de Chanel – елегантна композиція з нотами лимона, ветівера та кедра.
Найкращі чоловічі парфуми, які варто спробувати сьогодні / Дивіться фото виробників
- Yves Saint Laurent La Nuit de l’Homme – чуттєвий і теплий аромат із кардамоном та лавандою.
- Paco Rabanne Invictus – енергійний і пряний, з нотами морської води та грейпфрута.
- Hermès Terre d’Hermès – універсальний аромат із цитрусовими та деревними акордами.
- Givenchy Gentleman Boisée – сучасна класика з нотами спецій і пачулі, влучний для особливих подій.
- Bvlgari Man in Black – украй харизматичний парфум з ароматами рому, тютюну та шкіри.
Факт, що вибір чоловічих парфумів у 2025 році вражає. І, що примітно, майже всі вони, хоч і дуже різноманітні, – якісні. Тож варто спробувати кожен аромат із чільної десятки, щоб знайти свій ідеальний стиль.