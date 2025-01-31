Британець постригся до невпізнання вперше за 8 років, а все заради кар'єри

Чоловік відкрив власний бізнес у Великій Британії. І щоб привернути удачу до нього, зважився на неймовірне – постригся уперше за багато років.

Це Майкл Девіс, і тепер він точно має більш професійний вигляд, зустрічаючи своїх клієнтів. 24 Канал із посиланням на Daily Star розповідає докладніше.

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Погляньте на дивовижні результати першої за 8 років стрижки чоловіка

Майклу Девісу відрізали вражаючі 50 сантиметрів волосся у перукарні 4K Cuts у британському графстві Кент. 35-річний чоловік сказав, що відростив волосся на прохання колишньої дівчини. І тримав його, хоча пара розлучилася вже як 3 роки.

Однак кілька тижнів тому він заснував власну компанію M&D Construction, тож вирішив, що настав час для змін.

Я просто хотів мати розумний вигляд після 8 років відрощування волосся і бороди. Я маю ходити до клієнтів додому, тож хочу бути презентабельним,

– сказав він.

На відео трансформаційної стрижки видно, як свіжий власник бізнесу став майже невпізнанним. "Зараз мені трохи холодно, але це дивовижно", – описав свої відчуття чоловік. І запевнив, що тепер почуває себе більш впевнено, буквально "новою людиною".

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Я не можу в це повірити. Я наче на 15 років молодший,

– радів Майкл.

Оззі Ахмеді, власник 4K Cuts, розповів, що вже 3 роки просить пана Девіса підстригти волосся. Раніше він приходив лише оновити бороду, аж раптом сказав: "Я хочу підстригтися".

Пан Ахмеді працював зі своїм довговолосим клієнтом трохи понад години. Тепер зістрижене волосся Майкл Девіс планує пожертвувати до фонду "Маленька принцеса" для виготовлення перук дітям, які хворіють на рак.