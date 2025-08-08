Експерти кажуть, що певні теми можуть зіпсувати першу зустріч з людиною, а відтак і знищити шанси побачитися з нею знову. 24 Канал завдяки GQ розповість про це докладніше.

Не говоріть про це одразу: які теми не порушувати на першому побаченні?

Обирайте теми для розмов на першому побаченні обережно – одні можуть зіграти на вашу користь, інші ж проти вас. Тобто, так, важливо бути щирим, але також важливо правильно обирати момент для певних тем.

Питання під час першого побачення ставити потрібно – вони демонструють ваш інтерес до іншої людини. Водночас Медична школа Університету Вашингтона радить уникати надто важливих, надто складних або глибоких тем, як-от політика чи релігія.

Якщо ці теми природно виникають у розмові, немає проблеми: сміливо діліться своїми філософськими поглядами. Але не відчувайте необхідності згадувати про них, якщо це не є центральною частиною вашої особистості,

– пише UW Medicine.

Експерти кажуть, що певні теми можуть зіпсувати першу зустріч з людиною / Фото nensuria@freepik

Наступне, чого важливо уникати – це коментарі, якими ви ніби судите інших. Це коли ви говорите про те, що інші люди носять, що роблять тощо, або коли ви висловлюєте дуже негативний погляд на щось, навіть якщо з гумором. У VeryWell Mind зазначають, що людина, з якою ви на першому побаченні, не знає вас і не знає, який у вас гумор.

Третя тема-табу – це ваші колишні стосунки. Розмова про них може створити враження, що ви не змогли їх пережити та не готові рухатися далі або починати будувати нові стосунки. І, ні, уникати цієї теми, якщо вона природно виникає в розмові, не треба, але краще її обходити чи звести до мінімуму.

Схожа ситуація з сексуальною історією. Вам може бути дуже комфортно про це говорити, але ваш партнер може мати інше ставлення – не любити говорити про своє минуле сексуальне життя або не бажати слухати про ваше. Тобто секс – це не найкраща тема для першого побачення, бо може змусити іншу людину почуватися незручно.

Невпевненість і дитячі травми – це теми, які можуть стати також червоним прапорцем. Вони можуть натякнути на відсутність у вас самоповаги. Щодо травм, розмова про них може допомогти створити тісніший зв'язок, але потрібно правильно обрати момент – і це навряд чи перше побачення.