15 травня, 14:02
Як одягатися людині низького зросту, щоб мати бездоганний вигляд
Основні тези
- Одяг для людей низького зросту має бути правильного розміру, щоб уникнути мішкуватого вигляду.
- Перешивання одягу та вибір короткого верхнього одягу допоможуть зберегти гармонійний силует.
- Також звертайте увагу на менш показні аксесуари та будьте впевненими у собі для бездоганного вигляду.
Середній зріст чоловіка у Європі – 178 сантиметрів. І хоча різниця невелика, у сучасному суспільстві людину, зріст якої коливається близько 170 сантиметрів, часто вважають низькою.
Одяг для людей низького зросту – це складне питання. Іноді доводиться вдаватися до хитрощів, щоб знайти правильне вбрання. 24 Канал завдяки GQ розповість про кілька таких.
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Щоб це не стало смугою перешкод: ось кілька порад, як одягатися за невисокого зросту
Перше, що ви маєте зробити – це прийняти свій зріст. Ламати ноги та робити їх довшими не треба, а от що треба – так це зосередитися на правильному одязі. І ось як саме:
- Купуйте одяг свого розміру. Станьте перед дзеркалом, поспостерігайте за тілом, зрозумійте свій силует, щоб ви могли одягатися у те, що допоможе вам мати найкращий вигляд. Геометричні фігури часто використовують для визначення різних форм тіла – як-от прямокутник (плечі й стегна на одній лінії), трикутник (ширші стегна і вужчі плечі) або овал (округлі груди й тулуб).
- Уникайте мішкуватого одягу. Мішкуватий або занадто довгий одяг змусить вас виглядати занадто маленьким. Скидатиметься, ніби ви плаваєте у своєму вбранні. Тому переконайтеся, що ви купуєте одяг, який правильно сидить по фігурі. Мета – зберегти гармонійний силует.
- Перешивайте свій одяг. Знайти ідеального кравця – це як знайти ідеального перукаря. Доведеться спробувати кількох і зазнати невдачі, перш ніж ви знайдете того, кого шукаєте. Але коли ви потрапите до нього в руки, то можете вимагати неможливого, і він зможе вас задовольнити. Не соромтеся довірити йому вкоротити штанини, підправити шви на піджаку або гармонізувати сорочки.
- Обирайте короткий верхній одяг. Коли ви маленького зросту, ви, як правило, уникаєте тісного одягу. Тож вам обирати короткий верхній одяг, а не довге пальто, яке опускається нижче колін або щиколоток. Звичайно, ви можете носити довге пальто взимку, коли вам хочеться загорнутися у вовняну ковдру, але це, безсумнівно, буде жертвою щодо ваших пропорцій.
- Робіть ставку на годинник з невеликим корпусом. Обирайте менш показні, більш стримані аксесуари.
- І будьте впевненими у собі – це ключ до успіху. Що б ви не одягли, будьте впевненими, і це буде видно безпосередньо на вас.