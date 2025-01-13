За Близнюків замовлять слівце, а от Рибам треба вірити в магію: чоловічий гороскоп на тиждень

Тиждень в астрологічному сенсі пройде під впливом першого повного місяця 2025 року. Це променистий маяк любові, краси й світла. Чудовий час для емоцій та щоб зблизитися з друзями, родиною та коханими.

Заплануйте щось особливе в особистому житті, щоб максимально використати цю енергію. Читайте далі у гороскопі від People на 24 Каналі, що космос приготував саме для вашого знака Зодіаку цього тижня, з 13 до 19 січня 2025 року.

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Чоловічий гороскоп на тиждень з 13 січня до 19 січня

Овен (20 березня – 19 квітня). Ви, безумовно, відчуваєте, що приділяєте дещо більше уваги дому, сім'ї. Цей тиждень може принести ще один зсув, але, на щастя, це будуть щасливі зміни, які принесуть кілька сюрпризів. Можливо, ви переїдете, почнете робити ремонт чи влаштуєте приємну зустріч з рідними, і це принесе вам ейфорію. Якщо ви чекали на новини щодо проєкту, пов'язаного з нерухомістю, щасливі новини можуть надійти.

Ви, безумовно, відчуваєте, що приділяєте дещо більше уваги дому, сім'ї. Цей тиждень може принести ще один зсув, але, на щастя, це будуть щасливі зміни, які принесуть кілька сюрпризів. Можливо, ви переїдете, почнете робити ремонт чи влаштуєте приємну зустріч з рідними, і це принесе вам ейфорію. Якщо ви чекали на новини щодо проєкту, пов'язаного з нерухомістю, щасливі новини можуть надійти. Телець (19 квітня – 20 травня). Ви відчуваєте запал щодо свого бачення та ідей. І момент прориву може бути вже близько! Якщо ви працювали над проєктом, пов'язаним з комунікаціями або інтелектуальною власністю, можуть з'явитися захопливі новини. Можливо, ви завершите його, дебютуєте перед аудиторією або почуєте чудові відгуки. Хтось може виявити, що вже готовий підписати контракт, а хтось поїде в ділову подорож.

Ви відчуваєте запал щодо свого бачення та ідей. І момент прориву може бути вже близько! Якщо ви працювали над проєктом, пов'язаним з комунікаціями або інтелектуальною власністю, можуть з'явитися захопливі новини. Можливо, ви завершите його, дебютуєте перед аудиторією або почуєте чудові відгуки. Хтось може виявити, що вже готовий підписати контракт, а хтось поїде в ділову подорож. Близнюки (20 травня – 20 червня). Останнім часом ви надмірно зосереджені на своїх фінансах. Та щасливий момент може бути вже близько. Можливо, ви дізнаєтесь про підвищення зарплати, нову пропозицію про роботу або вигідного клієнта, і, схоже, хтось замовив за вас слівце за лаштунками. Новий проєкт може підняти ваш статус у вашій галузі. Але не чекайте, поки двері самі відкриються – скористайтеся моментом і монетизуйте його.

Останнім часом ви надмірно зосереджені на своїх фінансах. Та щасливий момент може бути вже близько. Можливо, ви дізнаєтесь про підвищення зарплати, нову пропозицію про роботу або вигідного клієнта, і, схоже, хтось замовив за вас слівце за лаштунками. Новий проєкт може підняти ваш статус у вашій галузі. Але не чекайте, поки двері самі відкриються – скористайтеся моментом і монетизуйте його. Рак (20 червня – 22 липня). Один з найважливіших тижнів року. Витріть пил із дошки з візіями, проведіть мозковий штурм, чим ви хочете зайнятися у 2025 році, і почніть сіяти! У цей час у вас буде більше важелів упливу, тож стверджуйте себе. Велика особиста чи професійна мета може бути досяжною. Деякі з вас помітять, що друг раптово став корисним, а інші можуть здобути виграш від укладення контракту.

Один з найважливіших тижнів року. Витріть пил із дошки з візіями, проведіть мозковий штурм, чим ви хочете зайнятися у 2025 році, і почніть сіяти! У цей час у вас буде більше важелів упливу, тож стверджуйте себе. Велика особиста чи професійна мета може бути досяжною. Деякі з вас помітять, що друг раптово став корисним, а інші можуть здобути виграш від укладення контракту. Лев (22 липня – 22 серпня). Ви в русі, наполегливо працюєте, але можливо, потрібно дати собі перепочинок. Схоже, що ви шліфуєте проєкт на самоті або в тиші. Можливо, ви вирішили, що вам потрібно залягти на дно, відпочити й підзарядитися. Непомітні події можуть принести вам більше можливостей у кар'єрі, на додаток до фінансових перемог. І, здається, хтось вболіває за вас без вашого відома. Залишайтеся гнучким, і зможете раптом усвідомити, як скласти всі частини воєдино у виграшну стратегію.

Ви в русі, наполегливо працюєте, але можливо, потрібно дати собі перепочинок. Схоже, що ви шліфуєте проєкт на самоті або в тиші. Можливо, ви вирішили, що вам потрібно залягти на дно, відпочити й підзарядитися. Непомітні події можуть принести вам більше можливостей у кар'єрі, на додаток до фінансових перемог. І, здається, хтось вболіває за вас без вашого відома. Залишайтеся гнучким, і зможете раптом усвідомити, як скласти всі частини воєдино у виграшну стратегію. Діва (22 серпня – 22 вересня). Цей тиждень буде дуже соціальним і хвилюючим, вам доведеться жонглювати багатьма сферами життя, але удача має супроводжувати вас у всьому. Тиждень може принести вам знакову подію або ситуацію, пов'язану з суспільством, наприклад, вечірку чи нагородження. Дехто може відчути, що ваша пара зараз дуже корисна для вас, особливо у юридичних питаннях, подорожах або ринках. І знайте, що люди вас підтримують.

Що Всесвіт приготував саме для вашого знака Зодіаку – читайте у цьому чоловічому гороскопі / Фото freepik

Терези (22 вересня – 22 жовтня). Ви, ймовірно, відчуваєте певну напругу або застій у досягненні професійних цілей, але тиждень несе космічний подарунок для вас. Багато хто здобуде кар'єрну перемогу. Можливо, це буде підвищення чи пропозиція нової роботи, але може бути й просто схвальний відгук керівника. Якщо з якихось причин ви змушені звільнитися або розумієте, що рухаєтеся не в тому напрямку, то вдайтеся до стратегічних заходів, які допоможуть вам у довгостроковій перспективі.

Ви, ймовірно, відчуваєте певну напругу або застій у досягненні професійних цілей, але тиждень несе космічний подарунок для вас. Багато хто здобуде кар'єрну перемогу. Можливо, це буде підвищення чи пропозиція нової роботи, але може бути й просто схвальний відгук керівника. Якщо з якихось причин ви змушені звільнитися або розумієте, що рухаєтеся не в тому напрямку, то вдайтеся до стратегічних заходів, які допоможуть вам у довгостроковій перспективі. Скорпіон (22 жовтня – 21 листопада). Зараз ви рухаєтеся і танцюєте в ритмі! Хоча, можливо, вам також цікаво, як змінити свою рутину, вийти із зони комфорту і бути спонтанним як в особистому, так і в професійному плані. Зараз чудовий момент, щоб набратися сміливості й дослідити нові проєкти та людей. Ви відчуєте себе більш бадьорим, натхненним і готовими до нових звершень, які можуть назавжди змінити ваше життя. Перед вами відкрито стільки дверей і шляхів!

Зараз ви рухаєтеся і танцюєте в ритмі! Хоча, можливо, вам також цікаво, як змінити свою рутину, вийти із зони комфорту і бути спонтанним як в особистому, так і в професійному плані. Зараз чудовий момент, щоб набратися сміливості й дослідити нові проєкти та людей. Ви відчуєте себе більш бадьорим, натхненним і готовими до нових звершень, які можуть назавжди змінити ваше життя. Перед вами відкрито стільки дверей і шляхів! Стрілець (22 листопада – 21 грудня). Ви зосереджені на грошових питаннях. Можливо, ви намагаєтеся радикально збільшити свій дохід, вкладаєте великі гроші в ініціативи, виплачуєте або берете на себе борги або маєте справу з врегулюванням фінансового конфлікту. Цей тиждень, швидше за все, принесе радісні новини або події, які змусять вас святкувати. У житті завжди є припливи й відпливи, але зараз все має бути гаразд!

Ви зосереджені на грошових питаннях. Можливо, ви намагаєтеся радикально збільшити свій дохід, вкладаєте великі гроші в ініціативи, виплачуєте або берете на себе борги або маєте справу з врегулюванням фінансового конфлікту. Цей тиждень, швидше за все, принесе радісні новини або події, які змусять вас святкувати. У житті завжди є припливи й відпливи, але зараз все має бути гаразд! Козеріг (21 грудня – 19 січня). Партнерські відносини завжди важливі для вас, навіть якщо ви часто обираєте незалежність і берете на себе ініціативу. Цей тиждень може принести вам приводи для радості в бізнесі чи коханні, навіть якщо навколо основного союзу виникла деяка напруга і невизначеність. Можливо, ви переїдете, дасте обіцянки чи підпишете контракти. Якщо вам потрібен діловий партнер або співробітник, активно шукайте їх зараз.

Партнерські відносини завжди важливі для вас, навіть якщо ви часто обираєте незалежність і берете на себе ініціативу. Цей тиждень може принести вам приводи для радості в бізнесі чи коханні, навіть якщо навколо основного союзу виникла деяка напруга і невизначеність. Можливо, ви переїдете, дасте обіцянки чи підпишете контракти. Якщо вам потрібен діловий партнер або співробітник, активно шукайте їх зараз. Водолій (19 січня – 18 лютого). Ви готові їхати на всіх парах! Але водночас ви можете вдаватися в питання, як знайти енергію, щоб все встигнути. Продуктивність – ваша сильна сторона, особливо коли ви ставите перед собою якусь місію. Та цього тижня ви можете пережити переломний момент в одній зі сфер вашого життя. Дехто з вас може отримати сюрприз, пов'язаний з домом, сім'єю або домашнім життям, а також здійснити невеликий стрибок у доходах.

Ви готові їхати на всіх парах! Але водночас ви можете вдаватися в питання, як знайти енергію, щоб все встигнути. Продуктивність – ваша сильна сторона, особливо коли ви ставите перед собою якусь місію. Та цього тижня ви можете пережити переломний момент в одній зі сфер вашого життя. Дехто з вас може отримати сюрприз, пов'язаний з домом, сім'єю або домашнім життям, а також здійснити невеликий стрибок у доходах. Риби (18 лютого – 20 березня). Зірки вирівнюються, щоб принести вам багато причин для святкування. Якщо у ваших пристрастях чи романтичному житті було певне напруження, хмари або відчуття застою, то цього тижня Всесвіт обіймає вас. Це надзвичайно важливий тиждень для самотніх, вони мають змогу вдатися до нових знайомств – ви можете зустріти когось особливого. Вірте в магію і дозвольте своєму серцю сяяти.

Астрологія – це захоплива та цікава частина нашого життя, що іноді допомагає нам глибше розуміти себе та світ. Проте слід пам'ятати, що наукової доведеності у ній немає, тому не варто покладатися на астрологію, натомість треба завжди зберігати критичне мислення.