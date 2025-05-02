Що зробити, щоб продовжити життя свого смартфона та заощадити гроші: 8 простих порад

Вашому телефону ще немає й 2 років, а він вже показує ознаки завершення свого життя? Спробуйте скористатися цими порадами, перш ніж купувати новий.

Тріснутий екран, погано тримає батарея, баги, впала якість фото тощо – всі ці халепи вимагатимуть або значних вкладень у ремонт, або рішення про купівлю нового. Щоб відтермінувати це, пише 24 Канал, погляньте на кілька порад від GQ.

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8 простих порад, з якими ви можете надовше зберегти свій смартфон і зекономити

Захищайте смартфон від ударів. Щоб уникнути пошкоджень під час випадкових падінь, треба захистити смартфон чохлом. Варто обрати силіконовий, він краще поглинає удари та ефективно захищає краї. На екран можна наклеїти захисну плівку чи загартоване скло, щоб захистити його від тріщин і розбиття.

Щоб уникнути пошкоджень під час випадкових падінь, треба захистити смартфон чохлом. Варто обрати силіконовий, він краще поглинає удари та ефективно захищає краї. На екран можна наклеїти захисну плівку чи загартоване скло, щоб захистити його від тріщин і розбиття. Захистіть акумулятор. Не слід чекати, поки він повністю розрядиться, перш ніж заряджати його. Також краще не залишати телефон на зарядці на ніч і не заряджати його повністю за один раз. Можна робити невеликі підзарядки протягом дня, бажано за допомогою оригінального зарядного пристрою. В ідеалі слід підтримувати рівень заряду між 20% і 80%, не заряджати до 100%. Ви можете також активувати режим енергозбереження за потреби. А ще використовуйте оригінальні або сертифіковані зарядні пристрої та відключайте пристрій від мережі, щойно він зарядиться.

Не слід чекати, поки він повністю розрядиться, перш ніж заряджати його. Також краще не залишати телефон на зарядці на ніч і не заряджати його повністю за один раз. Можна робити невеликі підзарядки протягом дня, бажано за допомогою оригінального зарядного пристрою. В ідеалі слід підтримувати рівень заряду між 20% і 80%, не заряджати до 100%. Ви можете також активувати режим енергозбереження за потреби. А ще використовуйте оригінальні або сертифіковані зарядні пристрої та відключайте пристрій від мережі, щойно він зарядиться. Оновлюйте смартфон. Оновлення важливі для безпеки вашого смартфона. Їх часто пропонують виробники, щоб захистити ваш пристрій від кібератак і хакерів.

Оновлення важливі для безпеки вашого смартфона. Їх часто пропонують виробники, щоб захистити ваш пристрій від кібератак і хакерів. Звільніть місце для даних. Окрім очищення смартфона, впорядкування також допомагає продовжити термін його служби. Зі значною кількістю додатків і фотографій пам'ять може швидко переповнитися. Тому варто регулярно видаляти непотрібні файли та програми або переносити їх у хмару. Варто залишати принаймні 2 гігабайти вільними на своєму пристрої.

Щоб продовжити життя смартфона, погляньте на ці кілька порад / Фото freepik