Ось літні парфуми, завдяки яким ти будеш на висоті на побаченні

Є певні чоловічі парфуми, що справді вражають – вашу половинку на побаченні – завдяки своїй безпомилковій формулі. Це життєвий факт: жінку можуть приваблювати парфуми чоловіка через емоційний вплив і особисту хімію, яку здатні викликати запахи.

Аромати тісно пов'язані з лімбічною системою мозку, яка контролює емоції та пам'ять, що може викликати позитивні спогади або приємні відчуття. Також добре підібрані парфуми можуть підвищити впевненість і самооцінку чоловіка, що робить його більш привабливим.

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Ці парфуми є хітами серед мужніх привабливих чоловіків

Аромати, які приваблюють жінок, як правило, мають збалансоване поєднання свіжих, теплих і стійких нот. Верхні ноти, такі як цитрусові та зелені, привертають початкову увагу, а ноти серця, такі як лаванда і спеції, визначають характер парфуму. Нарешті, базові ноти, такі як деревина і мускус, забезпечують стійку спокусливу основу.

Вдало підібраний аромат може стати відмінною рисою. Це перше, що люди помічають, коли ви заходите в кімнату, і останнє, що вони відчувають, коли ви виходите,

– недарма казав Джорджіо Армані.

Прикладом парфуму, який досягає такого привабливого поєднання, є Azzaro Pour Homme. Вони є одними з найбільш продаваних, бо їхній аромат безпомилково впізнаваний. І, попри роки існування на ринку, він продовжує закохувати в себе тисячі чоловіків у всьому світі.

Azzaro pour Homme був створений у 1978 році Жераром Ентоні та Річардом Віртцем, він належить до ольфакторної фужерної родини Aromatic Fougère.

Верхні ноти – кмин, ірис, лаванда, шавлій, базилік, аніс, бергамот і лимон, а ноти серця – сандал, ялівець, пачулі, ветівер, кедр і кардамон. Базові ноти – шкіра, боби тонка, амбра, мускус і дубовий мох.

Цей аромат підкреслює силу та індивідуальність чоловіка. Цей чоловік – джентльмен у всіх сенсах цього слова, він зухвалий, елегантний і класично одягнений.

Ці парфуми – безпрограшний літній варіант для чоловіків / Фото freepik

Другий хороший приклад – Perseus від Parfums De Marly. Цей чоловічий аромат створює бадьорий і довготривалий нюховий досвід.

З першим розпиленням з'являються акорди бергамоту, грейпфрута та бруньок чорної смородини. Цей набір інгредієнтів привносить іскристий цитрусовий відтінок. У серці аромату з'являються ветівер і зелений мандарин, а базові ноти сухої деревини, такі як кашемірове дерево й амбра, забезпечують потужний аромат, який зберігається протягом усього дня.

Perseus передає суть раннього ранку в королівському палаці Марлі, замку, куди Людовик XIV утікав від розкоші Версаля. Perseus ідеально підходить для сучасного чоловіка, який шукає аромат, що поєднує свіжість та глибину, але водночас відбиває його зрілість та неповторний стиль – у спекотні дні.

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Чоловічий парфум, який є вічною класикою і бестселером незалежно від того, скільки нових продуктів з'являється на ринку – Eternity for Men від Calvin Klein. Створений у 1990 році Карлосом Бенаїмом, якого вважають найвидатнішим парфумером Америки.