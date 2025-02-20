Як скласти сорочку для пакування: лайфхак, який змінить ваші поїздки

Коли ви пакуєте валізу для подорожі, правильне складання її вмісту має велике значення. Особливо для того, щоб ваш одяг доїхав до місця призначення без зморшок.

І якщо для деяких речей достатньо скручування в рулон, то з сорочкою все складніше. 24 Канал завдяки The Art of Manliness розповість докладніше.

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Секрет ідеального складання сорочки

Для повсякденних речей на кшталт футболки, спідньої білизни чи шортів ефективним методом пакування є рулон. Він дозволяє вмістити якомога більше речей у якомога меншому просторі.

Але для, скажімо, сорочок, які ви хочете розпакувати в пункті призначення в якомога більш гладкому та незайманому стані, вам знадобиться інший підхід до пакування. У цьому ілюстрованому посібнику ми розповімо про один з ефективних способів.

Складання сорочки для пакування може бути простим, і ви можете дійсно суттєво зменшити кількість зморшок. А якщо ваша сорочка все ж дістала кілька складок після витягання її з валізи, то повісьте її у ванній кімнаті, поки приймаєте душ – пара від гарячої води допоможе розгладити тканинні негаразди.



Як правильно скласти сорочку для паркування / Ілюстрація The Art of Manliness

Отже, як скласти сорочку для пакування: