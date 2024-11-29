Ось найкращі парфуми Versace, на думку знавців
Грецький бог тілесного кохання Ерос надихнув на створення кількох найкращих парфумів Versace. Їхні аромати здатні підвищити впевненість у собі будь-якого чоловіка.
А ще вони – пряме запрошення до близькості. Парфуми Versace, які, на думку чоловічого порталу GQ, варто спробувати, наводить 24 Канал.
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Найкращі парфуми Versace, які заслуговують на відзнаку
Аромат може бути суб'єктивним, але поціновувачам є на що звернути увагу, розпізнаючи коштовності в колекції будь-якого бренду. Від верхніх нот до якості інгредієнтів і навіть інтенсивності аромату. Адріан Кларк з GQ має понад 25-річний досвід оцінки найкращих парфумів для чоловіків. І ось які він виокремив як справді особливі.
Versace Eros.
- Ольфакторне сімейство: східні, фужерні.
- Концентрація: парфуми.
- Мотивація: підвищення впевненості в собі.
Використовуючи голову Медузи як свою миттєво впізнавану торгову марку, Versace завжди мав спорідненість з грецькою міфологією. Тому цілком логічно, що його флагманський чоловічий аромат названо на честь Ероса, грецького бога плотського кохання. Цей парфум потужний, пристрасний і сміливий. Ідеальний аромат для вечірнього побачення: він тримається довго, додає внутрішньої сили та впевненості.
Versace Santal Boisé.
- Ольфакторне сімейство: деревні, пряні.
- Концентрація: парфумована вода.
- Настрій: чуттєвий.
Це з лінійки Atelier Versace, натхненної кутюрним бізнесом модного дому. Аромати складні, ексклюзивні, з використанням рідкісних і дорогоцінних інгредієнтів. Santal Boisé створений Крістофом Рейно, і це один з найбільш традиційно чоловічих парфумів у колекції.
Ерос надихнув на створення найкращих парфумів Versace / Дивіться фото виробника
Versace Eau Frâiche Man.
- Ольфакторне сімейство: цитрусові, деревні, водні.
- Концентрація: туалетна вода.
- Мотивація: стимулюючий.
Ідеальний аромат для відпочинку, вільний і радісний, свіжий і трохи дикий, сповнений харизми й упевненості в собі. Він має майже тонізуючі властивості та буквально змушує вас посміхатися. Абсолютна класика.
Versace Energy.
- Ольфакторне сімейство: цитрусові, ароматичні.
- Концентрація: парфумована вода.
- Мотивація: підбадьорливий.
Eros зараз є повністю сформованою сім'єю чоловічих ароматів, з адаптаціями для майже кожного смаку. Eros Energy – це чистий цитрусовий аромат, що бадьорить, тобто робить саме те, що написано на банці. Потужний, стійкий і яскравий.
Versace Dylan Blue.
- Ольфакторне сімейство: ароматичні, фужерні.
- Концентрація: туалетна вода.
- Настрій: витончений.
Названий на честь грецького острова, Dylan Blue pour Homme натхненний диким і драматичним ландшафтом середземноморського узбережжя. Це сильний і типово чоловічий аромат. Ідеальний подарунок батькові на Різдво.
Versace Pour Homme.
- Ольфакторне сімейство: ароматичні, фужерні.
- Концентрація: туалетна вода.
- Мотивація: впевнений у собі.
Це олдскульний аромат, сповнений характеру і традиційно чоловічий: чарівний, стриманий, але унікальний.