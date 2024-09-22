Платять за приниження: зірка дорослого кіно шокувала дивними побажаннями чоловіків

25-річна Хейлі Девіс вражає американську індустрію розваг для дорослих протягом останнього року. Їй вдалось отримати звання "найпрацьовитішої жінки в порно".

Завдяки своїй наполегливій праці вона створила віддану фан-базу, яка не соромиться просити про досить дикий контент. У Daily Star розповіли, чим же займається Хейлі Девіс та чого від неї хочуть чоловіки.

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Чоловіки просять про "дивні речі"

Вона зізналася, що люди можуть просити її про "дивні речі", оскільки вона ніколи б навіть не подумала виконати деякі з тих прохань, які їй надсилають. Але, оскільки вони готові платити за це стільки грошей, Хейлі дуже важко відмовити.

Багато хлопців просять мене оцінити і принизити їхні члени. І якщо вам цікаво, то так – прохання можуть бути дуже специфічними,

– зізнається дівчина.

Якщо деякі хлопці "особливо маленькі", вони можуть хотіти, щоб їх принижували за це. Вони хочуть чути, як Хейлі розповідає їм, який крихітний їхній пеніс, і це змушує її думати, що деякі чоловіки дійсно отримують задоволення від такої критики.

В ексклюзивному інтерв'ю для The Daily Star вона сказала, що зазвичай вони дуже вдячні за образи. Їм, здається, подобається відчувати себе "нікчемними", оскільки, за їхніми словами, це змушує їх відчувати себе "дивовижними".

Хейлі, яка зараз мешкає у США, працювала у сфері інформаційних технологій до того, як перейшла в індустрію для дорослих. Вона каже, що завжди була дуже "зосереджена на кар'єрі", але дійшло до того, що вона відчула, що їй потрібні зміни.

Мені так набридло бути нереалізованою і нещасливою, що моя подруга, яка також працювала в ІТ, зареєструвалась в OnlyFans, і я подумала: "Якщо ти можеш це зробити, то і я зможу". Якщо я збираюся це зробити, я збираюся зробити це правильно, тому я переконалася, що працюю на повну,

– каже вона.

Хейлі додала, що якщо її порно вийде у світ, то вона прагне бути впевненою, що воно того варте.



Хейлі Девіс отримує прохання принижувати чоловіків / Фото Хейлі Девіс

Зухвала зірка сказала, що зрозуміла, що існує ніша для приниження пеніса досить рано, хоча й не одразу. Вона пам'ятає, як вперше її попросили це зробити, і її реакція була такою: "Що? Гаразд, може, це більше ніколи не повториться".

Виявляється, це дуже поширене явище, і тепер вона може іноді працювати над кількома невеликими відео з приниженням пеніса на тиждень. Хоча це може звучати незвично, вона визнає, що хлопці часто змушують відчувати себе "справжньою богинею".

Коли її запитали, що вона подумала, коли вперше відкрила для себе це, Хейлі відповіла: "Я подумала: "Не може бути, це божевілля, я більше з цим не зіткнуся". Я й гадки не мала, наскільки це поширене явище!"

Дівчина зізнається, що чим довше вона в цьому, тим більше розуміє це. За її словами, за цим стоїть багато цікавої психології. І що це значно поширеніше явище, ніж думають люди.

Існує так багато збочень, про які більшість людей ніколи не чули. Тренінг покірності – одна з них. У більшості корпоративних офісів, напевно, є людина, від якої ви найменше очікуєте, що під костюмом і краваткою її член буде затягнутий у пасок цнотливості,

– додає вона.

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Коли справа доходить до того, що клієнти просять її зробити, список практично нескінченний. Окрім прохань змусити їх відчути себе "нікчемними і жалюгідними", деякі мають більш специфічні запити.