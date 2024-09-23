Леви – сидіть удома, Раки – виходьте до людей: гороскоп на тиждень 23 – 29 вересня для чоловіків

Тиждень 23 – 29 вересня розпочинається з осіннього рівнодення, що знаменує початок сезону Терезів. З погляду астрології, це привертає додаткову увагу до наших стосунків, цілей, спільнот і прихованих сфер. Ця пора особливо важлива для зобов'язань і партнерства.

А ще й Венера починає прокладати собі шлях у глибини Скорпіона, пише People, привносячи пристрасть і інтенсивність у всі стосунки. Ваші емоції будуть або на небувало високому рівні, або у найглибшому падінні. Тож дізнайтеся, що Зодіак приготував саме для вашого знаку на тиждень 23 – 29 вересня 2024 року.

Дивіться також Закляті вороги: 5 зодіакальних пар, яким категорично не варто бути разом

Чоловічий гороскоп на тиждень 23 – 29 вересня

Овен (21 березня – 19 квітня). Настав час для еротичних і глибоких стосунків. Ви відчуватимете бажання злитися з кимось тілом, душею і серцем. Одиноким треба бути обережними, щоб не вплутатися в любовні стосунки, які поглинуть їх повністю. Також ви можете обпектися на швидкоплинному або випадковому зв'язку. Ті, хто перебуває у стосунках, відчують цю енергію сильніше, оскільки здатність викликати сильний вогонь у парі зросте.

Настав час для еротичних і глибоких стосунків. Ви відчуватимете бажання злитися з кимось тілом, душею і серцем. Одиноким треба бути обережними, щоб не вплутатися в любовні стосунки, які поглинуть їх повністю. Також ви можете обпектися на швидкоплинному або випадковому зв'язку. Ті, хто перебуває у стосунках, відчують цю енергію сильніше, оскільки здатність викликати сильний вогонь у парі зросте. Телець (20 квітня – 20 травня). У стосунках ви відчуєте сильне бажання будувати їх якомога глибшими. Ваші партнерства, як правило, будуються за принципом "все або нічого", а точніше – стають власницькими. Відтепер ця енергія буде ще більш зростати. Зрештою, ви перебуваєте в одному з найкращих періодів року для того, щоб давати довгострокові обіцянки, переїжджати, заручатися або одружуватися.

У стосунках ви відчуєте сильне бажання будувати їх якомога глибшими. Ваші партнерства, як правило, будуються за принципом "все або нічого", а точніше – стають власницькими. Відтепер ця енергія буде ще більш зростати. Зрештою, ви перебуваєте в одному з найкращих періодів року для того, щоб давати довгострокові обіцянки, переїжджати, заручатися або одружуватися. Близнюки (21 травня – 20 червня). Ви помітите нову тенденцію: будете приділяти більше уваги балансу між роботою й особистим життям з акцентом на працевлаштуванні. Можливо, ви швидко виявите, що здатні братися за великі проєкти, які можуть завоювати прихильність начальства або клієнтів. Ви навіть можете помітити, що всі ваші робочі стосунки налагодилися краще, ніж зазвичай. Якщо ви хочете побудувати бізнес або справити враження на колег, використовуйте цей час зараз!

Ви помітите нову тенденцію: будете приділяти більше уваги балансу між роботою й особистим життям з акцентом на працевлаштуванні. Можливо, ви швидко виявите, що здатні братися за великі проєкти, які можуть завоювати прихильність начальства або клієнтів. Ви навіть можете помітити, що всі ваші робочі стосунки налагодилися краще, ніж зазвичай. Якщо ви хочете побудувати бізнес або справити враження на колег, використовуйте цей час зараз! Рак (21 червня – 22 липня). Ви будете особливо популярні, якщо ви самотні. Однак не сидіть склавши руки та не чекайте, поки воно саме прийде! Використовуйте цей час і йдіть назустріч людям, які вас інтригують. Пари також помітять, що в їхніх стосунках з'явилося більше грайливості та пікантності, тож заплануйте кілька особливих побачень і максимально використовуйте час, проведений разом. Якщо ви хочете завести дітей, зірки зараз на вашому боці. Якщо у вас вже є діти, вони принесуть вам додаткове щастя.

Ви будете особливо популярні, якщо ви самотні. Однак не сидіть склавши руки та не чекайте, поки воно саме прийде! Використовуйте цей час і йдіть назустріч людям, які вас інтригують. Пари також помітять, що в їхніх стосунках з'явилося більше грайливості та пікантності, тож заплануйте кілька особливих побачень і максимально використовуйте час, проведений разом. Якщо ви хочете завести дітей, зірки зараз на вашому боці. Якщо у вас вже є діти, вони принесуть вам додаткове щастя. Лев (23 липня – 22 серпня). Тепер радість можна знайти вдома. У вас може з'явитися настрій проводити більше часу у своєму сакральному просторі – або, можливо, навіть прикрасити його. З іншого боку, ви також можете відчути більше гармонії у вашому домі та з людьми, які живуть з вами. Наступні тижні будуть трохи дикішими й хаотичнішими, тож насолоджуйтеся спокоєм і процвітанням, поки можете.

Тепер радість можна знайти вдома. У вас може з'явитися настрій проводити більше часу у своєму сакральному просторі – або, можливо, навіть прикрасити його. З іншого боку, ви також можете відчути більше гармонії у вашому домі та з людьми, які живуть з вами. Наступні тижні будуть трохи дикішими й хаотичнішими, тож насолоджуйтеся спокоєм і процвітанням, поки можете. Діва (23 серпня – 22 вересня). На вас чекає свіжий приплив енергії, тому вам захочеться поринути в нього з головою! Ви неодмінно помітите зростання активності в соціальних мережах, отримавши більше запрошень на спілкування. Якщо ви самотні, у вас буде невелика перевага в плані знайомств – можливо, особлива людина з'явиться через онлайн-знайомства. Ви також матимете перевагу в переконанні, спокушанні й чарівності, але використовуйте її з розумом!

Зірки кажуть, що ваші емоції будуть або на небувало високому рівні, або у найглибшому падінні / Колаж 24 Каналу фото freepik

Терези (23 вересня – 22 жовтня). Починається сезон днів народження, і ви готові святкувати життя! Ви, ймовірно, вже відчуваєте, що великі зміни не за горами – і правда ваша, це так. Відбудуться значні зрушення, які вплинуть на ваші стосунки. Але перед цим ви помітите бажання бути більш поблажливим і гедоністичним цього тижня. Ви будете прагнути побалувати себе красивими речами, ласощами й задоволеннями.

Починається сезон днів народження, і ви готові святкувати життя! Ви, ймовірно, вже відчуваєте, що великі зміни не за горами – і правда ваша, це так. Відбудуться значні зрушення, які вплинуть на ваші стосунки. Але перед цим ви помітите бажання бути більш поблажливим і гедоністичним цього тижня. Ви будете прагнути побалувати себе красивими речами, ласощами й задоволеннями. Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада). Дозвольте завісам розсунутися і вийти на центральну сцену. Ви відчуватимете себе більш магнетичним, красивим і променистим, ніж зазвичай – тож використовуйте це з максимальною користю. Задоволення, потяг, романтика, гармонія і радість можуть стати вашими! Якщо ви самотні, не пропустіть цей вдалий час для знайомств і спілкування. Якщо ви в парі, зануртеся в чуттєвість на найглибшому рівні та зосередьтеся на тому, що змушує вас обох сміятися.

Дозвольте завісам розсунутися і вийти на центральну сцену. Ви відчуватимете себе більш магнетичним, красивим і променистим, ніж зазвичай – тож використовуйте це з максимальною користю. Задоволення, потяг, романтика, гармонія і радість можуть стати вашими! Якщо ви самотні, не пропустіть цей вдалий час для знайомств і спілкування. Якщо ви в парі, зануртеся в чуттєвість на найглибшому рівні та зосередьтеся на тому, що змушує вас обох сміятися. Стрілець (22 листопада – 21 грудня). Попри те, що у вашому соціальному житті було так суєти й шуму, ви повернетеся до напруженого графіка найближчим часом. Космос змушує вас бути трохи більш рефлексивним цього тижня в любовному житті. Енергія не найкраща для знайомства з кимось новим, хоча вона може допомогти вам здобути ясність щодо ваших бажань і мотивацій. Якщо ви в парі, то, затишно проведіть час, насолоджуючись красою присутності одне одного.

Попри те, що у вашому соціальному житті було так суєти й шуму, ви повернетеся до напруженого графіка найближчим часом. Космос змушує вас бути трохи більш рефлексивним цього тижня в любовному житті. Енергія не найкраща для знайомства з кимось новим, хоча вона може допомогти вам здобути ясність щодо ваших бажань і мотивацій. Якщо ви в парі, то, затишно проведіть час, насолоджуючись красою присутності одне одного. Козеріг (22 грудня – 19 січня). У вашому професійному житті незабаром побільшає активності, але також з'явиться час для спілкування з людьми, яких ви обожнюєте. Ви вступаєте в чудовий період для створення нових приємних спогадів зі старими й новими друзями. Можливо, влаштуєте вечірку або розширите коло спілкування, щоб максимально використати цей час. Якщо ви самотні, зараз саме час заявити про себе. Спробуйте попросити друзів познайомити вас із кимось або скористайтеся додатком для знайомств.

У вашому професійному житті незабаром побільшає активності, але також з'явиться час для спілкування з людьми, яких ви обожнюєте. Ви вступаєте в чудовий період для створення нових приємних спогадів зі старими й новими друзями. Можливо, влаштуєте вечірку або розширите коло спілкування, щоб максимально використати цей час. Якщо ви самотні, зараз саме час заявити про себе. Спробуйте попросити друзів познайомити вас із кимось або скористайтеся додатком для знайомств. Водолій (20 січня – 18 лютого). Цього тижня розпочнеться новий тренд, який розвиватиметься протягом наступних місяців. Підвищена увага буде прикута до вашої кар'єри, суспільного визнання та професійного життя. Найкращий спосіб використати це – заявити про себе за допомогою соціальних можливостей, таких як знайомства, нетворкінг та спілкування. Використайте цей час, щоб подати ідеї начальству, заявку на нову роботу або щоб запустити кампанії, які поставлять вас у центр уваги.

Цього тижня розпочнеться новий тренд, який розвиватиметься протягом наступних місяців. Підвищена увага буде прикута до вашої кар'єри, суспільного визнання та професійного життя. Найкращий спосіб використати це – заявити про себе за допомогою соціальних можливостей, таких як знайомства, нетворкінг та спілкування. Використайте цей час, щоб подати ідеї начальству, заявку на нову роботу або щоб запустити кампанії, які поставлять вас у центр уваги. Риби (19 лютого – 20 березня). Зараз ви на одній хвилі з космосом. Всесвіт заохочує вас до того, щоб струснути свою рутину, прийняти свою спонтанність і вийти за рамки. Один з найкращих способів використати цю енергію – вирушити в подорож, яка відкриє вам очі. Можете виявити, що ви назавжди змінилися. Щодо стосунків, це оптимістичний період, якщо ви самотні. І чудовий час для побачень з людьми, які не схожі на вас.

Астрологія – це захоплива та цікава частина нашого життя, що іноді допомагає нам глибше розуміти себе та світ. Проте слід пам'ятати, що наукової доведеності у ній немає, тому не варто покладатися на астрологію, натомість треба завжди зберігати критичне мислення.