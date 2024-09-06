Батько відрощував бороду 21 місяць, але дозволив дітям її зголити: ось відео, що з цього вийшло

Бороди зараз, безумовно, гаряча тема. Одні чоловіки витрачають цілі статки на олії та бальзами для густої бороди. Інші плекають свою щетину або віддають перевагу оригінальним зачіскам.

От і цей татусь 21 місяць відрощував волосся на обличчі. І все ж – зважився на справжню трансформацію. Він довірився своїй дружині та дітям, щоб ті зробили йому честь і відрізали бороду.

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Чоловік довірився дітям, щоб ті відстригли йому бороду: який він тепер має вигляд

Батько 2 дітей Логан Петерсон дав своїм дітям ножиці, щоб ті відрізали волосся на його обличчі. І в результаті він набув вигляду абсолютно невпізнанного. В інстаграм його фан-база налічує під пів мільйона підписників.

21 місяць росту бороди зник за лічені секунди!

– написав там Петерсон.

Вручаючи своєму синові бритву, він попросив його тільки триматися якнайдалі від волосся на маківці. І не поспішати. Вже на середині процесу Логан тихо вигукнув: "Боже мій!" Але взяв на себе відповідальність і закінчив голитися.

"Боже мій", – вигукнув чоловік, коли поголився: дивіться відео _logan_pete_

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