Тож якщо хтось і знає, яка вправа є найкращою для підтримки фізичної форми, то це він. 24 Канал завдяки GQ також назве її для вас.

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Найкраща вправа для найкращої фізичної форми, на думку тренера зірок Marvel

Дон Саладіно каже, що треба переносити вантажі. І саме це – одна з найкращих вправ для побудови вашої хорошої фізичної форми.

Тренер зірок Marvel у своїх соціальних мережах пояснив, що ця вправа у будь-яких варіантах є чудовим вибором, яким би не був ваш рівень підготовки. Бо це просто підняття ваги й рух.

Це рух, який не вимагає особливих навичок. Якщо ви тільки починаєте, підніміть вагу і йдіть. Якщо ви більш досвідчений, збільшуйте вагу і киньте собі виклик,

– пише Саладіно.

Що ще робить цю вправу найкращою? Її універсальність. Виконання однією рукою, у стійці, з підйомом ваги над головою – байдуже, бо будь-який варіант дозволяє розвинути "справжню силу, випробовуючи м'язи тулуба, поліпшити хват, поставу та контроль плечей".

Тренер зірок Marvel показав приклад вправи, яку вважає найкращою для підтримки фізичної форми: дивіться відео donsaladino

Зауважте, що ця вправа фактично імітує рух, який ми робимо чи не щодня, несучи сумки, дітей або якісь предмети. То чому ж цих рухів досі нема у ваших тренуваннях? Адже "стабілізуватися і рухатися під навантаженням – це саме те, що нам потрібно як у спорті, так і в житті".

До слова, інший зірковий тренер, Люк Зоккі, що працює з Крісом Гемсвортом, радить тренування за системою HIRT. Вона базується на послідовному виконанні силових вправ без відпочинку між ними, але з відпочинком між підходами. А її мета – підтримувати інтенсивність на максимальному рівні, навіть якщо рухи не є типовими для кардіо.