Що таке криза середнього віку і чому вона приходить у 30

Вам здається, що у 30 років ви переживаєте кризу середнього віку? Ви в цьому не самотні. Просто раніше цю кризу ідентичності традиційно пов'язували з переживаннями людини на рубежі 5 десятиліття.

А зараз ми переживаємо ті ж питання впевненості та запитуємо себе "хто я?" вже у 30. Чому ж так? Відповідь має Таммі Міллер, терапевтка й авторка книги "Терапія в м'якій обкладинці", пише Man of Many.

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Коли й чому виникає криза середнього віку

У ранні роки наше життя чітко розписане: школа, університет, перша робота. А потім починається "дорослішання". Ми починаємо кар'єру, вчитуємося в рахунки та складаємо бюджет, формуємо довгострокові стосунки з прицілом на шлюб чи дітей.

Ми можемо побачити перші випадки смерті від старості наших близьких. Що змушує запитувати себе: "Чи проживу я таке життя, яким зможу пишатися на смертному одрі, якщо йтиму шляхом, на який ступив?"

Криза ж середнього віку пов'язана з невизначеністю, яка виникає в момент переходу:

Від руху за течією, коли ми робимо те, що роблять усі наші однолітки;

До необхідності самозабезпечення і формування власної ідентичності через рішення, які ми приймаємо.

Ми сумніваємося, чи ми на правильному шляху. Часто порівнюємо наші досягнення і напрямок руху з досягненнями наших друзів – і відчуваємо себе погано, коли вони досягають чогось, чого ми ще не досягли. І, що найважливіше, ми ставимо під сумнів наші цінності. А оскільки світ став значно динамічнішим, усе це відбувається вже в наші 30.



У ранні роки наше життя чітко розписане, а потім починається "дорослішання" / Фото benzoix@freepik

Цінності та задоволення

Цінності допомагають нам визначити, що є найважливішим у нашому житті, і впливають на прийняття рішень, часто даючи нам мету в житті. Це принципи, за якими ми живемо, і ми відчуваємо себе найкраще, коли залишаємося максимально вірними їм.

Це, до прикладу, амбіції щодо успіху, відданість роботі, дослідження нового, або ж безтурботність та веселощі, та багато іншого. Але вони починають змінюватися, коли ми зростаємо і дізнаємося, як світ працює.

І саме тоді ми можемо відчувати певний дискомфорт. Відчуття потреби змінити пріоритети може створити тертя – особливо якщо те, що ми відчуваємо, не узгоджується з тим, що ми робимо.

Наприклад, коли ми були молодші, то могли цінувати силу, тому що це прищеплювали нам батьки. Але тепер ми виросли й відчули потребу поставити на перше місце гармонію.

Або, можливо, ви цінували вірність, коли вам було 20 років. Але зараз розумієте, що вона тягне вас на дно, і на її місці хотіли б бачити свободу.

У всьому цьому, природно, важко зорієнтуватися. Важко змінювати групи, у яких ми перебуваємо, чи переконання, яких ми завжди дотримувалися. Адже ми, по суті, змінюємо свою ідентичність.



Наші цінності починають змінюватися, коли ми зростаємо і дізнаємося, як світ працює / Фото freepik

Самооцінка проти кризи ідентичності

Визначення цінностей, які найбільше резонують з нами, може допомогти нам зосередитися на тому, чого ми найбільше хочемо в житті, і зменшити вплив кризи. Ключ у покращенні самооцінки – того, як ми сприймаємо себе у світі, і як ми думаємо про себе як про цілісну особистість.

Люди з позитивною самооцінкою пишаються своїми вчинками й зовнішністю, вважають, що вони здатні досягати своїх цілей, і вірять, що вони гідні й привабливі люди.

Люди з низькою чи заниженою самооцінкою думають навпаки – що вони не досягнуть, не гідні, не цікаві тощо.

Самооцінка формується як із внутрішніх, так і з зовнішніх факторів, і на неї легко впливає наше сприйняття того, як інші оцінюють нас. Ось чому важливо працювати над своєю внутрішньою самооцінкою і змінювати пріоритети в міру того, як ми проходимо через життєві зміни.

Щоб за зміни чогось зовнішнього наша самооцінка не була надто скомпрометована. Бо коли ми задоволені тим, ким ми є, і живемо за своїми цінностями, досягнення інших людей порівняно з нашими власними будуть впливати на нас набагато менше.

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Дуга щастя

Професор Скотт Гелловей придумав термін "дуга щастя", щоб продемонструвати, як ми почуваємося протягом життя. Ми найщасливіші в молодості, потім наше щастя падає у 25 – 45 років, а потім знову неухильно зростає. Значною мірою завдяки тим складним етапам, які нам доводиться долати.

Криза середнього віку – це важкий період, який ми всі повинні пройти, і вже раніше, ніж нам виповниться 50. І який стає легшим, коли ми проходимо його з правильними людьми поруч, живучи згідно з нашими цінностями якнайкраще.

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