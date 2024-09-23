"Гаряча королева": словацька фітнес-модель приміряла крихітне бікіні – підписники у захваті

Ми знову заглянули до Люсії Яворчекової в інстаграм, і дуже втішились. Словацька фітнес-модель виклала чергову серію гарячих фото.

На кадрах, які красуня виклала у своєму інстаграмі, вона позує у надзвичайно крихітному бікіні з леопардовим принтом. Підписники не стримували емоцій, закидаючи Люсію Яворчекову як лайками, так і коментарями.

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Сміливий образ Люсії розбурхав мережу

Греція завжди посідає особливе місце у моєму серці,

– написала Люсія під публікацією.

Люсія Яворчекова розбурхала мережу гарячими фото / Фото з інстаграму Яворчекової

Її новий пост наробив чимало галасу у мережі. Підписники фітнес-моделі у захваті від неї. Вони були максимально щедрими як на лайки, так і на коментарі. Традиційно залишаємо деякі з них тут:

"Приголомшливий вигляд і чудове тіло";

"Надзвичайно гаряча королева";

"Моя приголомшлива, ти найкрасивіша у світі, ти дуже, дуже красива";

"Виглядаєш неймовірно гарно";

"Моя улюблена красива сексуальна чорна пантера";

"Я люблю тебе".

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Люсія Яворчекова – одна з тих красунь, за якими надзвичайно приємно слідкувати в інстаграмі. Вона регулярно ділиться спокусливими фото та відео, які миттю розбурхують користувачів мережі.