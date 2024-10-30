Як дізнатися, чи ви, бува, не "занадто добрі" у своїх стосунках

Ми всі мали б бути добрими до інших людей. Але це не означає, що тут нема місця поняттю "занадто".

Але як визначити, чи ви занадто добрі? А таке трапляється, і може стати проблемою, пише GQ.

Дивіться також Тиха ходьба: тренд тіктока, який зміцнює здоров'я і може змінити ваше повсякденне життя

Чому бути "надто добрим" у стосунках – погана ідея

Як пояснює доктор Марк Треверс (Mark Travers), людина, яка стає надмірно поблажливою, може нехтувати власними потребами, пригнічувати свої почуття і в підсумку інші її просто використовують.

Тому важливо розуміти, що бути добрим не означає робити тільки те, що найкраще для інших, щоб вони не злилися – а має бути баланс.

Як визначити, чи ви занадто добрі

Психолог показав 3 дуже чіткі випадки, які можуть слугувати індикаторами. Треверс розглядає їх у контексті романтичних стосунків, але вони так само актуальні для інших типів взаємин – дружніх, родинних і навіть робочих.

Людина, яка стає надмірно доброю, може нехтувати собою / Фото cookie_studio@freepik

Перший: якщо вам постійно доводиться жертвувати своїми потребами заради потреб інших (ви куди більш поступливі, ніж мали б бути).

заради потреб інших (ви куди більш поступливі, ніж мали б бути). Другий: якщо ви ніколи не ділитеся своїми почуттями чи думками, щоб уникнути конфлікту (тобто ви є добрішим, ніж повинні бути). Звичайно, ви знаєте, як висловлювати свої думки, і можуть бути кращі або гірші моменти для цього, але ніколи не можна робити звичкою не говорити про те, що ви відчуваєте або думаєте.

чи думками, щоб уникнути конфлікту (тобто ви є добрішим, ніж повинні бути). Звичайно, ви знаєте, як висловлювати свої думки, і можуть бути кращі або гірші моменти для цього, але ніколи не можна робити звичкою не говорити про те, що ви відчуваєте або думаєте. І третій: якщо ви приймаєте образливу поведінку інших, щоб уникнути драм і суперечок. Натомість якщо хтось поводиться грубо, нешанобливо, неуважно чи токсично, ви повинні поставити себе на перше місце і відреагувати на це.

Отже, так, ми всі повинні бути уважними та турботливими, але це ніколи не має відбуватися через жертву нашим власним благополуччям. Якщо людина занадто добра, вона програє і страждає від цього. У взаєминах має бути баланс.

Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.