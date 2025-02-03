Леви – ні на чому не зациклюйтеся, Скорпіони – шукайте іншу роботу: чоловічий тижневий гороскоп

Цього тижня буде багато космічної активності, адже ми наближаємося до Дня Валентина. Венера, планета романтики, з 4 лютого входить до знаку Овна і буде там до 1 березня. У цей період ми стаємо більш напористими, сміливими та пристрасними в гонитві за бажаннями нашого серця.

Хоча хтось може вибрати незалежність замість того, щоб осісти на місці. А багато хто може навіть спіймати себе на ностальгічному і сентиментальному настрої та мріях про когось, хто пішов. Що буде з чоловіками кожного зі знаків Зодіаку на тижні з 3 до 9 лютого – читайте у гороскопі від People на 24 Каналі.

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Чоловічий гороскоп на тиждень з 2 і до 9 лютого 2025 року

Овен (20 березня – 19 квітня). Цього тижня ви набираєте обертів ще більше! Дарма що початок року видався повільним і рефлексивним (а так триватиме до травня), зараз Всесвіт дарує вам додаткову порцію солодкого. Ви відчуєте себе більш поблажливим, готовим до любові, сміху і краси, наскільки це можливо. Зосередьтеся на собі.

Цього тижня ви набираєте обертів ще більше! Дарма що початок року видався повільним і рефлексивним (а так триватиме до травня), зараз Всесвіт дарує вам додаткову порцію солодкого. Ви відчуєте себе більш поблажливим, готовим до любові, сміху і краси, наскільки це можливо. Зосередьтеся на собі. Телець (19 квітня – 20 травня). Ви можете відчути себе більш рефлексивними, особливо в тому, що стосується вашого особистого життя. Ви можете виявити, що по-справжньому оцінюєте, як хочете будувати нові сердечні подорожі. Також подумайте, чи є якийсь багаж, від якого вам потрібно звільнитися. Ви будете раді, що знайшли час, щоб відпустити демонів.

Ви можете відчути себе більш рефлексивними, особливо в тому, що стосується вашого особистого життя. Ви можете виявити, що по-справжньому оцінюєте, як хочете будувати нові сердечні подорожі. Також подумайте, чи є якийсь багаж, від якого вам потрібно звільнитися. Ви будете раді, що знайшли час, щоб відпустити демонів. Близнюки (20 травня – 20 червня). У вас розпочинається вражаючий соціальний період. Всесвіт робить вас особливо популярним! Ви раптом відчуєте, що удача повертається до вас, та ще й виявите, що багато людей хочуть від вас її шматочок. Це також чудовий час для спілкування з друзями або знайомими, тому почніть брати участь у спільнотах.

У вас розпочинається вражаючий соціальний період. Всесвіт робить вас особливо популярним! Ви раптом відчуєте, що удача повертається до вас, та ще й виявите, що багато людей хочуть від вас її шматочок. Це також чудовий час для спілкування з друзями або знайомими, тому почніть брати участь у спільнотах. Рак (20 червня – 22 липня). Кар'єрні успіхи можуть бути вже не за горами. Це радісна новина, якщо ви на правильному шляху, або ж якщо ви просто вибивалися з сил на роботі. Боси та авторитетні люди можуть підняти вас вище та будуть вражені вашими талантами й результатами роботи. Дехто зможе побачити прорив у кар'єрі або знайти конкурентоспроможні вакансії.

Кар'єрні успіхи можуть бути вже не за горами. Це радісна новина, якщо ви на правильному шляху, або ж якщо ви просто вибивалися з сил на роботі. Боси та авторитетні люди можуть підняти вас вище та будуть вражені вашими талантами й результатами роботи. Дехто зможе побачити прорив у кар'єрі або знайти конкурентоспроможні вакансії. Лев (22 липня – 22 серпня). Життя має стати більш яскравим. Навіть попри мляву енергію, ви відчуєте приплив сміливості й спонтанності, щоб проштовхнутися крізь неї. Жага пригод наповнить вашу душу. Це чудовий період для того, щоб подумати, як ви можете змінити свою рутину і зайнятися справами, які надихнуть і підбадьорять вас. Тільки не зациклюйтеся на чомусь і змініть обстановку.

Життя має стати більш яскравим. Навіть попри мляву енергію, ви відчуєте приплив сміливості й спонтанності, щоб проштовхнутися крізь неї. Жага пригод наповнить вашу душу. Це чудовий період для того, щоб подумати, як ви можете змінити свою рутину і зайнятися справами, які надихнуть і підбадьорять вас. Тільки не зациклюйтеся на чомусь і змініть обстановку. Діва (22 серпня – 22 вересня). Ви прагнете глибокої близькості. Це стосується як тих, хто у відносинах, так і тих, хто ні! Пари можуть відчути блискучу можливість стати ближчими, а самотні можуть віднайти свої потреби в новому союзі. У цей час може зрости інтерес до фінансових питань, і якщо ви хочете зробити інвестиції, то можете стати трохи більш імпульсивним. Ваша пара також може незабаром почути звістку про бонус або підвищення зарплати.

Що Всесвіт приготував саме для вашого знака Зодіаку – читайте у цьому чоловічому гороскопі / Фото unsplash@vedranafilipovic

Терези (22 вересня – 22 жовтня). Космос зараз особливо сприятливий для вас. Вам здаватиметься, що ви можете здобути все що завгодно! Просити про послугу, працювати над стосунками або знайти ідеальну пару (особливо в бізнесі) – все це зараз можливо. Укладати контракти, вести переговори тощо також стане легше в цей час. Якщо ви в парі, витратьте трохи часу на розробку спільних стратегій і зосередьтеся на тому, як стати ближчими.

Космос зараз особливо сприятливий для вас. Вам здаватиметься, що ви можете здобути все що завгодно! Просити про послугу, працювати над стосунками або знайти ідеальну пару (особливо в бізнесі) – все це зараз можливо. Укладати контракти, вести переговори тощо також стане легше в цей час. Якщо ви в парі, витратьте трохи часу на розробку спільних стратегій і зосередьтеся на тому, як стати ближчими. Скорпіон (22 жовтня – 21 листопада). Продуктивність в цей час буде більш плавною. Ви можете виявити, що починаєте рухатися до новознайденого балансу між роботою та особистим. Робочі проєкти, питання зайнятості й відносини з клієнтами та колегами в цей час будуть у центрі уваги, і ви можете відчути, що тут у вас з'явилося більше взаєморозуміння. Дехто може помітити, що робочі справи приносять більше радості. А якщо ви хочете знайти іншу роботу, шукайте її зараз.

Продуктивність в цей час буде більш плавною. Ви можете виявити, що починаєте рухатися до новознайденого балансу між роботою та особистим. Робочі проєкти, питання зайнятості й відносини з клієнтами та колегами в цей час будуть у центрі уваги, і ви можете відчути, що тут у вас з'явилося більше взаєморозуміння. Дехто може помітити, що робочі справи приносять більше радості. А якщо ви хочете знайти іншу роботу, шукайте її зараз. Стрілець (22 листопада – 21 грудня). Ви знову відчуєте себе дитиною. У повітрі особлива магія, однак не сидіть склавши руки, а робіть все можливе, щоб привітати її. Самотні переживатимуть один з найкращих періодів року для того, щоб почати нові стосунки. На кожному кроці вас чекають романтика, пристрасть і пригоди. Якщо ви в парі, втечіть з роботи раніше, здивуйте кохану людину подарунком або виділіть більше часу для побачень.

Ви знову відчуєте себе дитиною. У повітрі особлива магія, однак не сидіть склавши руки, а робіть все можливе, щоб привітати її. Самотні переживатимуть один з найкращих періодів року для того, щоб почати нові стосунки. На кожному кроці вас чекають романтика, пристрасть і пригоди. Якщо ви в парі, втечіть з роботи раніше, здивуйте кохану людину подарунком або виділіть більше часу для побачень. Козеріг (21 грудня – 19 січня). На цьому тижні ви побачите нову сферу, яка приверне вашу увагу. Ви можете відчути бажання прикрасити свій житловий простір або знайти нові речі для дому. Хочете пофарбувати стіну або оновити гардероб? Зробіть це! Окремо варто відзначити, що стосунки з рідними налагодяться.

На цьому тижні ви побачите нову сферу, яка приверне вашу увагу. Ви можете відчути бажання прикрасити свій житловий простір або знайти нові речі для дому. Хочете пофарбувати стіну або оновити гардероб? Зробіть це! Окремо варто відзначити, що стосунки з рідними налагодяться. Водолій (19 січня - 18 лютого). Цього тижня ви відчуєте, що у вас прискорився темп життя і з'явився більш енергійний настрій. Це чудовий час для спілкування, налагодження контактів з іншими людьми або для того, щоб поспілкуватися з близькими. Якщо ви подорожуєте або хочете подорожувати – не бійтеся розважатися! Не можете виїхати – просто пограйте в туриста у своєму місті.

Цього тижня ви відчуєте, що у вас прискорився темп життя і з'явився більш енергійний настрій. Це чудовий час для спілкування, налагодження контактів з іншими людьми або для того, щоб поспілкуватися з близькими. Якщо ви подорожуєте або хочете подорожувати – не бійтеся розважатися! Не можете виїхати – просто пограйте в туриста у своєму місті. Риби (18 лютого – 20 березня). Всесвіт дає вам можливість залучити більше грошей і майна. Їх можуть подарувати вам або ви самі себе потішите. Дехто може почути новини про можливість здобути більше грошей через підробіток, додаткові години або підвищення зарплати. Цього місяця вам особливо пощастило з грошима, тож не дайте цій космічній енергії пропасти даремно.

Астрологія – це захоплива та цікава частина нашого життя, що іноді допомагає нам глибше розуміти себе та світ. Проте слід пам'ятати, що наукової доведеності у ній немає, тому не варто покладатися на астрологію, натомість треба завжди зберігати критичне мислення.