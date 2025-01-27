Раки – шукайте допомоги друга, Діви – час вдатися до змін: гороскоп на тиждень для чоловіків

Ми зараз посередині ретроградного Марса, але нема біди. Ба навпаки, загальний вплив планет такий, що кожен знак Зодіаку матиме багато приводів для святкувань упродовж тижня з 27 січня до 2 лютого.

Цей тиждень заохочує нас до особистого та професійного зростання. А 30 січня – ідеальний день для початку чогось дуже важливого. Свій докладний гороскоп від People читайте на 24 Каналі.

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Чоловічий гороскоп на тиждень з 27 січня до 2 лютого 2025 року

Овен (20 березня – 19 квітня). Цього тижня у вас буде багато моментів, щоб усміхнутися й оцінити красу життя. Ваше соціальне життя буде надзвичайно активне, як в рамках вашої широкої мережі, так і в колі близьких друзів. Ви не тільки можете долучитися до спільнот, проводити більше часу з друзями та знайомитися з новими людьми, але хтось може навіть зробити крок назустріч і відчинити двері до однієї з ваших найзаповітніших мрій. Це може бути контракт, поїздка або просування по службі.

Цього тижня у вас буде багато моментів, щоб усміхнутися й оцінити красу життя. Ваше соціальне життя буде надзвичайно активне, як в рамках вашої широкої мережі, так і в колі близьких друзів. Ви не тільки можете долучитися до спільнот, проводити більше часу з друзями та знайомитися з новими людьми, але хтось може навіть зробити крок назустріч і відчинити двері до однієї з ваших найзаповітніших мрій. Це може бути контракт, поїздка або просування по службі. Телець (19 квітня – 20 травня). Для вашої кар'єри та публічності сяють одні з найкращих зірок, яких ви не бачили протягом тривалого часу. Ви значно зміцнили свій потенціал. Однак не час сидіти склавши руки та спочивати на лаврах. Мисліть масштабно, прагніть до золота і підійнятися на трон. Дехто з вас може побачити можливість прославити своє ім'я, здобути підвищення або привернути до себе увагу. У цей час також з'являється можливість примножити свої статки. Ловіть момент.

Для вашої кар'єри та публічності сяють одні з найкращих зірок, яких ви не бачили протягом тривалого часу. Ви значно зміцнили свій потенціал. Однак не час сидіти склавши руки та спочивати на лаврах. Мисліть масштабно, прагніть до золота і підійнятися на трон. Дехто з вас може побачити можливість прославити своє ім'я, здобути підвищення або привернути до себе увагу. У цей час також з'являється можливість примножити свої статки. Ловіть момент. Близнюки (20 травня – 20 червня). Тиждень, безсумнівно, подарує вам гарний настрій, і ви можете відчути, що летите до нових горизонтів, нових проєктів і можливостей. У цей час вам особливо щастить у всьому, особливо коли ви виходите за межі своєї рутини та струшуєте ситуацію. Деякі з вас можуть навіть отримати поштовх в одній з таких сфер: юриспруденція, академічні питання, зв'язки зі ЗМІ, міжнародні зв'язки або подорожі. Наприклад, якщо ви обмірковували щось, чому б не подивитися, чи є можливість спланувати це зараз?

Тиждень, безсумнівно, подарує вам гарний настрій, і ви можете відчути, що летите до нових горизонтів, нових проєктів і можливостей. У цей час вам особливо щастить у всьому, особливо коли ви виходите за межі своєї рутини та струшуєте ситуацію. Деякі з вас можуть навіть отримати поштовх в одній з таких сфер: юриспруденція, академічні питання, зв'язки зі ЗМІ, міжнародні зв'язки або подорожі. Наприклад, якщо ви обмірковували щось, чому б не подивитися, чи є можливість спланувати це зараз? Рак (20 червня – 22 липня). Навіть якщо останнім часом ви відчували певний застій і розчарування, серед бурі все ще видно прекрасне небо. Цей тиждень дасть вам можливість оцінити, на якому етапі перебувають ваші стосунки, і поглибити почуття довіри або зв'язку. Може з'явитися можливість оцінити свої статки, особливо щодо активів, інвестицій, кредитних ліній або пільг. Декому друг допоможе збільшити дохід або у досягненні важливої особистої мети.

Навіть якщо останнім часом ви відчували певний застій і розчарування, серед бурі все ще видно прекрасне небо. Цей тиждень дасть вам можливість оцінити, на якому етапі перебувають ваші стосунки, і поглибити почуття довіри або зв'язку. Може з'явитися можливість оцінити свої статки, особливо щодо активів, інвестицій, кредитних ліній або пільг. Декому друг допоможе збільшити дохід або у досягненні важливої особистої мети. Лев (22 липня – 22 серпня). Настав один з найважливіших тижнів 2025 року для ваших стосунків. Це важливий момент, щоб подумати, де ви зараз в основному союзі та рости разом. Ви можете давати обіцянки, обговорювати наступні кроки або навіть підписувати контракти. Якщо ви шукаєте ідеального партнера, помічника, тренера, бухгалтера або агента, зірки вам зараз дуже сприяють. Запитайте друга або когось із вашого оточення, чи порадять вони когось, і зірки можуть зійтися.

Настав один з найважливіших тижнів 2025 року для ваших стосунків. Це важливий момент, щоб подумати, де ви зараз в основному союзі та рости разом. Ви можете давати обіцянки, обговорювати наступні кроки або навіть підписувати контракти. Якщо ви шукаєте ідеального партнера, помічника, тренера, бухгалтера або агента, зірки вам зараз дуже сприяють. Запитайте друга або когось із вашого оточення, чи порадять вони когось, і зірки можуть зійтися. Діва (22 серпня – 22 вересня). Попри млявий темп загалом, цей тиждень може допомогти вам знову попрацювати на повну потужність. Візьміть календар, розпишіть свій час і точно знайте, за що вам потрібно взятися, щоб зробити серйозні зміни у своєму списку справ. Тиждень може принести й сліпучі новини про нову роботу або клієнта – такі, що дійсно піднімуть ваше ім'я у вашій галузі. Ви можете взятися за важливий проєкт, який, і якщо докладете до нього особливих зусиль, він може стати справжньою перлиною у вашій професійній короні.

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Терези (22 вересня – 22 жовтня). На вас чекає чудовий тиждень, який спонукає вас зосередитися на своїх пристрастях і сердечних бажаннях. Для самотніх це один з найкращих можливих періодів для зустрічі з половинкою. Якщо ви вже зустрічаєтеся, усвідомте, що ви можете відкрити своє серце. Ви також можете виявити, що творчі проєкти, хобі, проведення часу з дітьми, спорт або подорожі – все підштовхує вас до того, чого потребує ваш дух!

На вас чекає чудовий тиждень, який спонукає вас зосередитися на своїх пристрастях і сердечних бажаннях. Для самотніх це один з найкращих можливих періодів для зустрічі з половинкою. Якщо ви вже зустрічаєтеся, усвідомте, що ви можете відкрити своє серце. Ви також можете виявити, що творчі проєкти, хобі, проведення часу з дітьми, спорт або подорожі – все підштовхує вас до того, чого потребує ваш дух! Скорпіон (22 жовтня – 21 листопада). Тиждень може принести радісні новини для сім'ї або домашніх справ. Ви можете дуже швидко відчути себе більш влаштованим і вдячним до глибини душі. Якщо ви хочете переїхати чи відремонтувати приміщення, це може бути сприятливий період. Тиждень також може принести прорив у фінансових питаннях, як-от фінансування іпотеки, продаж нерухомості або схвалення кредитної лінії. Подайте заявку зараз, і ви можете виявити, що її буде легше схвалити.

Тиждень може принести радісні новини для сім'ї або домашніх справ. Ви можете дуже швидко відчути себе більш влаштованим і вдячним до глибини душі. Якщо ви хочете переїхати чи відремонтувати приміщення, це може бути сприятливий період. Тиждень також може принести прорив у фінансових питаннях, як-от фінансування іпотеки, продаж нерухомості або схвалення кредитної лінії. Подайте заявку зараз, і ви можете виявити, що її буде легше схвалити. Стрілець (22 листопада – 21 грудня). На вас чекає стрімкий і захопливий тиждень. Є кілька способів, як ви можете насолодитися ним. По-перше, у домовленостях, контрактах і планах, які є на порядку денному, здається, ви та хтось важливий дійсно зараз на одній сторінці, щоб діяти далі. Якщо це не так, можливо, ви вирішите поїхати зараз або в найближчі місяці. Якщо ви сплануєте все заздалегідь, це може подарувати вам багато щасливих моментів.

На вас чекає стрімкий і захопливий тиждень. Є кілька способів, як ви можете насолодитися ним. По-перше, у домовленостях, контрактах і планах, які є на порядку денному, здається, ви та хтось важливий дійсно зараз на одній сторінці, щоб діяти далі. Якщо це не так, можливо, ви вирішите поїхати зараз або в найближчі місяці. Якщо ви сплануєте все заздалегідь, це може подарувати вам багато щасливих моментів. Козеріг (21 грудня – 19 січня). Ласкаво просимо у тиждень, який може підбадьорити вас. Ви можете буквально стати магнітом для грошей! Це може бути як підвищення зарплати, так і нова пропозиція роботи або клієнт. Якщо ви шукаєте способи монетизації, вирушайте на полювання! Ви можете привернути набагато більше процвітання. Не соромтеся і, перш за все, знайте собі ціну.

Ласкаво просимо у тиждень, який може підбадьорити вас. Ви можете буквально стати магнітом для грошей! Це може бути як підвищення зарплати, так і нова пропозиція роботи або клієнт. Якщо ви шукаєте способи монетизації, вирушайте на полювання! Ви можете привернути набагато більше процвітання. Не соромтеся і, перш за все, знайте собі ціну. Водолій (19 січня – 18 лютого). Тиждень може виявитися одним з ваших улюблених у 2025 році. Вам може здатися, що ви вийшли на центральну сцену, увімкнули прожектор і відсунули завісу. Не сидіть склавши руки, покрутіть пальцями, дійте і скажіть Всесвіту, чого саме ви прагнете. У цей час ви також можете знайти особливу іскру навколо романтики та творчості.

Тиждень може виявитися одним з ваших улюблених у 2025 році. Вам може здатися, що ви вийшли на центральну сцену, увімкнули прожектор і відсунули завісу. Не сидіть склавши руки, покрутіть пальцями, дійте і скажіть Всесвіту, чого саме ви прагнете. У цей час ви також можете знайти особливу іскру навколо романтики та творчості. Риби (18 лютого – 20 березня). Цілком ймовірно, що у вас будуть цікаві новини, хоча тиждень може бути для вас дещо повільнішим, більш рефлексивним і розслабленим. Подумайте про те, щоб зайнятися мозковим штурмом. Ви можете наполегливо працювати над проєктом, який поки за лаштунками. Дозвольте своїй душі розкритися і розквітнути, бо це гарний час для святкування.

Астрологія – це захоплива та цікава частина нашого життя, що іноді допомагає нам глибше розуміти себе та світ. Проте слід пам'ятати, що наукової доведеності у ній немає, тому не варто покладатися на астрологію, натомість треба завжди зберігати критичне мислення.