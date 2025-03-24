Найважливіша космічна подія цього тижня – сонячне затемнення. Воно відчинить нові двері в житті кожного з нас, спонукатиме самоствердитися і здійснити заповітні бажання.

Вже 24 березня може принести ковток свіжого повітря і більше ясності. А 25 березня загострить наш розум, щоб докопатися до суті всіх питань. А що буде саме з вашим знаком Зодіаку – читайте у гороскопі від People на 24 Каналі.

Дивіться також Підозрюють усіх навколо: 5 знаків Зодіаку, в яких серйозні проблеми з довірою

Чоловічий гороскоп на тиждень з 24 до 30 березня 2025 року

Овен (20 березня – 19 квітня). Багато хто з вас може замислитися над тим, що ваше життя і те, як ви себе презентуєте, дуже відрізняються від того, що було раніше. Знову перегортається сторінка, і ви можете відчути, що у вас з'явилися сили зробити ще один крок вперед на шляху до своєї долі.

Багато хто з вас може замислитися над тим, що ваше життя і те, як ви себе презентуєте, дуже відрізняються від того, що було раніше. Знову перегортається сторінка, і ви можете відчути, що у вас з'явилися сили зробити ще один крок вперед на шляху до своєї долі. Телець (19 квітня – 20 травня). Зверніть увагу на всі синхронізації та послання від Всесвіту зараз. Зірки шепочуть вам, тож слухайте уважно. Якщо ви хочете зробити якісь важливі зміни в житті – робіть, це ідеальний час для цього. Ви можете виявити, що ваше життя значно покращиться, якщо ви це зробите.

Зверніть увагу на всі синхронізації та послання від Всесвіту зараз. Зірки шепочуть вам, тож слухайте уважно. Якщо ви хочете зробити якісь важливі зміни в житті – робіть, це ідеальний час для цього. Ви можете виявити, що ваше життя значно покращиться, якщо ви це зробите. Близнюки (20 травня – 20 червня). Попри сповільнену енергетику, перед вами відчиняються двері. Багато хто з вас може відчути, що життя знову стає особливо соціальним. Можливо, ви переживете знаковий момент чи святкування з другом. Крім того, привідкриються двері до прагнення всього життя.

Попри сповільнену енергетику, перед вами відчиняються двері. Багато хто з вас може відчути, що життя знову стає особливо соціальним. Можливо, ви переживете знаковий момент чи святкування з другом. Крім того, привідкриються двері до прагнення всього життя. Рак (20 червня – 22 липня). Навіть якщо ви відчуваєте, що кар'єрні питання особливо дивні, перед вами з'являться потрібні двері. Просування по службі, можливість визнання, пропозиція нової роботи або рішення про зміну напрямку кар'єри – все це може з'явитися, якщо ви будете відкритими для змін.

Навіть якщо ви відчуваєте, що кар'єрні питання особливо дивні, перед вами з'являться потрібні двері. Просування по службі, можливість визнання, пропозиція нової роботи або рішення про зміну напрямку кар'єри – все це може з'явитися, якщо ви будете відкритими для змін. Лев (22 липня – 22 серпня). Всесвіт бадьорить вас диким почуттям пригод. Ви можете виявити, що перед вами відкривається безліч можливостей для особистого або професійного прогресу. Інтелектуальні заняття зараз можуть піти вам на користь. Ви прагнете почати все з чистого аркуша, тож знайдіть спосіб це зробити.

Всесвіт бадьорить вас диким почуттям пригод. Ви можете виявити, що перед вами відкривається безліч можливостей для особистого або професійного прогресу. Інтелектуальні заняття зараз можуть піти вам на користь. Ви прагнете почати все з чистого аркуша, тож знайдіть спосіб це зробити. Діва (22 серпня – 22 вересня). На вас чекає ще одна нова глава, і, швидше за все, вона буде пов'язана з грошима. Це чудовий час, щоб подумати, як ви можете примножити свій статок. Дехто з вас може виявити, що для вас відчиняються двері для більшої вигоди від роботи, або ж ви отримаєте звістку про важливу угоду.

Що Всесвіт приготував для вашого знака Зодіаку – у цьому чоловічому гороскопі / Фото freepik