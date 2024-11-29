Як круто одягнутись на свята за 60 секунд: гайд для кожного чоловіка
Свята мають бути перервою в нашому повсякденному житті, тобто чимось особливим. А частиною того, що робить свято особливим для нас є те, як ми одягаємося.
Сядьте за вечерю на Різдво у футболці та джинсах – і воно буде схоже на звичайний день. Отже, як одягнутися чоловікові на свята, розповідає 24 Канал із посиланням на The Art of Manliness.
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Одягаємось на свята по-святковому
Насправді немає якогось дрескоду на свята – ви можете змішувати стилі з дуже широкого спектра варіантів. Але про те, які предмети одягу підходять для певних ситуацій, ви можете побачити тут.
Більше порад про те, як одягатися на свята, у цьому посібнику.
День подяки:
- Светр із коміром.
- Темні джинси.
- Повсякденний піджак на ґудзиках.
- Чукки.
Святкова вечірка в офісі:
- Спортивне пальто.
- Класична сорочка.
- Светр аргайл.
- Вовняні штани.
- Повсякденні оксфорди.
Хвилинний гід для чоловіків про святкову одежу / Ілюстрація The Art of Manliness
Відкрита різдвяна вечірка:
- Застебнута на всі ґудзики сорочка.
- Повсякденна краватка.
- Светр з V-подібним вирізом.
- Чіноси.
- Класичні елегантні черевики.
Різдво:
- Шапка Санти.
- Святковий різдвяний кардиган.
- Розслаблені джинси.
- Мокасини.
О, і не забудьте про годинник або браслет для акценту, або інші аксесуари. Саме вони – це найпростіший спосіб підкреслити стиль та зробити образ святковим за лічені секунди.
До прикладу, годинник додає солідності, а шарф або хустка – кольорового акценту. Не зайвим може бути й шкіряний пояс, який пасуватиме до взуття, брошка або затискач для краватки, та й інші невеликі деталі, які підкреслять індивідуальність.