Гаряча фанатка збірної Хорватії потішила своїх фанатів відвертими кадрами з відпочинку

Ми вже знайомили вас з Іваною Кнолл – колишньою "Міс Хорватія" та пристрасною прихильницею футболу. Красуня відпочиває на морі та ділиться гарячим контентом.

Цього разу у мережу Івана Кнолл виклала спокусливе фото, зняте на фоні Адріатичного моря. Колишня "Міс Хорватія" позує у рожевому бікіні, яке не на жарт розбурхало користувачів мережі.

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Фанатка збірної Хорватії спокушає

Кадр красуня зробила на пірсі. На фото, яке вона виклала у мережі, Івана Кнолл позує зі спини, привертаючи максимум уваги своїм сідницям і стегнам.

Івана Кнолл знялася у бікіні на відпочинку / Фото з інстаграму Кнолл

Листівка з Адріатичного моря,

– підписала фотографію вона.

Підписники красуні були максимально щедрими на коментарі. Вони буквально засипали красуню як вподобаннями, так і компліментами і теплими словами. Ось лише частина з них:

"Ох, які вигини";

"Щось смачненьке";

"Закоханий у тебе";

"Це просто ТОП";

"Поширюймо любов на Балканах і всьому світі";

"Спекотна жінка";

"Ефектне тіло, красуне";

"Бездоганна жінка";

"Я в захваті";

"Чудовий образ";

"Милуєш око".

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Івана Кнолл вражає своїми пишними формами. Тож, якщо ви досі не підписалися на неї, то пора нарешті це зробити. Гарантуємо, вона ще має чим вас потішити.