Українська порноактриса з подругою прогулялись Києвом в образах сексуальних вампірок
Джерело:інстаграм Джозефіни Джексон
Джозефіна Джексон та її коліжанка Цьось Ольга не на жарт розбурхали мережу. Вони знялись у спільній фотосесії напередодні Геловіна.
Дівчата обрали образи сексуальних вампірок, що припало до душі їхнім підписникам. Гарячі фото Джозефіна та Ольга виклали на своїх сторінках в інстаграмі.
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Гарячі вампірки розбурхали мережу
Готові до Геловіна?
– написали дівчата у дописі.
Джозефіна Джексон приміряла образ сексуальної вампірки / Фото з інстаграму Джексон
Судячи з усього, підписникам не до приготувань. Вони буквально заворожені зухвалими та спокусливими образами Джозефіни Джексон та її коліжанки Цьось Ольги. Вони були максимально щедрими на лайки, а також коментарі. Традиційно залишаємо частину з них тут:
- "Дуже сексуальні ви двоє, солоденькі";
- "Ого які...";
- "Просто пожежа";
- "Леді вамп";
- "Ну це просто воу";
- "Я готовий бути вашим рабом. Господині";
- "Потужно";
- "Чарівні";
- "Сукуб і Вампірка";
- "Пекельно".
Звернімо увагу, що кількома днями раніше дівчата також виклали відео. На ньому показали, як Джозефіна та Ольга роблять замовлення в ресторані швидкого обслуговування. Ольга, до слова, ще й трохи лякала гостей закладу.
Джозефіна та Ольга заглянули до ресторану: дивіться відео
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Джозефіна Джексон та її подруга Ольга не на жарт розбурхали мережу. І якщо ви хочете й надалі насолоджуватись гарячим контентом, то підпишіться на українську порноакторку.