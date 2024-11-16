Механік показав, де шукати "приховану" кнопку у вашому авто, яка заощадить чимало грошей

Один з найпопулярніших механіків на ютубі дав водіям корисну пораду. Вона може запобігти поганому самопочуттю за кермом і заощадити гроші.

Скотті Кілмер працює автомеханіком понад 55 років і регулярно публікує на своєму ютуб-каналі короткі відео, які допомагають водіям скоротити витрати на автотранспорт і уникнути пошкодження автомобіля. У популярному відео Скотті показує водіям, як отримати доступ до салонного фільтра, нагадуючи глядачам, що його потрібно регулярно чистити, пише 24 Канал.

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Перевірте свій фільтр

Сьогодні я розповім вам про прихований повітряний фільтр, встановлений у вашому автомобілі, про який ніхто не знає. Він називається салонний повітряний фільтр. Ви натискаєте на бардачок, і він виймається,

– зауважив механік.

Він додав, що якщо зазирнути всередину, то там є кришка, яка знімається, і з'являється салонний фільтр. Він фільтрує повітря, яке потрапляє у вашу систему кондиціонування та опалення.

Салонні фільтри, які іноді називають пилковими фільтрами, можна знайти майже в усіх сучасних автомобілях для видалення забруднювачів з повітря, що потрапляє в салон.

Фільтр, доступ до якого зазвичай відкривається натисканням кнопки в бардачку, особливо корисний для автомобілістів або пасажирів, які страждають на алергію, допомагаючи їм не відволікатися на кашель або чхання під час руху.

Де шукати кнопку та як витягнути фільтр: дивіться відео

Зверніть увагу! Без регулярного очищення водії можуть відчувати значно меншу потужність, свист з вентиляційних отворів або затхлий запах у салоні автомобіля.

Щоб очистити салонний фільтр і не витрачати чималі кошти на його заміну, Скотті рекомендує водіям зняти його з приладової панелі і постукати ним об бетонний блок, щоб витрусити бруд.

Час від часу чистьте його, б'ючи по бетону, поки з нього не вийдуть всі крихти. Якщо це справжній бруд, ви можете піти і замінити його. Моя порада – купуйте дешевше в інтернеті, бо в магазині автозапчастин ціна надто висока,

– додав експерт.

Він також зауважив, що якщо ви дуже чутливі до запахів, як його дружина, ви можете купити вугільні фільтри. Хоча повітряні фільтри з активованим вугіллям трохи дорожчі за стандартні альтернативи, вони ефективніше блокують такі забруднювачі, як сажа, пил і дизельний дим.

Вугільні фільтри особливо корисні для водіїв, які проводять більше часу в інтенсивному дорожньому русі і можуть слідувати за транспортними засобами з більшим вуглецевим слідом.

З усім тим, у порівнянні зі стандартними фільтрами салону, активовані вугіллям фільтри потребують частішої заміни: більшість виробників рекомендують водіям міняти їх кожні 24 000 кілометрів пробігу.

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Потурбуйтесь про чистоту фільтра. Вона не лише дозволить ефективніше працювати системі кондиціонування. Ви ще й дихатимете чистим повітрям у салоні авто.