Скорпіони зриваються на роботі, Терези закипають від розчарувань: чоловічий гороскоп на тиждень

Марс продовжує свій ретроградний рух і спонукає нас переглянути наші минулі стосунки, проєкти та плани. Очікуйте, що ваші емоції будуть украй загостреними, особливо розчарування або захисні реакції.

З понеділка ми, швидше за все, будемо відчувати себе втомленими й розгубленими. Але вже з 8 січня, коли Меркурій буде танцювати з Козерогом, ми відчуємо себе практичними та цілеспрямованими. Читайте далі у гороскопі від People на 24 Каналі, що космос приготував саме для вашого знака Зодіаку.

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Овен (21 березня – 19 квітня). Як би вам не хотілося мчати вперед, на нові території, вам, можливо, доведеться постояти. Ваші емоції особливо загостряться, стануть більш захисними, обережними й збудливими. Зауважте, що можуть знову виникнути ситуації з минулого, не пов'язані з сімейними чи побутовими справами, тому переоцініть свій план дій, щоб не йти напролом. Якщо ви хочете відновити стосунки з сім'єю, ви можете зробити кроки назустріч зараз.

Як би вам не хотілося мчати вперед, на нові території, вам, можливо, доведеться постояти. Ваші емоції особливо загостряться, стануть більш захисними, обережними й збудливими. Зауважте, що можуть знову виникнути ситуації з минулого, не пов'язані з сімейними чи побутовими справами, тому переоцініть свій план дій, щоб не йти напролом. Якщо ви хочете відновити стосунки з сім'єю, ви можете зробити кроки назустріч зараз. Телець (20 квітня – 20 травня). Ви відчуєте, що ваш розум горить. І навіть можете зірватися на будь-кого, хто буде дратувати вас своїми думками та поглядами. Ви будете більше уваги приділяти своїм ідеям і тому, як ви спілкуєтеся зі світом. Ви можете досягти прогресу в старому проєкті, та одночасно шукати уваги до себе. Як краще вчинити? Зробити крок назад і поглянути на речі під іншим кутом зору.

Ви відчуєте, що ваш розум горить. І навіть можете зірватися на будь-кого, хто буде дратувати вас своїми думками та поглядами. Ви будете більше уваги приділяти своїм ідеям і тому, як ви спілкуєтеся зі світом. Ви можете досягти прогресу в старому проєкті, та одночасно шукати уваги до себе. Як краще вчинити? Зробити крок назад і поглянути на речі під іншим кутом зору. Близнюки (21 травня – 20 червня). Ви можете відчути, що навколо фінансових питань виникла напруга. Як би ви не прагнули процвітання, вам може здатися, що гроші зникають швидше, ніж ви можете їх здобути. Це може бути пов'язано з боргами чи великими витратами на свята. На жаль, це довгострокова тенденція, але шукайте позитив: труднощі можуть спонукати вас зробити крок назад, переглянути свій бюджет і організувати себе на решту року краще.

Ви можете відчути, що навколо фінансових питань виникла напруга. Як би ви не прагнули процвітання, вам може здатися, що гроші зникають швидше, ніж ви можете їх здобути. Це може бути пов'язано з боргами чи великими витратами на свята. На жаль, це довгострокова тенденція, але шукайте позитив: труднощі можуть спонукати вас зробити крок назад, переглянути свій бюджет і організувати себе на решту року краще. Рак (21 червня – 22 липня). Всесвіт знову зміщується, і вам може здатися, що зсередини вас вивергається лава! Ви можете помітити, що надмірно дратуєтеся, огризаєтеся або навіть плачете. Ви переживаєте надзвичайно інтенсивний цикл, пов'язаний з тим, як ви прагнете до пристрасті, драйву, амбіцій і сексу. Ситуації з минулого можуть повернутися на ваш радар. Що найкраще робити? Жити зі співчуттям і добротою до себе й інших.

Всесвіт знову зміщується, і вам може здатися, що зсередини вас вивергається лава! Ви можете помітити, що надмірно дратуєтеся, огризаєтеся або навіть плачете. Ви переживаєте надзвичайно інтенсивний цикл, пов'язаний з тим, як ви прагнете до пристрасті, драйву, амбіцій і сексу. Ситуації з минулого можуть повернутися на ваш радар. Що найкраще робити? Жити зі співчуттям і добротою до себе й інших. Лев (23 липня – 22 серпня). Якщо останні кілька тижнів ви відчували себе дивно, це тому, що ви, швидше за все, зазнавали ударів Усесвіту. Цього тижня відбудеться ще одна зміна вітру. Якщо ви інвестували в якийсь проєкт, то можете виявити, що знайшли чудову можливість переглянути або модернізувати його. Водночас ви можете відчувати особливу тривогу. Щоб боротися з цим, визначте пріоритети свого благополуччя. Подумайте, як ви можете жити згідно зі своїми бажаннями.

Якщо останні кілька тижнів ви відчували себе дивно, це тому, що ви, швидше за все, зазнавали ударів Усесвіту. Цього тижня відбудеться ще одна зміна вітру. Якщо ви інвестували в якийсь проєкт, то можете виявити, що знайшли чудову можливість переглянути або модернізувати його. Водночас ви можете відчувати особливу тривогу. Щоб боротися з цим, визначте пріоритети свого благополуччя. Подумайте, як ви можете жити згідно зі своїми бажаннями. Діва (23 серпня – 22 вересня). Останніми тижнями ви, ймовірно, відчували величезну напругу і тривогу, що наростала зсередини. На щастя, ці почуття можуть трохи розвіятися, якщо рухатися далі. Але розгубленість чи розчарування можуть виникнути в іншій сфері вашого життя. Можливо, ці почуття будуть поширюватися на друзів, знайомих. З позитивного: зірки можуть дати вам можливість відновити стосунки зі старим приятелем, колишнім коханням або далеким другом.

Що Всесвіт приготував саме для вашого знака Зодіаку – читайте у цьому чоловічому гороскопі / Колаж 24 Каналу фото freepik

Терези (23 вересня – 22 жовтня). Космічна енергія дає вам безліч можливостей відновити зв'язок з друзями та знайомими. А якщо з якихось причин ви відчуваєте, що у вашому соціальному колі панує напруга і розчарування, то можете раптом помітити, що вони злегка затухають. На жаль, з'явиться нова сфера життя, яка буде кипіти від розчарувань – ваш професійний світ. Можуть виникати конфлікти, затримки або зіткнення з авторитетними особами. Однак є і позитивний момент: ви можете знову розпалити енергію навколо проєктів, які, здавалося, зайшли в глухий кут. Можливо, ви навіть відновите зв'язок з роботодавцем або клієнтом з минулого.

Космічна енергія дає вам безліч можливостей відновити зв'язок з друзями та знайомими. А якщо з якихось причин ви відчуваєте, що у вашому соціальному колі панує напруга і розчарування, то можете раптом помітити, що вони злегка затухають. На жаль, з'явиться нова сфера життя, яка буде кипіти від розчарувань – ваш професійний світ. Можуть виникати конфлікти, затримки або зіткнення з авторитетними особами. Однак є і позитивний момент: ви можете знову розпалити енергію навколо проєктів, які, здавалося, зайшли в глухий кут. Можливо, ви навіть відновите зв'язок з роботодавцем або клієнтом з минулого. Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада). Ви можете відчувати, що ваша кар'єра гальмує або з'їжджає з колії, виникають затримки, конфлікти або конкуренти нізвідки. Можлива навіть напруженість у стосунках з авторитетною особою або босом – і як би вам не хотілося зірватися на них, зробіть крок назад. Космічний зсув цього тижня може підштовхнути вас до освоєння нових територій, до особистого і професійного зростання, однак на цьому шляху будуть нескінченні перешкоди. Та нічого – треба затамувати подих і довіритися Всесвіту.

Ви можете відчувати, що ваша кар'єра гальмує або з'їжджає з колії, виникають затримки, конфлікти або конкуренти нізвідки. Можлива навіть напруженість у стосунках з авторитетною особою або босом – і як би вам не хотілося зірватися на них, зробіть крок назад. Космічний зсув цього тижня може підштовхнути вас до освоєння нових територій, до особистого і професійного зростання, однак на цьому шляху будуть нескінченні перешкоди. Та нічого – треба затамувати подих і довіритися Всесвіту. Стрілець (22 листопада – 21 грудня). Космічні бурі залишать вас неушкодженими. Однак вони можуть призвести до того, що ви відчуєте себе більш збудженими, ніж раніше. Ви можете виявити, що борги, грошові справи та статки викликають занепокоєння, і ви не впевнені в найкращому плані дій на найближчі місяці. Саме час зустрітися з фаховими консультантами, і не варто інвестувати зараз великі суми грошей, навіть якщо ви відчуваєте бажання це зробити. Також вас можуть втягнути в жорстоку боротьбу за врегулювання конфлікту.

Космічні бурі залишать вас неушкодженими. Однак вони можуть призвести до того, що ви відчуєте себе більш збудженими, ніж раніше. Ви можете виявити, що борги, грошові справи та статки викликають занепокоєння, і ви не впевнені в найкращому плані дій на найближчі місяці. Саме час зустрітися з фаховими консультантами, і не варто інвестувати зараз великі суми грошей, навіть якщо ви відчуваєте бажання це зробити. Також вас можуть втягнути в жорстоку боротьбу за врегулювання конфлікту. Козеріг (22 грудня – 19 січня). Ви відчуєте особливий запал щодо потреб і рівності у стосунках. Можливо, через неповагу або неврівноваженість у парі. Та краще не роздмухуйте полум'я драми найближчим часом. Напруженість, конфлікти й агресія навколо партнерств – у бізнесі, конкуренції чи коханні – можуть бути зараз і в найближчі місяці, тому не робіть жодних атак, бо, швидше за все, ваш опонент стане тільки сильнішим. Краще відновіть стосунки з важливими партнерами з минулого.

Ви відчуєте особливий запал щодо потреб і рівності у стосунках. Можливо, через неповагу або неврівноваженість у парі. Та краще не роздмухуйте полум'я драми найближчим часом. Напруженість, конфлікти й агресія навколо партнерств – у бізнесі, конкуренції чи коханні – можуть бути зараз і в найближчі місяці, тому не робіть жодних атак, бо, швидше за все, ваш опонент стане тільки сильнішим. Краще відновіть стосунки з важливими партнерами з минулого. Водолій (20 січня – 18 лютого). Хвилі змінюються. Ви можете відчувати або напруженість, або возз'єднання з важливими партнерами, енергія яких зараз зміниться. Також ви можете помітити напругу, пов'язану з роботою, колегами, рутиною, обов'язками. Бути продуктивним може бути надзвичайно складно, тому наберіться терпіння і не перенапружуйтеся. Не боріться з течією, це буде марною тратою енергії. Замість цього вам доведеться шукати інші рішення, щоб не перегоріти.

Хвилі змінюються. Ви можете відчувати або напруженість, або возз'єднання з важливими партнерами, енергія яких зараз зміниться. Також ви можете помітити напругу, пов'язану з роботою, колегами, рутиною, обов'язками. Бути продуктивним може бути надзвичайно складно, тому наберіться терпіння і не перенапружуйтеся. Не боріться з течією, це буде марною тратою енергії. Замість цього вам доведеться шукати інші рішення, щоб не перегоріти. Риби (19 лютого – 20 березня). Ви, ймовірно, відчуєте, що вам не вдається зробити щось важливе. Всесвіт на кожному кроці постійно ставить перешкоди на шляху вашої продуктивності. І ви виявите, що з'явилася нова сфера вашого життя, яка потребує уваги. Ситуації, люди або проєкти з минулого можуть повернутися до вас, щоб ви переглянули своє ставлення до любові, пристрасті, хобі або творчості. Але – живіть сьогоднішнім днем!

Астрологія – це захоплива та цікава частина нашого життя, що іноді допомагає нам глибше розуміти себе та світ. Проте слід пам'ятати, що наукової доведеності у ній немає, тому не варто покладатися на астрологію, натомість треба завжди зберігати критичне мислення.