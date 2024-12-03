Одеколон і парфуми: між ними є важлива різниця й ось чому ви повинні знати її

У великому світі ароматів дебати про одеколон і парфуми можуть здатися марними – мовляв, це сторони однієї медалі. Однак під поверхнею криються цікаві відмінності.

Один зі стійких міфів – що одеколон для чоловіків, а парфуми для жінок. А як воно насправді? Розповідає 24 Канал із посиланням на GQ.

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Що насправді відрізняє одеколон від парфумів

Основна відмінність – в концентрації ефірних олій, цих ароматичних сполук, видобутих з рослин і квітів. Одеколон містить їх лише 2 – 4%, тоді як парфуми мають потужну концентрацію у 15 – 40%. Це безпосередньо впливає на інтенсивність і стійкість аромату.

Одне застосування одеколону зазвичай тримається 2 – 3 години. Це ідеально для денного підбадьорення чи повсякденного носіння. Парфуми ж можуть похвалитися багатшим і складнішим ароматом, який розкривається шарами протягом 6 – 8 годин. Це робить їх ідеальними для особливих випадків, коли ви хочете справити незабутнє враження.

Існує ще парфумована вода, там 15 – 20% олій, і запах тримається близько 4 – 6 годин. Також туалетна вода, там 5 – 15% концентрації олій, і пахне вона 3 – 4 годин. А ще можна згадати освіжаючу воду – це засіб із найнижчою концентрацією у 1 – 3%, пахне до 2 годин.

Основна різниця ароматів у концентрації ефірних олій, але є й тонкі відмінності в іншому / Фото mrsiraphol@freepik

Окрім концентрації, є ще тонкі відмінності в тому, як побудовані ці аромати.

Одеколони часто мають простішу структуру, з акцентом на верхніх нотах – перших ароматах, які ви відчуваєте. Вони легші та більш леткі.

Парфуми можуть мати складнішу структуру з чітко вираженими верхніми, середніми та базовими нотами. Верхні створюють перше враження, середні з'являються через деякий час, а базові забезпечують глибину і стійкість ще довго після того, як початковий аромат вивітриться.

І справді, історично ці категорії ароматів були орієнтовані на певну стать. Одеколон часто продавали чоловікам, парфуми ж призначалися для жінок. Однак нині ці межі вже розмиті. Сучасна парфумерія пропонує спектр ароматів, які виходять за межі гендеру. Зрештою, найкращий аромат – той, що відповідає вашому особистому смаку і доповнює ваш стиль.

Тобто аромат – це про самовираження, тут немає жорстких правил. Досліджуйте, експериментуйте і знайдіть той, який допоможе вам почуватися впевнено і бути собою.