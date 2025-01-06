Скорпіони зриваються на роботі, Терези закипають від розчарувань: чоловічий гороскоп на тиждень
6 січня 2025, 06:23Читать новость на русском
Марс продовжує свій ретроградний рух і спонукає нас переглянути наші минулі стосунки, проєкти та плани. Очікуйте, що ваші емоції будуть украй загостреними, особливо розчарування або захисні реакції.
З понеділка ми, швидше за все, будемо відчувати себе втомленими й розгубленими. Але вже з 8 січня, коли Меркурій буде танцювати з Козерогом, ми відчуємо себе практичними та цілеспрямованими. Читайте далі у гороскопі від People на 24 Каналі, що космос приготував саме для вашого знака Зодіаку.
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Чоловічий гороскоп на тиждень 6 січня – 12 січня 2025 року
- Овен (21 березня – 19 квітня). Як би вам не хотілося мчати вперед, на нові території, вам, можливо, доведеться постояти. Ваші емоції особливо загостряться, стануть більш захисними, обережними й збудливими. Зауважте, що можуть знову виникнути ситуації з минулого, не пов'язані з сімейними чи побутовими справами, тому переоцініть свій план дій, щоб не йти напролом. Якщо ви хочете відновити стосунки з сім'єю, ви можете зробити кроки назустріч зараз.
- Телець (20 квітня – 20 травня). Ви відчуєте, що ваш розум горить. І навіть можете зірватися на будь-кого, хто буде дратувати вас своїми думками та поглядами. Ви будете більше уваги приділяти своїм ідеям і тому, як ви спілкуєтеся зі світом. Ви можете досягти прогресу в старому проєкті, та одночасно шукати уваги до себе. Як краще вчинити? Зробити крок назад і поглянути на речі під іншим кутом зору.
- Близнюки (21 травня – 20 червня). Ви можете відчути, що навколо фінансових питань виникла напруга. Як би ви не прагнули процвітання, вам може здатися, що гроші зникають швидше, ніж ви можете їх здобути. Це може бути пов'язано з боргами чи великими витратами на свята. На жаль, це довгострокова тенденція, але шукайте позитив: труднощі можуть спонукати вас зробити крок назад, переглянути свій бюджет і організувати себе на решту року краще.
- Рак (21 червня – 22 липня). Всесвіт знову зміщується, і вам може здатися, що зсередини вас вивергається лава! Ви можете помітити, що надмірно дратуєтеся, огризаєтеся або навіть плачете. Ви переживаєте надзвичайно інтенсивний цикл, пов'язаний з тим, як ви прагнете до пристрасті, драйву, амбіцій і сексу. Ситуації з минулого можуть повернутися на ваш радар. Що найкраще робити? Жити зі співчуттям і добротою до себе й інших.
- Лев (23 липня – 22 серпня). Якщо останні кілька тижнів ви відчували себе дивно, це тому, що ви, швидше за все, зазнавали ударів Усесвіту. Цього тижня відбудеться ще одна зміна вітру. Якщо ви інвестували в якийсь проєкт, то можете виявити, що знайшли чудову можливість переглянути або модернізувати його. Водночас ви можете відчувати особливу тривогу. Щоб боротися з цим, визначте пріоритети свого благополуччя. Подумайте, як ви можете жити згідно зі своїми бажаннями.
- Діва (23 серпня – 22 вересня). Останніми тижнями ви, ймовірно, відчували величезну напругу і тривогу, що наростала зсередини. На щастя, ці почуття можуть трохи розвіятися, якщо рухатися далі. Але розгубленість чи розчарування можуть виникнути в іншій сфері вашого життя. Можливо, ці почуття будуть поширюватися на друзів, знайомих. З позитивного: зірки можуть дати вам можливість відновити стосунки зі старим приятелем, колишнім коханням або далеким другом.
- Терези (23 вересня – 22 жовтня). Космічна енергія дає вам безліч можливостей відновити зв'язок з друзями та знайомими. А якщо з якихось причин ви відчуваєте, що у вашому соціальному колі панує напруга і розчарування, то можете раптом помітити, що вони злегка затухають. На жаль, з'явиться нова сфера життя, яка буде кипіти від розчарувань – ваш професійний світ. Можуть виникати конфлікти, затримки або зіткнення з авторитетними особами. Однак є і позитивний момент: ви можете знову розпалити енергію навколо проєктів, які, здавалося, зайшли в глухий кут. Можливо, ви навіть відновите зв'язок з роботодавцем або клієнтом з минулого.
- Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада). Ви можете відчувати, що ваша кар'єра гальмує або з'їжджає з колії, виникають затримки, конфлікти або конкуренти нізвідки. Можлива навіть напруженість у стосунках з авторитетною особою або босом – і як би вам не хотілося зірватися на них, зробіть крок назад. Космічний зсув цього тижня може підштовхнути вас до освоєння нових територій, до особистого і професійного зростання, однак на цьому шляху будуть нескінченні перешкоди. Та нічого – треба затамувати подих і довіритися Всесвіту.
- Стрілець (22 листопада – 21 грудня). Космічні бурі залишать вас неушкодженими. Однак вони можуть призвести до того, що ви відчуєте себе більш збудженими, ніж раніше. Ви можете виявити, що борги, грошові справи та статки викликають занепокоєння, і ви не впевнені в найкращому плані дій на найближчі місяці. Саме час зустрітися з фаховими консультантами, і не варто інвестувати зараз великі суми грошей, навіть якщо ви відчуваєте бажання це зробити. Також вас можуть втягнути в жорстоку боротьбу за врегулювання конфлікту.
- Козеріг (22 грудня – 19 січня). Ви відчуєте особливий запал щодо потреб і рівності у стосунках. Можливо, через неповагу або неврівноваженість у парі. Та краще не роздмухуйте полум'я драми найближчим часом. Напруженість, конфлікти й агресія навколо партнерств – у бізнесі, конкуренції чи коханні – можуть бути зараз і в найближчі місяці, тому не робіть жодних атак, бо, швидше за все, ваш опонент стане тільки сильнішим. Краще відновіть стосунки з важливими партнерами з минулого.
- Водолій (20 січня – 18 лютого). Хвилі змінюються. Ви можете відчувати або напруженість, або возз'єднання з важливими партнерами, енергія яких зараз зміниться. Також ви можете помітити напругу, пов'язану з роботою, колегами, рутиною, обов'язками. Бути продуктивним може бути надзвичайно складно, тому наберіться терпіння і не перенапружуйтеся. Не боріться з течією, це буде марною тратою енергії. Замість цього вам доведеться шукати інші рішення, щоб не перегоріти.
- Риби (19 лютого – 20 березня). Ви, ймовірно, відчуєте, що вам не вдається зробити щось важливе. Всесвіт на кожному кроці постійно ставить перешкоди на шляху вашої продуктивності. І ви виявите, що з'явилася нова сфера вашого життя, яка потребує уваги. Ситуації, люди або проєкти з минулого можуть повернутися до вас, щоб ви переглянули своє ставлення до любові, пристрасті, хобі або творчості. Але – живіть сьогоднішнім днем!