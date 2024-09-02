Колишній сантехнік страждає через свій великий пеніс, який зробив його знаменитістю

Колишній сантехнік, який прославився своїм 10-дюймовим членом (25,4 сантиметра), хоче взяти участь у шоу "Я – знаменитість, заберіть мене звідси". Він пояснив журналістам свою мету.

Ірландець Енді Лі нещодавно став відомим завдяки тому, що обдурив мільйони людей. Йому нібито від****тав на камеру "тюремний офіцер". А до цього він знявся у програмі Channel 4 під назвою "My Massive C***".

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Великий пеніс йому не в радість

У нього також є власний документальний фільм на Amazon – "Тільки Енді". А нещодавно його обличчя з'явилося на 32 білбордах по всій Великій Британії після того, як він заплатив за них цілий статок.

Білборди з Енді / фото з інстаграму Лі

Але опортуністичний творець контенту прагне більшої популярності і придивляється до місця в джунглях, щоб показати себе з іншого боку. У розмові з Daily Star він сказав: "Скільки себе пам'ятаю, мене знали як хлопця з великим пенісом. Я маю на увазі ще шкільні роки, коли мої товариші дізналися про це, коли ми пішли плавати, і з того моменту це майже завжди переслідувало мене".

Він згадав, що його показали на телешоу у прайм-тайм. І що це ще більше підірвало ситуацію. Енді не міг навіть бутерброд собі купити, адже до нього постійно загравали.

Чи скаржуся я на те, що мене знають завдяки моєму великому пакету? Зовсім ні. Мені подобається увага і спосіб життя, який вона мені дала. Але правда в тому, що я знаю, що в мені є набагато більше, ніж те, що знаходиться в моїх штанах, і я хочу, щоб люди побачили більше моєї веселої особистості,

– бідкався він.

Дублінець Енді, який вважає, що у нього найбільший член в Ірландії, живе у Стівенейджі і заробляє на життя продажем контенту на OnlyFans.

Його популярність злетіла до небес за останні тижні після того, як він придумав трюк, натхненний відеозаписом, де жінка-охоронець від***тує у грабіжника в HMP Wandsworth.

Попри те, що пародія принесла йому прибуток, його сім'я жорстоко відреагувала на неї, і тепер він сподівається взяти участь у шоу на кшталт "Я – знаменитість", щоб розкрити більше про себе.

Кадр з того самого пародійного відео / Фото з інстаграму Лі

Я можу здаватися здорованем зі зростом 6 футів 1 дюйм (1,85 метра) з Дубліна, але насправді я набагато чутливіший, ніж люди думають,

– сказав він, коли його запитали, чому він був би хорошим учасником.

Він продовжив: "Особливо, коли мова йде про страх перед певними речами та запахами. Думка про те, що у мене не буде доступу до великої кількості їжі, теж лякає мене, але я готовий подолати все це, і я думаю, що було б цікаво спостерігати за цим".

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Крім того, він думає, що він позитивно дивиться на життя, і я був би корисним для підняття морального духу інших учасників табору, коли вони потребують підтримки.