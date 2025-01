Від цієї фінансової звички вам потрібно відмовитися у 2025 році

У Новий рік – з новими звичками, чи бодай без кількох старих. І одна з таких стосується ваших витрат грошей.

Шеннон Маклей, гендиректорка сервісу фінансового планування The Financial Gym, розповіла про неї. Переказує 24 Канал із посиланням на New York Post.

Ось звичка витрачати гроші, якої варто позбутися у 2025

Фінансова гуру каже, що настав час видалити зі свого смартфона додатки для легких платежів, які закликають чи дозволяють здійснювати необдумані покупки. Тим більше якщо це покупи в одне натискання кнопки.

Я завжди кажу, що ми дуже важко працюємо над кожним доларом, який заробляємо, тому нам потрібно ускладнити витрачання цих доларів, тому що їх важко отримати в банку,

– сказала вона.

Людям так легко витрачати гроші. Готівкою причім важче, інша справа – за допомогою кредитних карток та додатків. І трапляється, ми навіть не усвідомлюємо, куди вони йдуть.

Маклей каже, фінансові експерти постійно чують, що їхні клієнти "не знають", куди йдуть їхні гроші. Багато хто каже, що "заробляє їх, а потім ті зникають". Тому експертка закликає людей не забувати про свої гроші.

Нам потрібно ускладнити свої витрати та уважніше стежити, куди йдуть наші гроші / Фото freepik

Ми бачимо людей, які мають вигляд дуже фінансово здорових, але відчувають тривогу. А коли ми відчуваємо тривогу щодо якоїсь сфери, ми уникаємо її. Ми не хочемо копатися в тому, що спричиняє занепокоєння,

– пояснює вона.

Унаслідок цього люди уникають дивитися, куди йде їхній дохід. І це не поодиноке явище – дослідження 2024 року показало, що 73% американців відчувають стрес через свої фінанси.

Тож одним із перших кроків має бути усвідомлення того, куди йдуть ваші гроші, чи то через відстеження ваших витрат у додатку, чи то просто вручну в "Нотатках" на телефоні,

– радить Маклай.

Покоління зумерів, до слова, започаткувало цікавий фінансовий тренд – "гучне бюджетування", який передбачає прозорість у питаннях фінансів. Вони вважають, що в їхньому фінансовому становищі немає сорому чи провини. Тому просто кажуть вголос, що здорове управління своїми грошима цінне куди більше, ніж споживання і нереалістичні ідеали, які показують екрани.