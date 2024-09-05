Нічний ритуал Білла Гейтса для самовдосконалення та життєвого успіху

Кілька років тому Білл Гейтс розповів, що на початку своєї кар'єри він жертвував сном, щоб працювати довше. Бо вважав, що саме це допоможе йому досягти поставлених цілей і побудувати бізнес, про який він мріяв.

Але потім Ґейтс зрозумів, що це негативно впливає на його життя, працездатність і продуктивність. Недосипання заважало ясно мислити, не сприяло творчості та пам'яті, тож він змінив рутину.

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Гейтс знає, що для успіху потрібні не лише ранкові ритуали, але й нічні

Тож Гейтс почав формувати нові звички та щоденні ритуали, які могли б не лише допомогти йому мати більший баланс між роботою та особистим життям, але й стати інструментами для досягнення успіху з часом.

У Білла Гейтса є ранковий ритуал – ведення щоденника, який допомагає йому починати день більш організовано, визначати пріоритети та головні завдання на день. А є й нічний ритуал, пов'язаний з однією з його улюблених звичок.

який допомагає йому починати день більш організовано, визначати пріоритети та головні завдання на день. А є й нічний ритуал, пов'язаний з однією з його улюблених звичок. Це година читання перед сном. Білл Гейтс щовечора виділяє годину на читання. Саме це дозволяє йому читати десятки книг щороку і зміцнювати свій розум.

Гейтс неодноразово писав у своєму блозі про книги, які давали йому чудові уроки, впевненість у собі, знання про управління тривогою, про те, як створити хорошу стратегію та багато іншого. І його нічний ритуал дозволяє йому продовжувати йти тим самим шляхом.

Білл Гейтс щовечора виділяє годину на читання і радить робити так абсолютно всім / Фото freepik

Читання справді має багато переваг. Це звичка допомагає зміцнити мозок, дозволяє бути більш емпатичним, розширює словниковий запас і навіть допомагає зупинити когнітивний спад, який може прийти з віком. Це також звичка, що зменшує стрес і може допомогти краще спати вночі.

Коли ви читаєте, ви можете відключитися від своїх проблем, очікувань і турбот і, залежно від книги, навчитися краще справлятися зі своїми емоціями або навіть знаходити кращі рішення для будь-якої проблеми.

Щоб це спрацювало краще, потрібно зробити 2 кроки. Перший – вибрати книгу (бажано таку, яку ви знаєте, що захочете дочитати до кінця) і читати її уважно. Другий – взаємодіяти з книгою, робити нотатки про те, що ви читаєте, що відчуваєте.

Наслідуючи приклад Гейтса, ви можете читати що завгодно: від бізнес-книг і біографій до художньої літератури та книг з самодопомоги. Головне, щоб ви читали.