"Гаряча королева": словацька фітнес-модель приміряла крихітне бікіні – підписники у захваті
Джерело:інстаграм Люсії Яворчекової
Ми знову заглянули до Люсії Яворчекової в інстаграм, і дуже втішились. Словацька фітнес-модель виклала чергову серію гарячих фото.
На кадрах, які красуня виклала у своєму інстаграмі, вона позує у надзвичайно крихітному бікіні з леопардовим принтом. Підписники не стримували емоцій, закидаючи Люсію Яворчекову як лайками, так і коментарями.
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Сміливий образ Люсії розбурхав мережу
Греція завжди посідає особливе місце у моєму серці,
– написала Люсія під публікацією.
Люсія Яворчекова розбурхала мережу гарячими фото / Фото з інстаграму Яворчекової
Її новий пост наробив чимало галасу у мережі. Підписники фітнес-моделі у захваті від неї. Вони були максимально щедрими як на лайки, так і на коментарі. Традиційно залишаємо деякі з них тут:
- "Приголомшливий вигляд і чудове тіло";
- "Надзвичайно гаряча королева";
- "Моя приголомшлива, ти найкрасивіша у світі, ти дуже, дуже красива";
- "Виглядаєш неймовірно гарно";
- "Моя улюблена красива сексуальна чорна пантера";
- "Я люблю тебе".
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Люсія Яворчекова – одна з тих красунь, за якими надзвичайно приємно слідкувати в інстаграмі. Вона регулярно ділиться спокусливими фото та відео, які миттю розбурхують користувачів мережі.