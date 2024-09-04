Знаки Зодіаку, яким пощастить – і не пощастить: короткий гороскоп на вересень 2024 для чоловіків
4 вересня 2024, 09:34Читать новость на русском
Джерело:GQ
Ось кілька передбачень для чоловіків на перший осінній місяць року. Гороскоп на вересень, знак за знаком – кому пощастить найбільше, а кому найменше.
Вересень 2024 року принесе для багатьох чоловіків несподівані повороти долі. Цей місяць обіцяє як приємні моменти, так і виклики, залежно від вашого знака Зодіаку.
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Як почнеться осінь: короткий гороскоп на вересень 2024 року
- Овен. Марс перетворює вас на справжній ураган. Будьте обережні, щоб не знищити все навколо, включно з друзями (які вже не можуть вас терпіти, хоч їм і соромно). Спробуйте повернутися до свого розпорядку, не витрачайтеся на дурниці.
- Телець. Венера робить вас чарівними, але пам’ятайте: ви не головний герой мильної опери. Реальний світ існує, і ви повинні платити за рахунками. Подумайте, можливо, вже час для сміливого рішення. Особливо щодо справ із грошима.
- Близнюки. Меркурій робить вас невтомним балакуном. Будьте обережні, щоб не набридати друзям своїми теоріями змови. Поміркуйте, що ви робите для своїх фінансів. Вам потрібно більше конкретики в житті та стратегія дій на найближчі місяці.
- Рак. Місяць робить вас чутливими та божевільними – більше, ніж зазвичай. Робота буде ставати важчою все більше і більше, ведучи вас до колапсу в кінці року. Спробуйте вжити заходів та запобігти цьому. І не пишіть жодній "особливій людині".
- Лев. Сонце робить вас центром уваги, але будьте обережні, щоб не стати надто егоцентричними. Більше, ніж ви вже є. Розташування планет не обіцяє багато, тому намагайтеся зберігати спокій і зібраність, і жодних імпульсивних рішень.
- Діва. Ви найбільш аналітичні й точні зараз, але це не завжди добре. Рутина потребує порядку, але доза хаосу може бути захопливою. Залишайтеся відкритими до того, що пропонує життя, навіть якщо це емоційні удари.
- Терези. Ви почуваєтеся чарівними й дипломатичними, але будьте обережні, щоб не впасти в нерішучість. Вересень несе з собою потребу в певності. Виходьте на вулицю якомога більше, попереду у вас 9 місяців засуканих рукавів і серйозних облич.
- Скорпіон. Остерігайтеся ревнощів, які завжди є жахливим демоном і вже не раз створювали вам проблеми. Спробуйте акцентувати на красі відносин: напишіть вірш, присвяту, подаруйте книгу. Одним словом, будьте менш жорсткими.
- Стрілець. Юпітер робить вас оптимістичними та авантюрними. Проблема в тому, що літо закінчилося, а дорогу до офісу не можна вважати пригодою. Хіба що звільнення. Але не будьте занадто імпульсивними, не перегинайте з реакціями.
- Козеріг. Сатурн робить вас амбітними. І це ідеальний варіант для вересня, особливо щодо зміни роботи чи кар’єри. Але будьте обережні, щоб не сприймати себе надто серйозно. Дозвольте собі хвилини легкості, будьте більш невимушеними.
- Водолій. Уран робить вас більш незалежними, ніж зазвичай. Це добре для вас, але будьте обережні, щоб не стати надто ексцентричними у пошуках себе. Гарний час для нових починань, і ви навіть розгубитеся, з чого почати – такий великий буде вибір.
- Риби. Нептун робить вас творчими та мрійливими. Ніхто не зможе вас зупинити. Але будьте обережні, щоб не загубитися в хмарах. У вересні дайте волю своїй творчості та найприхованішим імпульсам, щоб ваш голос був почутий, якщо це необхідно.