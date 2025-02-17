Овен – гайда на швидкісну смугу, Терези – негайно геть з зони комфорту: ваш гороскоп на тиждень

Цього тижня, з 17 по 23 лютого, з-за горизонту можуть виринути поворотні моменти, і з кожним днем ми все більше відчуватимемо потріскування в повітрі. А тому зверніть особливу увагу на свою інтуїцію.

Юпітер, планета експансії, зараз прокинулася і набирає швидкість, тож кожен знак Зодіаку побачить проблиск у певній сфері свого життя. Докладно прогнози астрологів читайте у цьому гороскопі від People на 24 Каналі.

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Чоловічий гороскоп на тиждень з 17 і до 23 лютого 2025 року

Овен (20 березня – 19 квітня). Життя знову повертається на швидкісну смугу, очікуйте наростання ваших дружніх зв'язків, а також прискорення темпів у повсякденних справах. Удача буде прихильнішою до вас, до ваших ідей. Навчання і відкриття свого розуму для нових можливостей стануть чудовими способами використати цю енергію. Зверніть увагу, що удача може прийти до вас від братів і сестер, сусідів або близьких друзів.

Життя знову повертається на швидкісну смугу, очікуйте наростання ваших дружніх зв'язків, а також прискорення темпів у повсякденних справах. Удача буде прихильнішою до вас, до ваших ідей. Навчання і відкриття свого розуму для нових можливостей стануть чудовими способами використати цю енергію. Зверніть увагу, що удача може прийти до вас від братів і сестер, сусідів або близьких друзів. Телець (19 квітня – 20 травня). Процвітання на порядку денному. Швидше за все, ви побачите, як збільшуються ваші заощадження. Подумайте про те, як ви можете монетизувати ще більше. Це може бути вдалий час, щоб знайти нову роботу, підвищити ставки або попросити більше годин на роботі. Ви також можете придбати нові красиві або розкішні речі, трохи попотурайте собі.

Процвітання на порядку денному. Швидше за все, ви побачите, як збільшуються ваші заощадження. Подумайте про те, як ви можете монетизувати ще більше. Це може бути вдалий час, щоб знайти нову роботу, підвищити ставки або попросити більше годин на роботі. Ви також можете придбати нові красиві або розкішні речі, трохи попотурайте собі. Близнюки (20 травня – 20 червня). Зараз ви можете розпочати свою нову главу в особистому чи професійному житті. Це надзвичайно важливий період для розширення, зростання і достатку у всіх формах. Швидше за все, ви зможете досягти принаймні одного важливого життєвого рубежу в найближчі місяці, якщо почнете працювати зараз.

Зараз ви можете розпочати свою нову главу в особистому чи професійному житті. Це надзвичайно важливий період для розширення, зростання і достатку у всіх формах. Швидше за все, ви зможете досягти принаймні одного важливого життєвого рубежу в найближчі місяці, якщо почнете працювати зараз. Рак (20 червня – 22 липня). У вас починається повільніший період життя, наповнений тишею. Але це не так вже й погано! Зверніть увагу, що ваша інтуїція, мрії та екстрасенсорні здібності зараз особливо потужні. Всесвіт промовляє до вас загадками, але ваш зв'язок із ним може посилитися.

У вас починається повільніший період життя, наповнений тишею. Але це не так вже й погано! Зверніть увагу, що ваша інтуїція, мрії та екстрасенсорні здібності зараз особливо потужні. Всесвіт промовляє до вас загадками, але ваш зв'язок із ним може посилитися. Лев (22 липня – 22 серпня). Ви відчуєте, що життя трохи прискорилося. Енергія змінюється на вашу користь, і ви спостерігаєте зростання удачі, коли спілкуєтеся з друзями або прагнете розширити свою мережу контактів. Платонічні зв'язки з другою половинкою можуть наповнити ваше життя. Це вирішальний час, щоб почати мчати до бажань вашого серця.

Ви відчуєте, що життя трохи прискорилося. Енергія змінюється на вашу користь, і ви спостерігаєте зростання удачі, коли спілкуєтеся з друзями або прагнете розширити свою мережу контактів. Платонічні зв'язки з другою половинкою можуть наповнити ваше життя. Це вирішальний час, щоб почати мчати до бажань вашого серця. Діва (22 серпня – 22 вересня). Зараз і в найближчі місяці зірки будуть на вашому професійному шляху. Досягнення більшого успіху, визнання і слави можуть стати для вас пріоритетами. Обміркуйте свої стратегічні дії, щоб піднятися сходами, справити враження або бодай привернути до себе увагу на роботі. Початок великої справи може бути вдалим зараз. А якщо ви бачите, що не реалізувалися у своїй професійній сфері, то варто почати шукати новий шлях.

Що Всесвіт приготував саме для вашого знака Зодіаку – читайте у цьому чоловічому гороскопі / Фото kjpargeter@freepik

Терези (22 вересня – 22 жовтня). Зірки повертають вас у стрімку лінію з можливостями для нових пригод. Принаймні одна з цих тем принесе вам більше радості: подорожі, культура, наука, духовність, медіа або юриспруденція. Також ви можете просто захопитися самовираженням і новим досвідом. Чим далі ви виходите з зони комфорту, тим більше знайдете свободи й сміху.

Зірки повертають вас у стрімку лінію з можливостями для нових пригод. Принаймні одна з цих тем принесе вам більше радості: подорожі, культура, наука, духовність, медіа або юриспруденція. Також ви можете просто захопитися самовираженням і новим досвідом. Чим далі ви виходите з зони комфорту, тим більше знайдете свободи й сміху. Скорпіон (22 жовтня – 21 листопада). Всесвіт надає вам можливості для більшої близькості й зростання. Ви відчуєте більшу підтримку космосу. Це може бути життєво важливий момент для нарощування активів, інвестицій, акцій. Також ця енергія може принести удачу з кредитною лінією або спадщиною.

Всесвіт надає вам можливості для більшої близькості й зростання. Ви відчуєте більшу підтримку космосу. Це може бути життєво важливий момент для нарощування активів, інвестицій, акцій. Також ця енергія може принести удачу з кредитною лінією або спадщиною. Стрілець (22 листопада – 21 грудня). Небеса сприяють вашим стосункам. Прихильність і робота пліч-о-пліч принесуть вам велику радість. Споріднений партнер – у коханні чи бізнесі – може з'явитися поруч із вами. Якщо ж ви вже у стосунках, то можете виявити, що будуєте ідеальний тандем, досягаючи особистих і професійних цілей. Переговори й контракти також можуть бути сприятливими для вас.

Небеса сприяють вашим стосункам. Прихильність і робота пліч-о-пліч принесуть вам велику радість. Споріднений партнер – у коханні чи бізнесі – може з'явитися поруч із вами. Якщо ж ви вже у стосунках, то можете виявити, що будуєте ідеальний тандем, досягаючи особистих і професійних цілей. Переговори й контракти також можуть бути сприятливими для вас. Козеріг (21 грудня – 19 січня). Ви завжди прагнете бути продуктивними, навіть на швидкісній смузі. Ви не боїтеся довгих робочих сесій, але зверніть увагу, що зараз робота й розпорядок дня покращаться і будуть процвітати. Оцініть свій баланс між роботою та особистим життям. Якщо ви потребуєте більше клієнтів або кращої роботи, почніть полювання зараз.

Ви завжди прагнете бути продуктивними, навіть на швидкісній смузі. Ви не боїтеся довгих робочих сесій, але зверніть увагу, що зараз робота й розпорядок дня покращаться і будуть процвітати. Оцініть свій баланс між роботою та особистим життям. Якщо ви потребуєте більше клієнтів або кращої роботи, почніть полювання зараз. Водолій (19 січня – 18 лютого). Найближчим часом буде багато можливостей для романтики, творчості та задоволення. Романтичний зв'язок з половинкою може бути не за горами, і це наповнить вас як ніколи глибоко. Якщо ви вже у парі, то можете виявити, що розпалюєте пристрасть один до одного так солодко, як ніколи раніше. Дозвольте собі слідувати бажанням свого серця, і Всесвіт винагородить вас.

Найближчим часом буде багато можливостей для романтики, творчості та задоволення. Романтичний зв'язок з половинкою може бути не за горами, і це наповнить вас як ніколи глибоко. Якщо ви вже у парі, то можете виявити, що розпалюєте пристрасть один до одного так солодко, як ніколи раніше. Дозвольте собі слідувати бажанням свого серця, і Всесвіт винагородить вас. Риби (18 лютого – 20 березня). Додаткову удачу ви можете знайти у своєму корінні, традиціях і домашньому житті. Дім і сім'я можуть принести вам більше радості та спокою. Ви можете переїхати, почати ремонт або знайти чудові речі для свого житла. Спілкування з рідними зараз буде чудовим. Якщо ви хочете зблизитися з родиною або батьками, зірки можуть надати вам таку можливість.

Астрологія – це захоплива та цікава частина нашого життя, що іноді допомагає нам глибше розуміти себе та світ. Проте слід пам'ятати, що наукової доведеності у ній немає, тому не варто покладатися на астрологію, натомість треба завжди зберігати критичне мислення.