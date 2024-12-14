Календар рибака на 2025 рік: у які дні категорично не варто торкатись до вудочки

Календар рибалки дозволить вам завжди повертатись додому з уловом. У ньому можна побачити як вдалі дні для того, щоб вирушати з вудочками до води, так і ті, коли на гачок не потрапить абсолютно жодна риба.

Затяті рибалки не беруться до вудочки без чіткого плану. І цим планом може стати рибацький календар, який допомагає визначити, який день буде результативний, а в який краще до води не йти. 24 Канал, посилаючись на портал Cathing Times, підготував календар рибака на 2025 рік, який буде вам у пригоді!

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Звернімо увагу! Якщо біля дати висить сумний гачок, то це означає, що день невдалий для риболовлі. А от риба з роззявленим ротом свідчить про те, що на вас очікує гарний улов. Риба з гачком – ознака того, що клюватиме у цей день найкраще. У решту днів можна рибалити, але не варто очікувати чогось нереального.

Календар рибака на 2025 рік



Календар рибака на січень 2025 року / Інфографіка Cathing Times

Взимку, зокрема у січні, рибалки також можуть розраховувати на улов. Тут головне звернути увагу на дні, коли клюватиме і ті, коли краще приділити увагу перебиранню інвентарю.

Вдалі дні: 1, 28, 29, 30, 31 січня;

1, 28, 29, 30, 31 січня; Невдалі дні: 21, 22, 23 січня.



Календар рибака на лютий 2025 року / Інфографіка Cathing Times

У лютому невдалих днів не буде. Натомість вдалі, коли активно клюватиме, припадуть на кінець місяця. Водночас закликаємо бути відповідальними та пам’ятати про безпеку на воді. Якщо ви пробиваєте ополонку, то обирайте місце, де льоду багато і мінімальні шанси провалитись під кригу.

Вдалі дні: 26, 27 та 28 лютого.



Календар рибака на березень 2025 року / Інфографіка Cathing Times

На початку весни вдалих днів для риболовлі стане ще більше. Причому, у березні "зелені" будуть як на початку місяця, так і наприкінці. Що стосується невдалих днів, то таких не буде.

Вдалі дні: 1, 2, 27, 28, 29, 30 та 31 березня.



Календар рибака на квітень 2025 року / Інфографіка Cathing Times

Квітень обіцяє бути не менш успішним у плані улову. На вас очікують не лише вдалі дні, а й дуже-дуже вдалі. Тоді клюватиме так, що ви й кліпнути не встигнете.

Вдалі дні: 26, 27, 28, 29, 30 квітня.



Календар рибака на травень 2025 року / Інфографіка Cathing Times

У травні ваша вудочка також не нудьгуватиме. Ходити на риболовлю можна буде як на початку місяця, так і наприкінці. Результати однозначно вас потішать та надихатимуть на майбутній улов.

Вдалі дні: 1, 2, 12, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 травня.

Календар рибака на червень 2025 року / Інфографіка Cathing Times

Червень також буде активним місяцем для тих, хто обожнює риболовлю. Першу чверть місяця можна буде провести біля води, але не варто буде очікувати на фантастичні результати. Натомість наприкінці клюватиме активно.

Вдалі дні: з 9 по 14 червня та з 23 по 28 червня.



Календар рибака на липень 2025 року / Інфографіка Cathing Times

Липень також буде вдалим місяцем для риболовлі. Підготуйте свої вудочки та сонцезахисні засоби, адже біля води ви можете провести не одну годину. І не тому, що погано клюватиме, а тому, що азарт може взяти гору.

Вдалі дні: з 9 по 13 липня та з 21 по 29 липня.



Календар рибака на серпень 2025 року / Інфографіка Cathing Times

У серпні вдалих днів буде трішки менше, але це не означає, що ви не рибалитимете. Результативнішою буде друга половина місяця. Що стосується першої, то можна буде більше часу присвятити друзям та рідним.

Вдалі дні: 9, 10, 11 серпня, з 19 по 26 серпня.



Календар рибака на вересень 2025 року / Інфографіка Cathing Times

Риболовля у вересні принесе вам задоволення та бажані результати. На вас очікує кілька гарних днів на початку місяця та понад тиждень – наприкінці.

Вдалі дні: 8, 9 вересня та з 18 по 25 вересня.



Календар рибака на жовтень 2025 року / Інфографіка Cathing Times

А вже у жовтні варто бути готовими до того, що будуть ті дні, коли вудочку варто буде відкласти. Водночас будуть також дні, коли рибалити ви зможете, хоч і з меншим уловом.

Вдалі дні: з 19 по 23 жовтня.

з 19 по 23 жовтня. Невдалі дні: 29, 30, 31 жовтня.



Календар рибака на листопад 2025 року / Інфографіка Cathing Times

Що ж стосується листопада, то ховати вудочки не поспішайте. Правда, наприкінці місяця слід бути готовими, що додому ви повертатиметесь без улову. Хай там як, але і кілька вдалих днів на вас очікує теж.

Вдалі дні: 19, 20, 21 листопада.

19, 20, 21 листопада. Невдалі дні: 28, 29, 30 листопада.



Календар рибака на грудень 2025 року / Інфографіка Cathing Times

Якщо ж говорити про грудень, то невдалих днів тут теж декілька. Правда, вони у першій половині місяця. Натомість у другій половині на нас очікує кілька днів, коли риболовля приноситиме бажані результати.

Вдалі дні: 19, 20 грудня.

19, 20 грудня. Невдалі дні: 11, 12, 13 грудня.

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Збережіть собі річний календар рибака. Він однозначно знадобиться вам тоді, коли ви захочете взяти вудочку та половити рибу.