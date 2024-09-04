Знаки Зодіаку, яким пощастить – і не пощастить: короткий гороскоп на вересень 2024 для чоловіків

Ось кілька передбачень для чоловіків на перший осінній місяць року. Гороскоп на вересень, знак за знаком – кому пощастить найбільше, а кому найменше.

Вересень 2024 року принесе для багатьох чоловіків несподівані повороти долі. Цей місяць обіцяє як приємні моменти, так і виклики, залежно від вашого знака Зодіаку.

Дивіться також Цим знакам Зодіаку часто не щастить у коханні – і ось чому

Як почнеться осінь: короткий гороскоп на вересень 2024 року

Овен. Марс перетворює вас на справжній ураган. Будьте обережні, щоб не знищити все навколо, включно з друзями (які вже не можуть вас терпіти, хоч їм і соромно). Спробуйте повернутися до свого розпорядку, не витрачайтеся на дурниці.

Марс перетворює вас на справжній ураган. Будьте обережні, щоб не знищити все навколо, включно з друзями (які вже не можуть вас терпіти, хоч їм і соромно). Спробуйте повернутися до свого розпорядку, не витрачайтеся на дурниці. Телець. Венера робить вас чарівними, але пам’ятайте: ви не головний герой мильної опери. Реальний світ існує, і ви повинні платити за рахунками. Подумайте, можливо, вже час для сміливого рішення. Особливо щодо справ із грошима.

Венера робить вас чарівними, але пам’ятайте: ви не головний герой мильної опери. Реальний світ існує, і ви повинні платити за рахунками. Подумайте, можливо, вже час для сміливого рішення. Особливо щодо справ із грошима. Близнюки. Меркурій робить вас невтомним балакуном. Будьте обережні, щоб не набридати друзям своїми теоріями змови. Поміркуйте, що ви робите для своїх фінансів. Вам потрібно більше конкретики в житті та стратегія дій на найближчі місяці.

Меркурій робить вас невтомним балакуном. Будьте обережні, щоб не набридати друзям своїми теоріями змови. Поміркуйте, що ви робите для своїх фінансів. Вам потрібно більше конкретики в житті та стратегія дій на найближчі місяці. Рак. Місяць робить вас чутливими та божевільними – більше, ніж зазвичай. Робота буде ставати важчою все більше і більше, ведучи вас до колапсу в кінці року. Спробуйте вжити заходів та запобігти цьому. І не пишіть жодній "особливій людині".

Місяць робить вас чутливими та божевільними – більше, ніж зазвичай. Робота буде ставати важчою все більше і більше, ведучи вас до колапсу в кінці року. Спробуйте вжити заходів та запобігти цьому. І не пишіть жодній "особливій людині". Лев. Сонце робить вас центром уваги, але будьте обережні, щоб не стати надто егоцентричними. Більше, ніж ви вже є. Розташування планет не обіцяє багато, тому намагайтеся зберігати спокій і зібраність, і жодних імпульсивних рішень.

Сонце робить вас центром уваги, але будьте обережні, щоб не стати надто егоцентричними. Більше, ніж ви вже є. Розташування планет не обіцяє багато, тому намагайтеся зберігати спокій і зібраність, і жодних імпульсивних рішень. Діва. Ви найбільш аналітичні й точні зараз, але це не завжди добре. Рутина потребує порядку, але доза хаосу може бути захопливою. Залишайтеся відкритими до того, що пропонує життя, навіть якщо це емоційні удари.

Гороскоп на вересень, знак за знаком – кому пощастить найбільше, а кому найменше / Колаж 24 Каналу фото freepik

Терези. Ви почуваєтеся чарівними й дипломатичними, але будьте обережні, щоб не впасти в нерішучість. Вересень несе з собою потребу в певності. Виходьте на вулицю якомога більше, попереду у вас 9 місяців засуканих рукавів і серйозних облич.

Ви почуваєтеся чарівними й дипломатичними, але будьте обережні, щоб не впасти в нерішучість. Вересень несе з собою потребу в певності. Виходьте на вулицю якомога більше, попереду у вас 9 місяців засуканих рукавів і серйозних облич. Скорпіон. Остерігайтеся ревнощів, які завжди є жахливим демоном і вже не раз створювали вам проблеми. Спробуйте акцентувати на красі відносин: напишіть вірш, присвяту, подаруйте книгу. Одним словом, будьте менш жорсткими.

Остерігайтеся ревнощів, які завжди є жахливим демоном і вже не раз створювали вам проблеми. Спробуйте акцентувати на красі відносин: напишіть вірш, присвяту, подаруйте книгу. Одним словом, будьте менш жорсткими. Стрілець. Юпітер робить вас оптимістичними та авантюрними. Проблема в тому, що літо закінчилося, а дорогу до офісу не можна вважати пригодою. Хіба що звільнення. Але не будьте занадто імпульсивними, не перегинайте з реакціями.

Юпітер робить вас оптимістичними та авантюрними. Проблема в тому, що літо закінчилося, а дорогу до офісу не можна вважати пригодою. Хіба що звільнення. Але не будьте занадто імпульсивними, не перегинайте з реакціями. Козеріг. Сатурн робить вас амбітними. І це ідеальний варіант для вересня, особливо щодо зміни роботи чи кар’єри. Але будьте обережні, щоб не сприймати себе надто серйозно. Дозвольте собі хвилини легкості, будьте більш невимушеними.

Сатурн робить вас амбітними. І це ідеальний варіант для вересня, особливо щодо зміни роботи чи кар’єри. Але будьте обережні, щоб не сприймати себе надто серйозно. Дозвольте собі хвилини легкості, будьте більш невимушеними. Водолій. Уран робить вас більш незалежними, ніж зазвичай. Це добре для вас, але будьте обережні, щоб не стати надто ексцентричними у пошуках себе. Гарний час для нових починань, і ви навіть розгубитеся, з чого почати – такий великий буде вибір.

Уран робить вас більш незалежними, ніж зазвичай. Це добре для вас, але будьте обережні, щоб не стати надто ексцентричними у пошуках себе. Гарний час для нових починань, і ви навіть розгубитеся, з чого почати – такий великий буде вибір. Риби. Нептун робить вас творчими та мрійливими. Ніхто не зможе вас зупинити. Але будьте обережні, щоб не загубитися в хмарах. У вересні дайте волю своїй творчості та найприхованішим імпульсам, щоб ваш голос був почутий, якщо це необхідно.

Астрологія – це захоплива та цікава частина нашого життя, що іноді допомагає нам глибше розуміти себе та світ. Проте слід пам'ятати, що наукової доведеності у ній немає, тому не варто покладатися на астрологію, натомість треба завжди зберігати критичне мислення.