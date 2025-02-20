Як скласти сорочку для пакування: лайфхак, який змінить ваші поїздки
- Правильне складання сорочки важливе для уникнення зморшок під час подорожей.
- Процес охоплює застібання ґудзиків, складання рукавів, загинання боків і складання сорочки втричі.
Коли ви пакуєте валізу для подорожі, правильне складання її вмісту має велике значення. Особливо для того, щоб ваш одяг доїхав до місця призначення без зморшок.
І якщо для деяких речей достатньо скручування в рулон, то з сорочкою все складніше. 24 Канал завдяки The Art of Manliness розповість докладніше.
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Секрет ідеального складання сорочки
Для повсякденних речей на кшталт футболки, спідньої білизни чи шортів ефективним методом пакування є рулон. Він дозволяє вмістити якомога більше речей у якомога меншому просторі.
Але для, скажімо, сорочок, які ви хочете розпакувати в пункті призначення в якомога більш гладкому та незайманому стані, вам знадобиться інший підхід до пакування. У цьому ілюстрованому посібнику ми розповімо про один з ефективних способів.Додатковий хак. Складання сорочки для пакування може бути простим, і ви можете дійсно суттєво зменшити кількість зморшок. А якщо ваша сорочка все ж дістала кілька складок після витягання її з валізи, то повісьте її у ванній кімнаті, поки приймаєте душ – пара від гарячої води допоможе розгладити тканинні негаразди.
Як правильно скласти сорочку для паркування / Ілюстрація The Art of Manliness
Отже, як скласти сорочку для пакування:
- Застебніть усі ґудзики й переверніть сорочку так, щоб вона була застібнута ґудзиками донизу.
- Складіть рукава по спині.
- Загніть рукава вгору, щоб манжети досягли коміра.
- Складіть бокові частини посередині на третину.
- Складіть сорочку знизу втричі.
- І все, кладіть у валізу.