Ідеально підкреслює особистість: найкраща зачіска для чоловіка за знаком Зодіаку

Звісно, місяць вашого народження не визначає, які стилі ви можете використовувати для свого волосся. А проте для кожного знака Зодіаку, твердять астрологи, є унікальна зачіска, яка відповідає його характеру.

То чому б не дізнатися про неї? Щонайменше, ця інформація може допомогти вам вирішити, чи варто спробувати на собі новий образ. 24 Канал із посиланням на wikiHow надає докладний посібник найкращих чоловічих зачісок для всіх 12 знаків Зодіаку.

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Яка чоловіча зачіска відповідатиме вашому астрологічному знаку

Овни не бояться відрізати пасма і робити сміливі заяви своїми зачісками. Військова стрижка відповідатиме їхньому напруженому стилю життя. І все, що потрібно, це трохи воску для укладання, щоб тримати її у формі. Овни часто просять виголити боки й потилицю високо і щільно, але також можна залишати 1 – 2 сантиметри на маківці з високим або середнім виголюванням.

не бояться відрізати пасма і робити сміливі заяви своїми зачісками. Військова стрижка відповідатиме їхньому напруженому стилю життя. І все, що потрібно, це трохи воску для укладання, щоб тримати її у формі. Овни часто просять виголити боки й потилицю високо і щільно, але також можна залишати 1 – 2 сантиметри на маківці з високим або середнім виголюванням. Чуттєві та розсудливі Тельці цінують позачасовий стиль, який легко підтримувати. Відпустіть довге волосся і поекспериментуйте з різними стилями, щоб побачити, що підходить вашій формі обличчя. Зав'яжіть волосся у чоловічий пучок, хвіст або розпустіть природні хвилі. Якщо у вас текстуроване волосся, використовуйте шампунь, кондиціонер і крем, що сприяють завиванню, щоб укласти його досконало.

Овен, Телець, Близнюки та Раки / Ілюстрації зачісок для чоловіків від wikiHow

Відомі інтелектом і нерішучістю, Близнюки потребують елегантної зачіски, яка не заважатиме їхньому графіку. Вибирайте стрижку боб-каре в діловому стилі, щоб мати професійний вигляд на робочому місці, але переконайтеся, що вона достатньо довга, щоб ви могли укладати її так, як вам подобається, коли ви не в офісі. Просіть перукаря робити конічну стрижку, а також використовуйте помаду для догляду за волоссям.

потребують елегантної зачіски, яка не заважатиме їхньому графіку. Вибирайте стрижку боб-каре в діловому стилі, щоб мати професійний вигляд на робочому місці, але переконайтеся, що вона достатньо довга, щоб ви могли укладати її так, як вам подобається, коли ви не в офісі. Просіть перукаря робити конічну стрижку, а також використовуйте помаду для догляду за волоссям. Турботливі, емоційні та інтуїтивні, Раки віддають перевагу простому стилю, який не потребує багато часу. Вибирайте коротку стрижку або поголену голову, щоб згадати про молодість. Але не забувайте регулярно відвідувати перукаря, щоб уникнути кошлатого і недоглянутого вигляду.

віддають перевагу простому стилю, який не потребує багато часу. Вибирайте коротку стрижку або поголену голову, щоб згадати про молодість. Але не забувайте регулярно відвідувати перукаря, щоб уникнути кошлатого і недоглянутого вигляду. Леви люблять бути в центрі уваги, а що може бути кращим способом заявити про себе, ніж смілива і драматична зачіска? Виберіть коротку текстуровану зачіску, що відображає вашу королівську натуру, і попросіть перукаря залишити більшу частину об'єму біля маківки. Щоб волосся мало здоровий і блискучий вигляд, щодня наносьте олію для волосся за допомогою щітки.

люблять бути в центрі уваги, а що може бути кращим способом заявити про себе, ніж смілива і драматична зачіска? Виберіть коротку текстуровану зачіску, що відображає вашу королівську натуру, і попросіть перукаря залишити більшу частину об'єму біля маківки. Щоб волосся мало здоровий і блискучий вигляд, щодня наносьте олію для волосся за допомогою щітки. Працьовиті та практичні Діви потребують зачіски, яка буде такою ж відшліфованою та зібраною, як і їхня особистість. Віддайте перевагу короткій стрижці з чіткими лініями, що відповідає вашому активному способу життя. Щоб підтримувати полірований вигляд, записуйтеся до перукаря раз на два тижні, а також підтримуйте стрижку та укладку воском або помадою.

Лев, Діва, Терези, Скорпіон / Ілюстрації зачісок для чоловіків від wikiHow

Терези – це люди, для яких важлива гармонія і баланс, тому простий, симетричний стиль – це те, що треба. Створіть класичний образ у сучасному виконанні, уклавши волосся у чубчик. Тільки не забудьте приборкати свої неслухняні пасма гелем для волосся середньої фіксації та зафіксувати зачіску лаком для волосся.

– це люди, для яких важлива гармонія і баланс, тому простий, симетричний стиль – це те, що треба. Створіть класичний образ у сучасному виконанні, уклавши волосся у чубчик. Тільки не забудьте приборкати свої неслухняні пасма гелем для волосся середньої фіксації та зафіксувати зачіску лаком для волосся. Загадкові, насичені й спокусливі, Скорпіони приголомшують драматичними зачісками з глибоким боковим проділом. Підкресліть свої очі й решту рис обличчя за допомогою короткої або виголеної зачіски. Попросіть перукаря підкрутити волосся для класичного вигляду або підстригти чисто та акуратно, якщо ви хочете трохи більшої довжини.

приголомшують драматичними зачісками з глибоким боковим проділом. Підкресліть свої очі й решту рис обличчя за допомогою короткої або виголеної зачіски. Попросіть перукаря підкрутити волосся для класичного вигляду або підстригти чисто та акуратно, якщо ви хочете трохи більшої довжини. Веселі й вільнодумні Стрільці потребують зачіски, яка не вимагатиме особливого догляду, поки вони досліджують світ. Похизуйтеся стрижкою фейд з унікальним дизайном, щоб продемонструвати свою авантюрну вдачу. Попрацюйте з перукарем, щоб додати круті завитки на потилиці або з боків, і зафіксуйте все на місці за допомогою воску для фіксації.

потребують зачіски, яка не вимагатиме особливого догляду, поки вони досліджують світ. Похизуйтеся стрижкою фейд з унікальним дизайном, щоб продемонструвати свою авантюрну вдачу. Попрацюйте з перукарем, щоб додати круті завитки на потилиці або з боків, і зафіксуйте все на місці за допомогою воску для фіксації. Відомі своєю відданістю та інтенсивною робочою етикою, Козероги віддають перевагу елегантному стилю, який відбиває їхню відповідальну натуру. Виберіть класичний стиль з чистим боковим проділом і використовуйте гель для волосся середньої фіксації, щоб кожне пасмо було на своєму місці. Просіть перукаря підстригати чубчик для професійного вигляду.

Стрілець, Козеріг, Водолій, Риби / Ілюстрації зачісок для чоловіків від wikiHow

Водолії – винахідливі та креативні, тому їм потрібна оригінальна зачіска, яка не схожа ні на що інше. Якщо у вас довге волосся, гарним варіантом буде напівпучок, але проконсультуйтеся з перукарем, щоб він створив для вас щось індивідуальне.

– винахідливі та креативні, тому їм потрібна оригінальна зачіска, яка не схожа ні на що інше. Якщо у вас довге волосся, гарним варіантом буде напівпучок, але проконсультуйтеся з перукарем, щоб він створив для вас щось індивідуальне. Співчутливі, заспокійливі та добрі, Риби ідеальні у м'якому та романтичному стилі. Хоча – Риби мають чудовий вигляд з будь-якою зачіскою, тому просто будьте креативним із довгими, короткими або виголеними зачісками. І використовуйте помаду для гнучкої фіксації, щоб ви могли утримувати зачіску на місці та змінювати її протягом дня, щойно захочете.

Астрологія – це захоплива та цікава частина нашого життя, що іноді допомагає нам глибше розуміти себе та світ. Проте слід пам'ятати, що наукової доведеності у ній немає, тому не варто покладатися на астрологію, натомість треба завжди зберігати критичне мислення.