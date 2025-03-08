Експерт назвав найгіршу помилку, яка може зіпсувати перше побачення

Перше побачення саме по собі не гарантує, що буде друге, тобто що ви сподобаєтесь іншій людині чи, тим більше, що ви почнете стосунки. Але на першому побаченні ви можете дещо зробити, щоб покращити свої шанси.

Щонайменше, треба уникнути помилок, які можуть все зіпсувати. 24 Канал завдяки GQ розповідає про найбільшу таку помилку.

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Після такого другого шансу не буде

Експерти мають безліч порад, як уникати помилок на першому побаченні. Наприклад, не запізнюватися, не говорити занадто багато і давати співрозмовнику говорити, не бути грубим або випендрюватися і так далі. Але є одна помилка, яка може бути катастрофічною, оскільки не дасть нам і шансу на другу зустріч.

Метт Хассі, експерт із питань стосунків і автор тематичних бестселерів, назва її – це фальшива вразливість. Тобто ми повинні бути готовими бути вразливими, щоб налагоджувати зв'язки з людиною, зближуватися і викликати у них щирий інтерес, але – є фальшивий тип вразливості, і він може мати протилежний ефект.

Що я вважаю справжнім дефіцитом у наш час – це справжня вразливість. Є багато фальшивої вразливості, людей, які насичують розмову своїми "подорожами героя",

– каже Метью.

Експерт радить уникати фальшивої вразливості на побаченнях / Фото katemangostar@freepik

Це, до прикладу, історії, в яких людина була в дуже поганому становищі в житті, але потім подолала це. Це звучить так, ніби ви намагаєтеся сказати: "Подивіться, як все було погано, і подивіться, який я чудовий". У цьому немає нічого поганого, але це не показує, який ви насправді.

Хассі пояснює, що у людей часто є "сценарії", які вони ретельно вибудовують і промовляють, щоб мати більш приголомшливий вигляд – але вони насправді не допомагають налагодити зв'язок. Помилка в тому, що ми не даємо собі бути вразливими з людиною, яка нас цікавить, тому що не дозволяємо їй пізнати нас справжніх. Тобто ми стаємо фальшивими.

Експерт акцентує ще одну важливу помилку – не ставити запитань і говорити лише про себе. Так може скластися враження, що вас не дуже цікавить співрозмовник або це саме побачення. І так само неправильно намагатися ставити всі питання світу, бо що це лише спосіб не розповідати про себе.