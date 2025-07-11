Карлос Алькарас іде до перемоги на Вімблдоні 2025 – і ось у яких кросівках він грає

Півфінал Вімблдону 2025 року за участі Карлоса Алькараса відбудеться сьогодні, 11 липня. Він виграв Вімблдон торік, у 2024, і планує захистити свій титул, а отже – перебуває в центрі уваги.

Тож маємо гарну нагоду поглянути, в яких кросівках виходить на корт цей зірковий іспанський тенісист. 24 Канал із посиланням на GQ розповість про це докладніше.

Дивіться також "Хижак" на подіумі та копія молодого Ді Капріо: 5 найпопулярніших чоловіків-моделей

Які тенісні туфлі носить Карлос Алькарас на Вімблдоні 2025

Карлос Алькарас показує бездоганну гру і наразі посідає 2 місце в індивідуальному рейтингу ATP. Звісно, це результат його виступів, таланту, і важкої праці задля підтримання чудової форми.

Але зрозуміло й інше – важливе значення для спорту, особливо дуже рухливого, як теніс, має вибір взуття. Кросівки, точніше – тенісні туфлі, технологічно розроблені для продуктивності гравця на корті.

І от цікаво, яку пару взуття бере іспанець на Вімблдон цього сезону? Ми знаємо, що він полюбляє певний бренд – це Nike.

Карлоса бачили в різних моделях цього виробника – Nike Air Zoom Vapor Pro, Nike Mac Attack, Nike Vapor 12 тощо. Однак на Вімблдон 2025 він обрав іншу пару.

Її розробив саме для гри в теніс бренд Swoosh для Nike, і називається вона Nike Court Air Zoom Vapor 12 HC.

Карлос Алькарас і тенісні туфлі Nike Court Air Zoom Vapor 12 HC кольору Summit White Binary Blue / Колаж 24 Каналу фото AP і Nike

Це варто бачити 30 років тому Сильвестр Сталлоне приміряв образ Адама у найкращій рекламі Versace: кадр – шедевр

Виробник вказує, що це модель для твердого покриття. У неї надлегка верхня частина та амортизація Air Zoom для зменшення удару. Підошва ж має структуру, що забезпечує спритність та швидкість рухів.

Не можемо не згадати й про зовнішній вигляд цих найків. На Вімблдоні діє суворий дрескод для тенісистів – обов'язково надягати все біле. Тож і Nike Court Air Zoom Vapor 12 HC в кольорі Summit White Binary Blue ідеально відповідають цій вимозі.

Скільки коштують ці кросівки Карлоса Алькараса? Просто так їх не купиш, наразі вона є тільки на сайтах перепродажу. Цінник ставлять у приблизно 8000 гривень, що є значною сумою навіть для спортивного взуття високих досягнень.