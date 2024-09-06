Не лише з тоніком: як розкрити максимум від джину

Джин – це класика, і часто його вважали напоєм вишуканих смаків для старших людей. Насправді це застаріла думка, за останнє десятиліття популярність джину стрімко зросла серед всіх прошарків та категорій.

Тож як найкраще насолоджуватися джином? Він чудово заходить чистим та з льодом. А також, трав'яний та освіжаючий, джин ідеально підходить для коктейлів – сам напій не дуже солодкий, тож добре поєднується з солодкими фруктовими соками.

Дивіться також Пий текілу як справжній профі

5 найкращих способів насолодитися джином

Чистий джин. Якщо ви хочете відчути смак джина, один з найкращих способів зробити це – пити його чистим. Дехто клянеться, що це єдиний правильний спосіб – ну, це неправда, але спосіб дійсно хороший. Все, що потрібно – це пара кубиків льоду і шматочок лайма. Тільки дуже важливо, щоб ви вибрали якісний джин.

Якщо ви хочете відчути смак джина, один з найкращих способів зробити це – пити його чистим. Дехто клянеться, що це єдиний правильний спосіб – ну, це неправда, але спосіб дійсно хороший. Все, що потрібно – це пара кубиків льоду і шматочок лайма. Тільки дуже важливо, щоб ви вибрали якісний джин. Джин із тоніком. Це, мабуть, той спосіб, про який чули всі. І це тому, що поєднання джину з тонізуючою водою є легендарним. Воно зародилося у XVIII столітті й залишається улюбленим і сьогодні. Джин із тоніком є одним з найбільш перевірених напоїв. Якщо ви хочете спробувати джин вперше – це чудовий спосіб. Якщо ви любите джин, але ніколи не пробували джин із тоніком... Ну, це було б дуже дивно.

Трав'яний та освіжаючий, джин ідеально підходить для коктейлів, але чудовий і в чистому стані / Фото freepik

Джин з огірком. Це справжній класичний спосіб пити джин. Огірок підсилює смак ялівцю, цитрусових і перцю, які зазвичай є у джині. Це настільки поширене поєднання смаків, що деякі винокурні додають огірок до джину лише для того, щоб посилити його. Додавання пари свіжих скибочок огірка працює так само добре, як і скибочка лимона або лайма.

Це справжній класичний спосіб пити джин. Огірок підсилює смак ялівцю, цитрусових і перцю, які зазвичай є у джині. Це настільки поширене поєднання смаків, що деякі винокурні додають огірок до джину лише для того, щоб посилити його. Додавання пари свіжих скибочок огірка працює так само добре, як і скибочка лимона або лайма. Джин Мартіні. У барах ви можете знайти безліч видів мартіні: від яблучного з цукром і беконом до мартіні з маринованими огірками. Найкращий вид мартіні, який ви знайдете де завгодно – це Джин Мартіні. Джин, вермут і оливковий або лимонний гарнір – ось все, що вам потрібно для ідеальної розрядки.

У барах ви можете знайти безліч видів мартіні: від яблучного з цукром і беконом до мартіні з маринованими огірками. Найкращий вид мартіні, який ви знайдете де завгодно – це Джин Мартіні. Джин, вермут і оливковий або лимонний гарнір – ось все, що вам потрібно для ідеальної розрядки. Фруктовий стаканчик. Один із найкращих способів насолодитися джином. Це мікс на основі джину та фруктів, який можна додавати в імбирний ель або лимонад. Дуже веселий напій для вечірок.

Цікавий вибір, еге ж? Якщо ви не знаєте, з чого почати, спробуйте усі ці способи. Секрет джину якраз у тому, що немає поганого способу його пити!