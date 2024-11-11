Штормовий тиждень, коли все сходить з рейок: гороскоп для чоловіків на 11 – 17 листопада

Уран приносить невідоме на наш поріг – очікуйте потрясінь! Щонайменше, про це кажуть астрологи, формуючи гороскоп на цей тиждень листопада 2024 року для чоловіків.

Венера також, як планета задоволення, може спричинити кармічні ситуації у цей період, пов'язані з грошима та коханням. Що саме для вашого знака Зодіаку приготував Усесвіт на тиждень 11 – 17 листопада 2024 року, читайте на сайті 24 Каналу в гороскопі від People.

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Чоловічий гороскоп на тиждень 11 – 17 листопада 2024 року

Овен (21 березня – 19 квітня). Зверніть увагу на свої фінанси на цьому тижні. Шальки терезів, швидше за все, схиляться в той чи інший бік. Наприклад, ви можете виявити, що потік доходів, який ви будували протягом тривалого часу, раптово обривається – наприклад, через звільнення, або клієнт відмовиться в останню хвилину, або ви не зможете зв'язатися з людиною, яка вам заборгувала. З іншого боку, вам може пощастити й ви здобудете новий контракт або більшу виплату, ніж ви сподівалися. Отже, незважаючи ні на що, стежте за своїм бюджетом і відкладайте гроші на чорний день.

Зверніть увагу на свої фінанси на цьому тижні. Шальки терезів, швидше за все, схиляться в той чи інший бік. Наприклад, ви можете виявити, що потік доходів, який ви будували протягом тривалого часу, раптово обривається – наприклад, через звільнення, або клієнт відмовиться в останню хвилину, або ви не зможете зв'язатися з людиною, яка вам заборгувала. З іншого боку, вам може пощастити й ви здобудете новий контракт або більшу виплату, ніж ви сподівалися. Отже, незважаючи ні на що, стежте за своїм бюджетом і відкладайте гроші на чорний день. Телець (20 квітня – 20 травня). Цей тиждень може стати одним із найбільш вирішальних у році. Буде таке відчуття, ніби ви кидаєте кості. Це може стати для вас досить значущим моментом, коли ви опинитеся в центрі уваги. Можливо, вам посміхнеться удача, станеться прорив, про який ви мріяли цілий рік, або з'явиться можливість самоствердитися і досягти нових вершин. Однак тиждень також може принести й зворотну удачу, особливо якщо за лаштунками відбулися нечесні дії з чийогось боку. У цей час у фокусі уваги опиняться стосунки, чи то любовні, чи то ділові.

Цей тиждень може стати одним із найбільш вирішальних у році. Буде таке відчуття, ніби ви кидаєте кості. Це може стати для вас досить значущим моментом, коли ви опинитеся в центрі уваги. Можливо, вам посміхнеться удача, станеться прорив, про який ви мріяли цілий рік, або з'явиться можливість самоствердитися і досягти нових вершин. Однак тиждень також може принести й зворотну удачу, особливо якщо за лаштунками відбулися нечесні дії з чийогось боку. У цей час у фокусі уваги опиняться стосунки, чи то любовні, чи то ділові. Близнюки (21 травня – 20 червня). Здається, ваші нерви зараз особливо напружені. Хоча ви можете багато жонглювати, здається, що щось за лаштунками збирається вийти назовні й залишити вашу щелепу на підлозі, добре це чи погано. Якщо ви були залучені в тіньовий бізнес, це може виплисти назовні. Ваша фізична і душевна енергія також може здатися виснаженою. З позитивного боку, ви можете виявити, що у вас настав момент "ага!", який принесе вам ясність і дасть змогу рухатися далі.

Здається, ваші нерви зараз особливо напружені. Хоча ви можете багато жонглювати, здається, що щось за лаштунками збирається вийти назовні й залишити вашу щелепу на підлозі, добре це чи погано. Якщо ви були залучені в тіньовий бізнес, це може виплисти назовні. Ваша фізична і душевна енергія також може здатися виснаженою. З позитивного боку, ви можете виявити, що у вас настав момент "ага!", який принесе вам ясність і дасть змогу рухатися далі. Рак (21 червня – 22 липня). Цей тиждень може в одну мить перетворитися з чудового на штормовий, тому тримайте себе в руках. Ваші сердечні бажання вступлять у протиріччя з вашим соціальним життям або крокуванням до довгострокових цілей. Це може стосуватися побачень, дітей, творчості, хобі або прагнень до задоволення. Натомість все може змінитися в бік радості, особливо якщо раптово з'явиться можливість досягти омріяного рубежу, зв'язатися з ширшою мережею друзів або навіть зустріти нове кохання.

Цей тиждень може в одну мить перетворитися з чудового на штормовий, тому тримайте себе в руках. Ваші сердечні бажання вступлять у протиріччя з вашим соціальним життям або крокуванням до довгострокових цілей. Це може стосуватися побачень, дітей, творчості, хобі або прагнень до задоволення. Натомість все може змінитися в бік радості, особливо якщо раптово з'явиться можливість досягти омріяного рубежу, зв'язатися з ширшою мережею друзів або навіть зустріти нове кохання. Лев (23 липня – 22 серпня). Цього тижня ваша щелепа може залишитися на підлозі. Це може спрацювати як на вашу користь, так і проти вас. Ваше визнання, кар'єра і спадщина зараз в центрі уваги. Ви можете зірвати великий куш і злетіти вище, ніж за весь рік, але це також може означати падіння, якщо карти ляжуть не на вашу користь. Також здається, що ваш дім, сім'я і домашнє життя якимось чином пов'язані з цим періодом. Можливо, ваш спосіб життя не влаштовує оточення, або ви змушені будете переїжджати заради роботи.

Цього тижня ваша щелепа може залишитися на підлозі. Це може спрацювати як на вашу користь, так і проти вас. Ваше визнання, кар'єра і спадщина зараз в центрі уваги. Ви можете зірвати великий куш і злетіти вище, ніж за весь рік, але це також може означати падіння, якщо карти ляжуть не на вашу користь. Також здається, що ваш дім, сім'я і домашнє життя якимось чином пов'язані з цим періодом. Можливо, ваш спосіб життя не влаштовує оточення, або ви змушені будете переїжджати заради роботи. Діва (23 серпня – 22 вересня). Тиждень для вас може бути трохи легшим, ніж для інших знаків Зодіаку. Хоча ви схильні діяти за планом, ви також маєте здатність працювати в режимі багатозадачності й розв'язувати проблеми краще, ніж будь-хто інший. Зараз це зорі перевірять на міцність, оскільки перед вами з'являться несподівані можливості або виклики. Це може відкрити перед вами двері в нові сфери діяльності, або, навпаки, ви відчуєте себе обмеженим. Ви, схоже, прагнете змін в особистому або професійному житті, і переломний момент може бути вже близько.

Що Всесвіт приготував саме для вашого знака Зодіаку – читайте у цьому чоловічому гороскопі / Фото jcomp@freepik

Терези (23 вересня – 22 жовтня). Ще один тиждень енергії, сповненої вивертів, чекає на вас. Найкраще, що можна зробити, коли Всесвіт випробовує вас – це тримати удар і замислитися над тим, чого він, можливо, намагається вас навчити. На чому слід зосередитися найближчими днями? На тому, як ви віддаєте й отримуєте в основному партнерстві, чи то в бізнесі, чи то в коханні. До речі, не забувайте стежити за своїми фінансами – особливо якщо мовиться про великі гроші!

Ще один тиждень енергії, сповненої вивертів, чекає на вас. Найкраще, що можна зробити, коли Всесвіт випробовує вас – це тримати удар і замислитися над тим, чого він, можливо, намагається вас навчити. На чому слід зосередитися найближчими днями? На тому, як ви віддаєте й отримуєте в основному партнерстві, чи то в бізнесі, чи то в коханні. До речі, не забувайте стежити за своїми фінансами – особливо якщо мовиться про великі гроші! Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада). Цей тиждень може принести великі зміни у ваші найважливіші стосунки. Це може статися навіть несподівано. З позитивного: ви з коханою людиною можете усвідомити, що готові будувати довгострокові плани, стати набагато ближчими або й злитися воєдино. Однак якщо під поверхнею кипіла лава, то зараз вона може вивергнутися, як вулкан. Ви здобудете кілька важливих уроків щодо партнерства та особистого життя, і буде ще один переломний момент. Тож зосередьтеся на тому, як ви можете працювати разом, або ж усвідомте, що настав час йти кожній людині своєю дорогою.

Цей тиждень може принести великі зміни у ваші найважливіші стосунки. Це може статися навіть несподівано. З позитивного: ви з коханою людиною можете усвідомити, що готові будувати довгострокові плани, стати набагато ближчими або й злитися воєдино. Однак якщо під поверхнею кипіла лава, то зараз вона може вивергнутися, як вулкан. Ви здобудете кілька важливих уроків щодо партнерства та особистого життя, і буде ще один переломний момент. Тож зосередьтеся на тому, як ви можете працювати разом, або ж усвідомте, що настав час йти кожній людині своєю дорогою. Стрілець (22 листопада – 21 грудня). Тиждень може бути схожим на прогулянку в грозу з металевим прутом. Можливо, ви захочете просуватися вперед з обережністю. Ваша інтуїція, швидше за все, підкаже вам, що щось не так, та спочатку ви не будете впевнені, звідки це походить. Це може вплинути на ваш розпорядок дня, роботу, колег, навіть на домашніх улюбленців. Щось може зійти з рейок, як на краще, так і на гірше, тому, можливо, ви захочете залягти на дно через непередбачувану природу цього шторму. Навіть якщо вас провокує зовнішнє джерело або ви відчуваєте, що щось не так, дихайте спокійно і будьте практичним.

Тиждень може бути схожим на прогулянку в грозу з металевим прутом. Можливо, ви захочете просуватися вперед з обережністю. Ваша інтуїція, швидше за все, підкаже вам, що щось не так, та спочатку ви не будете впевнені, звідки це походить. Це може вплинути на ваш розпорядок дня, роботу, колег, навіть на домашніх улюбленців. Щось може зійти з рейок, як на краще, так і на гірше, тому, можливо, ви захочете залягти на дно через непередбачувану природу цього шторму. Навіть якщо вас провокує зовнішнє джерело або ви відчуваєте, що щось не так, дихайте спокійно і будьте практичним. Козеріг (22 грудня – 19 січня). Вибухова енергія прийде до вас цього тижня. Це може бути чисте блаженство й ейфорія або – спалах гніву. Небеса в цей час здригаються, і це може вплинути на ваше любовне життя, дітей, хобі або самовираження. Також може виявитися, що хтось із друзів чи знайомих має на вас зуб, незадоволений вашими діями або заздрить вашому щастю. З хорошого, вас може вдарити добра блискавка, і ви зустрінете людину, яка полонить ваше серце, або ви здобудете космічне натхнення для захопливих проєктів.

Вибухова енергія прийде до вас цього тижня. Це може бути чисте блаженство й ейфорія або – спалах гніву. Небеса в цей час здригаються, і це може вплинути на ваше любовне життя, дітей, хобі або самовираження. Також може виявитися, що хтось із друзів чи знайомих має на вас зуб, незадоволений вашими діями або заздрить вашому щастю. З хорошого, вас може вдарити добра блискавка, і ви зустрінете людину, яка полонить ваше серце, або ви здобудете космічне натхнення для захопливих проєктів. Водолій (20 січня – 18 лютого). Наступні дні можуть зробити вас більш емоційним, ніж вам хотілося б. Хоча вам часто подобається застосовувати більш інтелектуальний підхід, оцінюючи свої стратегії на майбутнє, ви можете виявити, що ситуації, які виникнуть зараз, змусять вас вийти із зони комфорту. Вони, швидше за все, будуть стосуватися вашої сім'ї або домашнього життя. Можливо, ви відчуєте надмірну завантаженість роботою і не зможете приділяти увагу сімейним справам. Або, скоріше, сім'я забиратиме у вас бажання рухатися до наступних цілей на роботі. Можливо, ви дізнаєтеся, що вам потрібно переїхати або щось у вашому будинку зламалося, і вам доведеться це полагодити.

Наступні дні можуть зробити вас більш емоційним, ніж вам хотілося б. Хоча вам часто подобається застосовувати більш інтелектуальний підхід, оцінюючи свої стратегії на майбутнє, ви можете виявити, що ситуації, які виникнуть зараз, змусять вас вийти із зони комфорту. Вони, швидше за все, будуть стосуватися вашої сім'ї або домашнього життя. Можливо, ви відчуєте надмірну завантаженість роботою і не зможете приділяти увагу сімейним справам. Або, скоріше, сім'я забиратиме у вас бажання рухатися до наступних цілей на роботі. Можливо, ви дізнаєтеся, що вам потрібно переїхати або щось у вашому будинку зламалося, і вам доведеться це полагодити. Риби (19 лютого – 20 березня). Ви, як жоден інший знак Зодіаку, здатні плисти за течією, незалежно від того, що підкидає вам Всесвіт. Енергія тижня дещо хаотична, але це може спрацювати для вас позитивно, оскільки добре вплине на сфери подорожей, інтелектуальних занять і дружби. Вам можуть запропонувати новий робочий проєкт. Ви зможете відвідати приємну зустріч з друзями та сусідами. Ви також можете виявити, що хтось поруч із вами поводиться нерозумно і створює всілякі проблеми. Незважаючи ні на що, намагайтеся пливти за течією!

Астрологія – це захоплива та цікава частина нашого життя, що іноді допомагає нам глибше розуміти себе та світ. Проте слід пам'ятати, що наукової доведеності у ній немає, тому не варто покладатися на астрологію, натомість треба завжди зберігати критичне мислення.