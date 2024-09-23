Чоловік став "набагато молодшим", коли барбер трансформував його у красеня з витонченою зачіскою
Джерело:Daily Star
Чоловік, чиє волосся порідшало ще в часи навчання в коледжі, тепер має набагато кращий вигляд. А все завдяки візиту до професійного барбера.
Фахівець Річмонд Барбер поділився своєю роботою з перетворення клієнта у тіктоці, пише Daily Star. І вкотре довів, що стрижка може змінити все – і на краще.
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Барбер створив хлопцю чудовий образ
У своїй останній вірусній сенсації майстер присвятив свої ножиці хлопцеві, який відчайдушно намагався причепурити свою зачіску до весілля друга.
Я майже впевнений, що вона порідшала ще з часів мого навчання в коледжі. У мене на лобі скоро з'явиться великий інопланетянин,
– зізнався той у відео.
Цей 39-річний чоловік стверджував, що він ніколи не стригся "по-справжньому добре". А щоб не виставляти напоказ свою поріділу шевелюру, хлопець носить кепку цілими днями, навіть на шикарних вечірках.
Що ж, після цього візиту до барбера хлопець став куди більш впевненим у собі.
Барбер створив суперовий образ чоловіку, зробивши його невпізнанним: дивіться відео nguyensteadycutting
Приголомшений своєю свіжою зачіскою, він вигукнув:
Це краще, ніж добре, це мрія. Я не можу бути щасливішим.
Відео набрало понад 160 тисяч вподобань і потік із понад 500 коментарів:
- "Рятує життя, як завжди".
- "Він виглядає набагато молодшим".
- "Братик тут воскрешає людей".