Розмовляти з повним ротом їжі – це ознака низького інтелекту чи високого

Бувало, ви помічали у деяких людей звичку розмовляти з повним ротом їжі? Ні, назвати її шкідливою ми не можемо, хоча те, що крихти можуть потрапити на співрозмовника, є, безумовно, важливим аспектом етикету й зашкодити розмові таки може.

Але тут є інше цікаве питання, як зауважив Gentleman 24 на порталі Quora. Виявляється, звичка їсти й говорити з повним ротом може свідчити про рівень інтелекту людини. Але от про який – низький чи високий?

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Чи може звичка говорити з повним ротом їжі свідчити про низький інтелект

Дехто каже, що може. Прихильники такого погляду мають кілька аргументів. Мовляв, їсти й говорити – це про відсутність самодисципліни.

Тобто людина, яка їсть і розмовляє з повним ротом, не контролює свою поведінку та не здатна стримувати свої імпульси. В іншому випадку людина б спочатку прожувала та проковтнула їжу, а лише тоді починала б говорити.

Також людина, яка не соромиться розмовляти з повним ротом, виказує нерозвинені соціальні навички. Адже їй, виходить, байдуже, яке враження вона справляє на інших.

І вона не адаптує свою поведінку до різних соціальних ситуацій. Що своєю чергою свідчить про погано розвинені комунікативні навички, а ще й незнання базових правил етикету.

Звичка їсти й говорити з повним ротом може свідчити про рівень інтелекту людини, але от про який? / Фото freepik

А, може, розмова з набитим ротом пов'язана з вищим IQ

Є інший погляд на цей аспект: що розмова з набитим ротом є ознакою більшого інтелекту, а не меншого. І прихильники цієї думки опираються на наукові аргументи.

Мовляв, одночасні жування і розмова є прикладом того, що у людини розум переважає над фізіологічними функціями нижчого рівня. Що, звісно, характерно для людей з високим рівнем IQ.

Що ж, мабуть, нам доведеться самостійно вирішувати, на чий бік ставати та чиї аргументи видаватимуться нам більш переконливими. Та хай там як, а рівень інтелекту одним жуванням їжі та світськими розмовами не визначається.

Насправді інтелект – це складне поняття, яке охоплює широкий спектр здібностей, від логічного мислення до здатності розв'язувати проблеми. Тож люди з високим IQ можуть мати певні звички поза межами тих чи інших культурних норм – і вони не є показником їхніх когнітивних здібностей.