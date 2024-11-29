Як круто одягнутись на свята за 60 секунд: гайд для кожного чоловіка

29 листопада 2024, 21:54
Читать новость на русском
Автор: Едуард Хомченко

Свята мають бути перервою в нашому повсякденному житті, тобто чимось особливим. А частиною того, що робить свято особливим для нас є те, як ми одягаємося.

Сядьте за вечерю на Різдво у футболці та джинсах – і воно буде схоже на звичайний день. Отже, як одягнутися чоловікові на свята, розповідає 24 Канал із посиланням на The Art of Manliness.

Дивіться також Найстильніші чоловіки, за якими варто стежити у 2025 році, щоб бути на висоті

Одягаємось на свята по-святковому

Насправді немає якогось дрескоду на свята – ви можете змішувати стилі з дуже широкого спектра варіантів. Але про те, які предмети одягу підходять для певних ситуацій, ви можете побачити тут.

Більше порад про те, як одягатися на свята, у цьому посібнику.

День подяки:

  • Светр із коміром.
  • Темні джинси.
  • Повсякденний піджак на ґудзиках.
  • Чукки.

Святкова вечірка в офісі:

  • Спортивне пальто.
  • Класична сорочка.
  • Светр аргайл.
  • Вовняні штани.
  • Повсякденні оксфорди.


Хвилинний гід для чоловіків про святкову одежу / Ілюстрація The Art of Manliness

Відкрита різдвяна вечірка:

  • Застебнута на всі ґудзики сорочка.
  • Повсякденна краватка.
  • Светр з V-подібним вирізом.
  • Чіноси.
  • Класичні елегантні черевики.

Різдво:

  • Шапка Санти.
  • Святковий різдвяний кардиган.
  • Розслаблені джинси.
  • Мокасини.

О, і не забудьте про годинник або браслет для акценту, або інші аксесуари. Саме вони – це найпростіший спосіб підкреслити стиль та зробити образ святковим за лічені секунди.

До прикладу, годинник додає солідності, а шарф або хустка – кольорового акценту. Не зайвим може бути й шкіряний пояс, який пасуватиме до взуття, брошка або затискач для краватки, та й інші невеликі деталі, які підкреслять індивідуальність.