Ось найкращі парфуми Versace, на думку знавців

Грецький бог тілесного кохання Ерос надихнув на створення кількох найкращих парфумів Versace. Їхні аромати здатні підвищити впевненість у собі будь-якого чоловіка.

А ще вони – пряме запрошення до близькості. Парфуми Versace, які, на думку чоловічого порталу GQ, варто спробувати, наводить 24 Канал.

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Найкращі парфуми Versace, які заслуговують на відзнаку

Аромат може бути суб'єктивним, але поціновувачам є на що звернути увагу, розпізнаючи коштовності в колекції будь-якого бренду. Від верхніх нот до якості інгредієнтів і навіть інтенсивності аромату. Адріан Кларк з GQ має понад 25-річний досвід оцінки найкращих парфумів для чоловіків. І ось які він виокремив як справді особливі.

Versace Eros.

Ольфакторне сімейство: східні, фужерні.

Концентрація: парфуми.

Мотивація: підвищення впевненості в собі.

Використовуючи голову Медузи як свою миттєво впізнавану торгову марку, Versace завжди мав спорідненість з грецькою міфологією. Тому цілком логічно, що його флагманський чоловічий аромат названо на честь Ероса, грецького бога плотського кохання. Цей парфум потужний, пристрасний і сміливий. Ідеальний аромат для вечірнього побачення: він тримається довго, додає внутрішньої сили та впевненості.

Versace Santal Boisé.

Ольфакторне сімейство: деревні, пряні.

Концентрація: парфумована вода.

Настрій: чуттєвий.

Це з лінійки Atelier Versace, натхненної кутюрним бізнесом модного дому. Аромати складні, ексклюзивні, з використанням рідкісних і дорогоцінних інгредієнтів. Santal Boisé створений Крістофом Рейно, і це один з найбільш традиційно чоловічих парфумів у колекції.

Ерос надихнув на створення найкращих парфумів Versace / Дивіться фото виробника

Versace Eau Frâiche Man.

Ольфакторне сімейство: цитрусові, деревні, водні.

Концентрація: туалетна вода.

Мотивація: стимулюючий.

Ідеальний аромат для відпочинку, вільний і радісний, свіжий і трохи дикий, сповнений харизми й упевненості в собі. Він має майже тонізуючі властивості та буквально змушує вас посміхатися. Абсолютна класика.

Versace Energy.

Ольфакторне сімейство: цитрусові, ароматичні.

Концентрація: парфумована вода.

Мотивація: підбадьорливий.

Eros зараз є повністю сформованою сім'єю чоловічих ароматів, з адаптаціями для майже кожного смаку. Eros Energy – це чистий цитрусовий аромат, що бадьорить, тобто робить саме те, що написано на банці. Потужний, стійкий і яскравий.

Versace Dylan Blue.

Ольфакторне сімейство: ароматичні, фужерні.

Концентрація: туалетна вода.

Настрій: витончений.

Названий на честь грецького острова, Dylan Blue pour Homme натхненний диким і драматичним ландшафтом середземноморського узбережжя. Це сильний і типово чоловічий аромат. Ідеальний подарунок батькові на Різдво.

Versace Pour Homme.

Ольфакторне сімейство: ароматичні, фужерні.

Концентрація: туалетна вода.

Мотивація: впевнений у собі.

Це олдскульний аромат, сповнений характеру і традиційно чоловічий: чарівний, стриманий, але унікальний.