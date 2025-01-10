NB представила кросівки, у які закохаються ті, хто хоче бути у тренді у 2025 році

Нові New Balance 1906L – це гібридне взуття. А ще – це найпростіший спосіб влучити у головний взуттєвий тренд 2025 року.

Це можна сказати й про круті лофери від SVD і Sebago або стратосферні adidas Superstars від Clot. Але саме на NB варто звернути особливу увагу, пише 24 Канал із посиланням на GQ.

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Гібридне взуття в абсолютному тренді 2025 року: погляньмо на New Balance 1906L

Цей тип взуття увійшов у моду у 2024 крапельками, та саме він стає новою реальністю світу кросівок у 2025 році. І ще одним доказом того, що стрітстайл все ближче до світу традиційної моди.

У січні минає перша річниця відтоді, як Junya Watanabe MAN і New Balance здивували світ революційним гібридним дизайном – це були мокасини 1906, результат інноваційної співпраці. Те, що спочатку було ексклюзивною розробкою, перетворилося на 1906L – новий виразний силует, інтегрований в основну лінію американського спортивного бренду New Balance.

Ця модель дебютувала в магазинах на початку сезону осінь – зима 2024 року і відтоді не втрачає своєї актуальності завдяки постійній появі нових кольорових рішень. Останнім доповненням став колір "чорний/сріблястий", який поєднує в собі елегантний дизайн і фірмову функціональність бренду.

New Balance 1906L – новий силует та колір моделі, що вже стала улюбленою гібридкою для багатьох / Фото New Balance

Верх обшитий шкірою, але більша частина силуету виконана з сітки. Чорна сітчаста основа гарантує легкість і повітропроникність. Сріблястий металік додає сучасний привабливий вигляд. Підошва ABZORB поєднує в собі чорний і сірий відтінки для ідеального балансу стилю та продуктивності. Вона високоефективна, поглинання ударів та відштовхування гарантовані.

Усе це ідеально підходить для тих, хто шукає взуття, що вирізняється як дизайном, так і комфортом. На жаль, поки що у New Balance офіційно не оголосили точну дату виходу цієї приголомшливої моделі в чорно-сріблястому кольорі. Однак це має статися у першій половині 2025 року. Стартова ціна становитиме близько 160 доларів.