Хто для вас може стати найкращим другом: ось що каже астрологія про сумісність знаків Зодіаку

Помічали, як ви з однією людиною миттєво знаходите спільну мову, а з іншою відчуваєте певну настороженість? Астрологія може пояснити ці почуття, адже стверджує, що це залежить від знака Зодіаку.

Чи вас приваблюють друзі, які на одній хвилі з вами, чи ті, хто кидає вам виклик? 24 Канал із посиланням на People розповідає про сумісність людей у дружбі за знаками Зодіаку та їхніми стихіями.

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Хто найбільше підходить для дружби з вашим знаком Зодіаку

Усі 4 стихії в астрології – Вогонь, Земля, Повітря і Вода – додають дружбі унікальної енергетики. Наприклад, знаки Вогню (Овен, Лев, Стрілець) шукають у друзях пристрасть і спонтанність. Знаки Землі (Телець, Діва, Козеріг) зазвичай потребують приземлених, надійних друзів. Повітряних знаків (Близнюки, Терези, Водолій) приваблюють ті, хто стимулює їхній розум. А знаки Води (Рак, Скорпіон, Риби) бачать цінність в емоційному зв'язку та емпатії.

Овен у дружбі найбільше виграє від того, хто підживлює їхній азарт і може йти в ногу з їхнім спонтанним духом і прагненням до гострих відчуттів. Їм потрібен друг, який зможе прийняти їхню вогняну енергію і без осуду відсвяткувати їхній волелюбний дух. Найбільш сумісний друг для Овна – Водолій.

у дружбі найбільше виграє від того, хто підживлює їхній азарт і може йти в ногу з їхнім спонтанним духом і прагненням до гострих відчуттів. Їм потрібен друг, який зможе прийняти їхню вогняну енергію і без осуду відсвяткувати їхній волелюбний дух. Найбільш сумісний друг для Овна – Водолій. Телець знаходить комфорт у стабільності, вірності та спільних цінностях. У дружбі цей земний знак тягнеться до зв'язків, які здаються йому надійними й справжніми. Тельці цінують постійного друга, який розуміє їхню потребу в послідовності та довірі. Найбільш сумісний друг для Тельця – Риби.

знаходить комфорт у стабільності, вірності та спільних цінностях. У дружбі цей земний знак тягнеться до зв'язків, які здаються йому надійними й справжніми. Тельці цінують постійного друга, який розуміє їхню потребу в послідовності та довірі. Найбільш сумісний друг для Тельця – Риби. Близнюки воліють підтримувати дружбу з тими, хто може йти в ногу з їхнім швидким темпом життя і мінливим характером. Ці чоловіки повітряного знака насолоджуються спілкуванням з друзями, які є жвавими, адаптивними та здатними до цікавої бесіди. Найбільш сумісний друг для Близнюків – Овен.

воліють підтримувати дружбу з тими, хто може йти в ногу з їхнім швидким темпом життя і мінливим характером. Ці чоловіки повітряного знака насолоджуються спілкуванням з друзями, які є жвавими, адаптивними та здатними до цікавої бесіди. Найбільш сумісний друг для Близнюків – Овен. Раки цінують емоційну глибину і живильний зв'язок, коли справа доходить до кола дружби. Цей водний знак шукає зв'язків, які відчуваються як родинні, в яких вони можуть бути самими собою. Раки цінують друзів, які розуміють їхню чутливу натуру і пропонують справжню підтримку у відповідь. Найбільш сумісний друг для Рака – Телець.

цінують емоційну глибину і живильний зв'язок, коли справа доходить до кола дружби. Цей водний знак шукає зв'язків, які відчуваються як родинні, в яких вони можуть бути самими собою. Раки цінують друзів, які розуміють їхню чутливу натуру і пропонують справжню підтримку у відповідь. Найбільш сумісний друг для Рака – Телець. Лев прагне теплої, дитячої дружби, побудованої на почутті взаємної прихильності та захоплення. Цей вогняний знак шукає друзів, які цінують їхні сильні сторони й не бояться разом з ними бути в центрі уваги. Лев цінує вірність і насолоджується зв'язками, які відчувають себе сміливими та натхненними. Найбільш сумісний друг для Лева – Близнюки.

прагне теплої, дитячої дружби, побудованої на почутті взаємної прихильності та захоплення. Цей вогняний знак шукає друзів, які цінують їхні сильні сторони й не бояться разом з ними бути в центрі уваги. Лев цінує вірність і насолоджується зв'язками, які відчувають себе сміливими та натхненними. Найбільш сумісний друг для Лева – Близнюки. Діва цінує в дружбі практичність, продуктивність і цілеспрямованість. Цей земний знак шукає друзів, які поважають їхню педантичність і цінують їхній інтенсивний зв'язок з повсякденними справами. Діва насолоджується дружбою, яка пропонує взаємну підтримку і ґрунтовну надійність. Найбільш сумісний друг для Діви – Рак.

Чи вас приваблюють друзі, які на одній хвилі з вами, чи ті, хто кидає вам виклик? Дізнайтеся у цьому гороскопі / Фото freepik

Терези прагнуть балансу, краси й спілкування в дружбі. Цей повітряний знак шукає друзів, які цінують рівновагу і поділяють їхню любов до інтелектуального обміну і всього естетичного. Терези насолоджуються дружбою, яка повна справедливості, підтримки й соціального збагачення. Найбільш сумісний друг для Терезів – Лев.

прагнуть балансу, краси й спілкування в дружбі. Цей повітряний знак шукає друзів, які цінують рівновагу і поділяють їхню любов до інтелектуального обміну і всього естетичного. Терези насолоджуються дружбою, яка повна справедливості, підтримки й соціального збагачення. Найбільш сумісний друг для Терезів – Лев. Скорпіон цінує вразливість, вірність і глибокі зв'язки. Цей водний знак шукає друзів, які можуть впоратися з їхньою інтенсивністю і розуміють їхню потребу в довірі та справжності. Скорпіон прагне дружби, побудованої на взаємній відданості та повазі. Найбільш сумісний друг для Скорпіона – Діва.

цінує вразливість, вірність і глибокі зв'язки. Цей водний знак шукає друзів, які можуть впоратися з їхньою інтенсивністю і розуміють їхню потребу в довірі та справжності. Скорпіон прагне дружби, побудованої на взаємній відданості та повазі. Найбільш сумісний друг для Скорпіона – Діва. Стрілець шукає дружбу, яка надихає на зростання, пригоди й почуття відкритості. Цей вогняний знак прагне друзів, які підтримують його вільний дух і поділяють взаємну цікавість і подив перед світом. Стрільці насолоджуються дружбою, сповненою азарту та спонтанності. Найбільш сумісний друг для Стрільця – Терези.

шукає дружбу, яка надихає на зростання, пригоди й почуття відкритості. Цей вогняний знак прагне друзів, які підтримують його вільний дух і поділяють взаємну цікавість і подив перед світом. Стрільці насолоджуються дружбою, сповненою азарту та спонтанності. Найбільш сумісний друг для Стрільця – Терези. Козероги цінують вірність, структуру та амбіції. Цей земний знак шукає друзів, які поділяють його прагнення до успіху і розуміють важливість відповідальності. Козеріг цінує дружбу, яка є міцною і взаємною. Найбільш сумісний друг для Козерога – Скорпіон.

цінують вірність, структуру та амбіції. Цей земний знак шукає друзів, які поділяють його прагнення до успіху і розуміють важливість відповідальності. Козеріг цінує дружбу, яка є міцною і взаємною. Найбільш сумісний друг для Козерога – Скорпіон. Водолії цінують у дружбі індивідуальність, свободу і соціальну свідомість. Цей повітряний знак шукає друзів, які цінують його унікальний погляд на речі й бунтарський дух. Водолій насолоджується дружбою, яка пропонує інтелектуальну стимуляцію і мету. Найбільш сумісний друг для Водолія – Стрілець.

цінують у дружбі індивідуальність, свободу і соціальну свідомість. Цей повітряний знак шукає друзів, які цінують його унікальний погляд на речі й бунтарський дух. Водолій насолоджується дружбою, яка пропонує інтелектуальну стимуляцію і мету. Найбільш сумісний друг для Водолія – Стрілець. Риби цінують емпатію, співчуття та емоційну плинність у дружбі. Цей водний знак шукає друзів, які розуміють їхню чутливу натуру і поважають їхню хамелеонисту природу. Риби цінують друзів, які дозволяють їм повною мірою і без осуду виражати свою уяву. Найбільш сумісний друг для Риби – Козеріг.

Астрологія – це захоплива та цікава частина нашого життя, що іноді допомагає нам глибше розуміти себе та світ. Проте слід пам'ятати, що наукової доведеності у ній немає, тому не варто покладатися на астрологію, натомість треба завжди зберігати критичне мислення.