Ось 5 найкращих парфумів, з якими ви здивуєте всіх на новорічній вечірці
8 грудня 2024, 22:06Читать новость на русском
Коли ми говоримо про чоловічі різдвяні парфуми, то маємо на увазі формули, що містять теплі, заспокійливі й навіть спокусливі інгредієнти, які демонструють пряні, деревні або димні ноти. А ще вони мають поєднуватися зі святковим вбранням та настроєм.
24 Канал із посиланням на GQ публікує підбірку надзвичайно смачних ароматів з відтінком індивідуальності та сили. Вони чудово підходять, щоб яскраво попрощатися з 2024 роком.
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Добірка чудових парфумів для святкового прощання з 2024
- Apple Brandy від Kilian On the Rocks – п'янко прохолодний чоловічий аромат для свят. Ядро аромату – яблучне бренді, що стимулює всі наші органи чуття, але з відтінком свіжості, сучасності та хвилювання. Кожне розпилення на шкіру додає фруктової, хрусткої суміші рому, моху та ванілі. Кульмінаційні моменти відзначені кедровим деревом та амброксаном, які нададуть вам заряд вишуканості, куди б ви не пішли.
- Van Cleef Arpels Moonlight Patchouli. Витвір лише для поціновувачів. Це розкішний бренд, не схожий на інші. Містить поєднання елементів, які характеризують чоловіка з дуже хорошим смаком, якого не задовольняють буденні запахи на ринку. Унікальна пропозиція, яка буде притягувати погляди й коментарі. У складі – листя пачулі, какао, болгарська троянда, квітка ірису, замша, шкіра і фрукти.
Підбірка надзвичайно смачних ароматів для чоловіків, щоб вражати на святкових заходах / Фото виробників
- JeanPaul Gaultier Le Male Elixir. Нова класика зі святковим настроєм. Парфуми сексуальної привабливості в її найпотужнішому прояві, які подарують вашій шкірі амброву, ароматну, деревну залежність. Інтенсивна ітерація аромату, який ми всі любимо, але піднесена до найвищої елегантності, яка зробить вас найбільш обговорюваним чоловіком на зустрічі. Ноти – лаванда, м'ята, ваніль, бензоїн, мед, боби тонка і тютюн.
- Penhaligon's The Dandy EDP. З першого бризкання він переносить вас у часи, коли музика саксофонів і труб наповнювала повітря, а віскі не переставало литися рікою. Це аромат сучасних денді, чоловіків, які відчувають себе комфортно у власній шкурі й не бояться виділятися. Парфуми уособлюють розкіш, вишуканість і витриманий смак. Ноти – малина, цитрон, бергамот, дубовий мох, віскі, кедр, пачулі та ялинове дерево.
- Rolling in Love від Killian. Ідеальний для більш приватних зустрічей, де атмосфера може бути створена теплим, приглушеним світлом, навіть свічками, зі звуком дзенькоту келихів. Це п'янкий, чуттєвий аромат, який стане вашим ідеальним супутником, якщо ви хочете спровокувати більше одного поцілунку впродовж вечора. Ноти – мигдальне молоко, фрезія, бетонний орріс, тубероза, мускус, боби тонка і ваніль.