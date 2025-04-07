Близнюкам – особлива пристрасть, Козерогам – новий набір обов'язків: чоловічий тижневий гороскоп

Це останній тиждень, коли енергія зірок змушує нас відчувати себе так, ніби ми рухаємося по сипучих пісках. Зараз яскраво може відчуватися прагнення досягти нових горизонтів.

Пари можуть зблизитися, а ті, хто в пошуку, матимуть більше можливостей для цього. Не завадить цими дняти також трохи розважитися. А що буде саме з вашим знаком Зодіаку – читайте у гороскопі від People на 24 Каналі.

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Чоловічий гороскоп на тиждень з 7 до 13 квітня 2025 року

Овен (20 березня – 19 квітня). Зверніть увагу на стосунки. Це чудовий час для тих, хто прагне зробити наступний крок. Варто обговорити, як ви можете розвиватися в довгостроковій перспективі, а також привнести у ваші стосунки більше пристрасті та сміху. Швидка подорож може принести велике щастя в цей час. Незабаром ви також можете почути хороші новини від друга.

Зверніть увагу на стосунки. Це чудовий час для тих, хто прагне зробити наступний крок. Варто обговорити, як ви можете розвиватися в довгостроковій перспективі, а також привнести у ваші стосунки більше пристрасті та сміху. Швидка подорож може принести велике щастя в цей час. Незабаром ви також можете почути хороші новини від друга. Телець (19 квітня – 20 травня). Тиждень буде особливо повільним, але все ж можуть відбутися певні зміни у вашій рутині та обов'язках. Може змінитися баланс між роботою й особистим життям. Наприклад, ви можете завершити проєкт або залишити одну роботу, щоб перейти на іншу. Також є ймовірність, що на столі може з'явитися більший достаток. Винагорода за вашу наполегливу працю може наповнити ваші кишені.

Тиждень буде особливо повільним, але все ж можуть відбутися певні зміни у вашій рутині та обов'язках. Може змінитися баланс між роботою й особистим життям. Наприклад, ви можете завершити проєкт або залишити одну роботу, щоб перейти на іншу. Також є ймовірність, що на столі може з'явитися більший достаток. Винагорода за вашу наполегливу працю може наповнити ваші кишені. Близнюки (20 травня – 20 червня). Ви, швидше за все, відчуєте себе сповненими енергії й пристрасті. Ви можете зосередитися на бажаннях свого серця. Це чудовий період, щоб зосередитися на знайомствах, якщо ви самотні. Хтось може полонити ваше серце і зачарувати вас своєю хімією. Пари також можуть дати значущу обіцянку, пов'язану з коханням. Творчі проєкти, самовираження чи хобі – все це може принести велике щастя зараз.

Ви, швидше за все, відчуєте себе сповненими енергії й пристрасті. Ви можете зосередитися на бажаннях свого серця. Це чудовий період, щоб зосередитися на знайомствах, якщо ви самотні. Хтось може полонити ваше серце і зачарувати вас своєю хімією. Пари також можуть дати значущу обіцянку, пов'язану з коханням. Творчі проєкти, самовираження чи хобі – все це може принести велике щастя зараз. Рак (20 червня – 22 липня). Цей тиждень і наступний можуть принести додаткову увагу до вашого домашнього життя. Також здається, що хтось за лаштунками допомагає вам рухатися вперед, змушуючи вас радіти новинам. Можливо, ви зробите зміни в будинку, або натомість станете учасником якогось особливого моменту зі своєю сім'єю. Ваше серце, швидше за все, наповнять приємні емоції, нехай навіть вони будуть трохи ностальгічними.

Цей тиждень і наступний можуть принести додаткову увагу до вашого домашнього життя. Також здається, що хтось за лаштунками допомагає вам рухатися вперед, змушуючи вас радіти новинам. Можливо, ви зробите зміни в будинку, або натомість станете учасником якогось особливого моменту зі своєю сім'єю. Ваше серце, швидше за все, наповнять приємні емоції, нехай навіть вони будуть трохи ностальгічними. Лев (22 липня – 22 серпня). Буде бажання відкрити свій розум і прийняти почуття спонтанності. Тиждень може принести можливість поїхати у подорож, можливо, з другом, кудись недалеко. Ви також можете зосередитися на інтелектуальних заняттях, інвестувати, почати роботу над книгою або відшліфувати пропозицію. Майте на увазі, що зараз варто просити про послуги – їх вам нададуть.

Буде бажання відкрити свій розум і прийняти почуття спонтанності. Тиждень може принести можливість поїхати у подорож, можливо, з другом, кудись недалеко. Ви також можете зосередитися на інтелектуальних заняттях, інвестувати, почати роботу над книгою або відшліфувати пропозицію. Майте на увазі, що зараз варто просити про послуги – їх вам нададуть. Діва (22 серпня – 22 вересня).Варто трохи більше зосередитися на фінансових питаннях. Є невелика ймовірність, що потік доходів зміниться або припиниться, але зірки схиляються більше на вашу користь. Ви можете почути про нову пропозицію щодо роботи. Цілком ймовірно, що ця можливість може сприяти зростанню вашої кар'єри й популярності. Якщо ви без роботи, зараз саме час діяти.

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