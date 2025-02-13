Це непросто прийняти, але будильник – погана ідея: ось як він впливає на ваш сон

Заводити будильник на ранок, щоб учасно прокинутися – звична практика. Але експерти кажуть, що саме будильник може бути причиною того, що ми не висипаємося вночі.

Проблема в тому, що ми часто ставимо кілька будильників з інтервалом у хвилини, причому перший заводимо задовго до того часу, коли маємо прокинутися. 24 Канал завдяки GQ розповідає докладніше.

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Чому не варто ставити повторюваний будильник

Для багатьох будильник, особливо неодноразовий – це інструмент, який здається дуже корисним і навіть розумним. Це ж спосіб обійти систему та мати трохи більше відпочинку.

Дійсно, за даними дослідження 2022 року Verywell Mind, більшість людей користуються кнопкою повтору і різними будильниками. Тобто мало хто встає з ліжка за першим дзвінком. Але варто знати, що це може не найкраще вплинути на якість сну. Чому?

Бо сон циклічний. Існує кілька стадій циклу сну, і ви проходите через них протягом ночі. Щоб відчувати себе бадьорим, відновленим та енергійним, необхідною є стадія глибокого сну. Він триває до години та повертається приблизно кожні 90 хвилин, пояснив доктор Честер Ву.

якщо ваш перший будильник встановлений задовго до того часу, коли ви маєте вставати з ліжка, то, можливо, ви не маєте достатньо часу для глибокого сну. І ви будете прокидатися багато днів із відчуттям, що ви все ще втомлені.

Ми часто ставимо кілька будильників з інтервалом у хвилини, і це насправді погана ідея / Фото jcomp@freepik

Коли кілька будильників спрацьовують за короткий проміжок часу, ви просто не зможете повернутися до фази спокійного сну, тож навряд чи матимете якісний сон .

. Також зловживання повтором будильника може створити "інерцію сну" , тобто відчуття дезорієнтованості та сонливості після прокидання.

, тобто відчуття дезорієнтованості та сонливості після прокидання. А ще коли ви ставите занадто багато будильників, то активуєте стресову реакцію організму. Бо ваше тіло і розум очікують на будильник, що посилює тривогу і напругу, а також відчуття, що вам потрібно поспішати, щоб зробити все та вчасно вийти з дому.

Що можна зробити, щоб прокидатися було легше? Та бодай ставити тільки один будильник. Тільки робити це треба на час, який дозволить вам виспатися, але при цьому встигнути зібратися без необхідності поспішати. Плюсом буде і наявність графіка сну – послідовність допоможе вам висипатися щоночі й мати більше енергії вранці.

Рутина також допомагає будь-чому ставати легшим і навіть "автоматичним", тому подумайте про створення для себе такої ранкової рутини, якої ви б з нетерпінням чекали. Це про каву, прогулянку або прослуховування музики, яка вам подобається.