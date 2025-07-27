Плавки чи шорти: українці посперечались у мережі, у чому чоловікам пристойно відпочивати

Тредс явно придумали для того, щоб українці могли вправлятись у публічні дискусії та моралізаторство. Липень добігає логічного завершення, а в мережі сперечаються, у чому чоловікам можна плавати, а в чому – ні.

Так, 24 Канал днями натрапив на цікаве обговорення: чи годиться чоловікам носити плавки біля публічних водойм. Правда, поки ми взялись це питання вивчати, допис уже знесли. Залишилися хіба популярні коментарі. Але, на щастя, щось подібне вже обговорювали раніше.

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То чи можна чоловікам носити плавки?

На це питання, яке поставив напередодні у мережі один з чоловіків у тредс, відповів користувач @borynets. Він наголосив:

В Європі всі вдягають пляжні шорти. У таких плавках хіба вихідці з колишнього союзу, або спортсмени, які на пляж навряд чи вдягнуть такі плавки.

Йому на це відповіли, що Європа велика. І що, до прикладу, у Чехії, чим старший пан, тим крихітніші плавки. Натомість молодь здебільшого носить шорти.

Втрутилась ще одна користувачка. Вона зауважила, що "вам з такою статурою – тільки на нудистський пляж ходити". І що можна обійтись ані без плавок, ані без шортів.

Сам же borynets зауважив, що йому взагалі на пляж не можна, тому він і не ходить туди.



Кажуть, в Європі плавають здебільшого у шортах / Скриншот

Повернімось до зауваження про те, що молодь носить здебільшого шорти. Дійсно, якщо придивитись до людей, які відпочивають біля води, то плавки найчастіше можна побачити якраз на найменш атлетичної тілобудови чоловіках. Таке-от кумедне спостереження.

Ще один користувач у відповідь на оригінальний допис, якого більше немає, зауважив, що купатись у шортах – здебільшого американська особливість. Натомість, на його думку, плавки більш поширені в Європі.



Вибір на користь шортів міг прийти до нас зі США / Скриншот

З ним посперечалась інша користувачка. Вона зауважила, що у Німеччині ніхто не обирає плавки. Виняток, якщо людина займається плаванням як спортом, а не просто проводить час на воді.

На думку ще однієї користувачки, плавки для пляжу більш доцільні. А от шорти можна одягнути поверху плавок, але не купатись у них. А ще, вона вважає, що "плавки шорти обирають чоловіки з -1 розміром". І що цим вони роблять собі лиш гірше.



Є ті, хто підтримує відпочинок у плавках / Скриншот

Як ми вже говорили, подібне обговорення було вже, але торік. Тоді на одній зі сторінок з'явилось опитування, яке супроводжувалось таким текстом: "Виникло питаннячко в дусі трендів тредс. Дівчата, в яких плавках вам більш подобаються чоловіки на пляжі/басейні? Чоловіки, в яких плавках вам самім більш подобається купатися?"

Отут користувачі на славу розгулялись. Ось одні з найпопулярніших відповідей на питання, яке актуальне й нині:

"Головне, щоб був у плавках";

"Добре, що хоч є ті, які плавки одягають. Бо ж є і без них. Головне, щоб пузо не закривало плавки";

"Купальні шорти".

Власне, більшість варіантів були саме за купальні шорти. Втім, користувачки мережі зізнаються, що коли чоловік атлетичної статури, то вже байдуже, у чому він відпочиває на воді.



Результати опитування показали, що чоловіки мають бути у шортах / Скриншот

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А ви чому віддаєте перевагу: плавкам чи шортам? Чи за аля-натюрель – у чому мати народила.